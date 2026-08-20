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ম্যাটাডোর উল্টাতেই ‘পুষ্পা’ বাহিনীর পর্দাফাঁস! সবজির আড়ালে টন টন... চক্ষু থ পুলিসের, শেষে জালে লদুয়া

Pushpa style coal smuggling: বর্ধমান সিউড়ি জাতীয় সড়কের উপর ম্যাটাডোর দুর্ঘটনার কবলে পড়তেই বিষয়টি পুলিসের নজরে আসে।দুর্ঘটনাস্থলেই পর্দাফাঁস হয় অভিনব এই পাচার পদ্ধতির। তারপরই ঘটনার তদন্ত শুরু করে আউশগ্রাম থানার পুলিস।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 20, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 05:29 PM IST
ম্যাটাডোর উল্টাতেই ‘পুষ্পা’ বাহিনীর পর্দাফাঁস! সবজির আড়ালে টন টন... চক্ষু থ পুলিসের, শেষে জালে লদুয়া
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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