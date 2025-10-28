English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Durgapur: ছাড় পেল না দলীয় কর্মীর মেয়েও! বিকৃতকাম, ধর্ষণ! পুলিসের জালে বিজেপি বিধায়কের বর্বর ভাইপো...

Paschim Bardhaman: মাদক খাইয়ে ১৬ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করার অভিযোগ ওঠে বিজেপি জেলা সভাপতির ভাইপোর বিরুদ্ধে। পাঁচ বছর ধরে গা ঢাকা দিয়ে থাকলেও, শেষরক্ষা হল না। অবশেষে পুলিসের জালে বিজেপি বিধায়কের ভাইপো! 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 28, 2025, 02:40 PM IST
চিত্তরঞ্জন দাস: অবশেষে ধরা পড়ল পাঁচ বছর ধরে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরে বেড়ানো বিজেপি বিধায়কের ভাইপো! কাঁকসার নাবালিকা ধর্ষণকাণ্ডে অভিযুক্ত বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুইয়ের ভাইপো সহদেব ঘড়ুইকে মঙ্গলবার সকালে রাজবাঁধ এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। গ্রেফতারের পর থেকেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দুর্গাপুর ও কাঁকসা জুড়ে।

আরও পড়ুন:Jadavpur Incident: বিবাহিত হয়েও ২০২২ থেকে লিভ-ইন! তারপর... যাদবপুর গুলিকাণ্ডে সামনে এল আরও শিউড়ে ওঠা সত্যি...

ঘটনা ২০২০ সালের ৫ মে। কাঁকসা থানায় দায়ের হয়েছিল এক নাবালিকার ধর্ষণের অভিযোগ। অভিযোগের আঙুল ওঠে বামনাবেড়া এলাকার বাসিন্দা সহদেব ঘড়ুইয়ের দিকে। যিনি বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুইয়ের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। অভিযোগ সামনে আসতেই তোলপাড় পড়ে যায় রাজনৈতিক মহলে। তদন্তে নেমে পুলিস বারবার তল্লাশি চালালেও কোনো খোঁজ মিলছিল না অভিযুক্তের। পাঁচ বছর ধরে গা ঢাকা দিয়ে ছিল সহদেব। আদালতের তরফে একাধিকবার হাজিরার নির্দেশ জারি হলেও সে ছিল অধরা। অবশেষে কাঁকসার রাজবাঁধ থেকে মঙ্গলবার সকালে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে তাকে পাকড়াও করে পুলিস। পরে তাকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

সহদেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ, মাদক খাইয়ে দলীয় কর্মীর ১৬ বছরের মেয়েকে ধর্ষণ করে জেলা সভাপতির ভাইপো। তারপর সেই ছবি মোবাইলে তুলে রেখে চলে ভয় দেখায়। তারপর তাঁকে একাধিক বার ধর্ষণ করে অভিযুক্ত। এই ঘটনায় কাঁকসা থানায় কাছে  লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নাবালিকার বাবা। 

রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চাপানউতর। তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলা সভাপতি তথা পাণ্ডবেশ্বর এর বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, 'ছেলেটি ত্রিপুরায় লুকিয়ে ছিল, পুলিস ধরেছে। আমি বিরোধী দলনেতাকে বলব দুর্গাপুরে এক ধর্ষণ কাণ্ডে মঞ্চ বেঁধে ভাষণ দিচ্ছিলেন। আজ আমরা মঞ্চ তৈরি করব, আসুন ভাষণ দিয়ে যান।' অন্যদিকে, বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুইকে ফোন করা হলে তার কোনও উত্তর পাওয়া যায় নি। এদিকে ধৃত সহদেব ঘড়ুইকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সে জানায় তাকে ফাঁসানো হচ্ছে।

আরও পড়ুন:Amazon Layoffs: চাকরির বাজারে আরও বড় ধাক্কা! আরও ৩০,০০০ কর্মী ছাঁটাই করবে এই বহুজাতিক ই-কমার্স...

প্রসঙ্গত, অন্যদিকে দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় বড়সড় মোড়। নির্যাতিতার আইনজীবী দাবি করেছেন, 'ফিরদৌস শেখই এই ধর্ষণ ঘটনার মূল অভিযুক্ত। সেই করেছে ধর্ষণ। বাকি পাঁচজনও কোনও না কোনভাবে যুক্ত ভয়াবহ গণধর্ষণে।' সোমবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে ভার্চুয়ালি পেশ করা হয় ছয় অভিযুক্তকেই। পাঁচ দিনের জেল হেফাজতের মেয়াদ শেষে ফের আদালতের নির্দেশে তাদের হাজির করা হয় সোমবার।

