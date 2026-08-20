/ম্যাটাডোর উল্টাতেই ‘পুষ্পা’ বাহিনীর পর্দাফাঁস! সবজির আড়ালে টন টন... চক্ষু থ পুলিসের, শেষে জালে লদুয়া

অরূপ লাহা: সবজির আড়ালে ‘পুষ্পা’ কায়দায় কয়লা পাচার! বারাবনি থেকে গ্রেফতার লদুয়া। জনপ্রিয় সিনেমা ‘পুষ্পা’-র কায়দায় সবজির আড়ালে কয়লা পাচারের অভিযোগে পশ্চিম বর্ধমানের বারাবনি থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম থানার পুলিস। ধৃতের নাম শেখ ইনসাফ ওরফে লদুয়া। ধৃতকে আজ বৃহস্পতিবার বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়।
ঘটনার সূত্রপাত গত ২৯ জুলাই। জানা গিয়েছে, গত ২৯ জুলাই ‘পুষ্পা’ ছবির কায়দায় সবজির আড়ালে কয়লা পাচারের ঘটনাটির পর্দাফাঁস হয়। ১১৪ নম্বর বর্ধমান সিউড়ি জাতীয় সড়কের উপর গোবিন্দপুরে একটি ম্যাটাডোর দুর্ঘটনার কবলে পড়ার পরই বিষয়টি পুলিসের নজরে আসে। বর্ধমানের দিকে যাওয়ার সময় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় উল্টে যায় পিকআপ ভ্যানটি। দুর্ঘটনার পরই গাড়িতে থাকা সবজির আড়ালে কয়লা নজরে আসে পুলিসের! আর তাতেই পাচারের বিষয়টি সামনে আসে। দুর্ঘটনাস্থলেই পর্দাফাঁস হয় অভিনব এই পাচার পদ্ধতির। এরপরই ঘটনার তদন্ত শুরু করে আউশগ্রাম থানার পুলিস।
তদন্তে নেমে পুলিস জানতে পারে, এই পাচারচক্রের সঙ্গে শেখ ইনসাফ ওরফে লদুয়ার যোগ রয়েছে বলে অভিযোগ। এরপর থেকেই তাঁর খোঁজ শুরু করেন তদন্তকারীরা। অবশেষে বুধবার পশ্চিম বর্ধমানের বারাবনি এলাকা থেকে শেখ ইনসাফকে গ্রেফতার করে আউশগ্রাম থানার পুলিস। বৃহস্পতিবার তাঁকে বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তের অগ্রগতির জন্য ধৃতকে ৫ দিনের পুলিসি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে পুলিস। এই কয়লা পাচারচক্রের সঙ্গে আরও কারা জড়িত? এই সিন্ডিকেটের পেছনে আর কোনও বড় মাথার হাত রয়েছে কিনা? কীভাবে সবজির আড়ালে কয়লা পাচার করা হত? তা পুঙ্খানুপুঙ্খ খতিয়ে দেখছে পুলিস।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)