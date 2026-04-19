English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
Siliguri: ক্ষমতায় এলে পাবেন মাসে ৩০০০, এলাকায় মহিলাদের ফর্ম ফিলআপ করাতে গিয়ে পাকড়াও বিজেপি কর্মী

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 19, 2026, 05:42 PM IST
নারায়ণ সিংহ রায়: বিজেপি ক্ষমতায় এলে  মহিলারা পাবেন মাসে ৩০০০ টাকা। নির্বাচনী বিধি ভেঙে গ্রাম এলাকায় বিজেপির এই ফর্ম ফিলআপ-কে ঘিরে তৃণমূল-বিজেপি মধ্যে তৈরি হয়ে গেল তুমুল উত্তেজনা। ঘটনাস্থলে পুলিস ও কেন্দ্রীয় বাহিনী।

Add Zee News as a Preferred Source

তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপির কর্মী সমর্থকরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম ফিলআপ করাচ্ছিলেন। তারা গিয়ে প্রতিবাদ করেন এবং পুলিসকে খবর দেন। খবর পেয়ে ছুটে আসে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিসের নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিস।

তৃণমূলের বক্তব্য, নির্বাচনী বিধি ভেঙে ৩ হাজার টাকা প্রতি মাসে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপির ফরম বিলি করছিল। তাদের হাতেনাতে ধরে ফেলল তৃণমূল কর্মীরা। এমনই ঘটনা ঘটল শিলিগুড়ির ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির ঠাকুরনগর জাব্রাভিটা স্কুল এলাকায়। কার্তিক কবিরাজ নামে এক বিজেপি কর্মীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মীরা।

তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি কর্মী কার্তিক কবিরাজ নামে এক ব্যক্তি ঠাকুরনগড় এলাকায় প্রত্যেক মহিলাদের ফর্ম বিলি করে তিন হাজার টাকা করে দেবে বিজেপি সরকার এই দাবি করছিল। এই খবর পেয়ে তৃণমূল কর্মীরা।  তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে তৃণমূল কর্মীরা। তৃণমূলের জয় হিন্দ বাহিনীর ব্লক সভাপতি রাজেশ ঘোষ জানান, নির্বাচন বিধিকে মান্যতা দিয়ে  আমরা ইলেকশন পরিচালনা করতে চাই, নির্বাচন বিধি কালে কাউকে ভাঁওতা দেওয়া, লোভ দেখানো আইনত অপরাধ। তাই আমরা আইনের ব্যবস্থা নিচ্ছি। অপরদিকে তৃণমূল নেতা সুভাষ গড়াই বলেন মানুষকে লোভ দেখানো হচ্ছে। পুলিসকে অভিযোগ জানানো হয়েছে। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিস। পুলিস বিজেপি কর্মী কার্তিক কবিরাজকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

স্থানীয় এক তৃণমূল কর্মী বলেন, শুনতে পেলাম মহিলাদের মাসে মাসে ৩ হাজার টাকা দেবে এমন প্রচার করে বেড়াচ্ছে বিজেপি। এর জন্য সবার কাছ থেকে আধার কার্ড ও মোবাইল নম্বর নিচ্ছে। এরা ওড়িশায় সুভদ্রা প্রকল্পের টাকা দিতে পারল না, দিল্লিতে মহিলাদের মাসে ২৫০০ টাকা দেওয়ার কথা বলেছিল তাও দিতে পারেনি। বিহারে ১০,০০০ টাকা দিয়ে এখন কিস্তির মাধ্যমে ফেরত নিচ্ছে। তারাই এখন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভায় ভাঁওতাবাজি শুরু করেছে। গত ২-৩ দিন ধরে বুথে বুথে মহিলাদের দিয়ে ফর্ম ফিলআপ কারাচ্ছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
WB Assembly Election 2026SiliguriDabgram Fulbari
পরবর্তী
খবর

West Bengal Assembly Election 2026: দল ছাড়ছেন একের পর এক কর্মী: এবার খোদ প্রার্থীই তৃণমূলে, অস্তিত্ব সংকটে হুমায়ুনের AJUP?
.

পরবর্তী খবর

TV Actor Siddharth Venugopal Died: ক্যানসারের সঙ্গে ২ বছরের লড়াই শেষ, মাত্র ৪১ বছরে প্রয়াত ট...