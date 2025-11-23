Barahanagar Shooting: বরাহনগর গুলিকাণ্ডে নাটকীয় মোড়! স্বামীকে খুনের চেষ্টায় গ্রেফতার স্ত্রীর প্রেমিক-সহ ৪

Barahanagar Shooting: বরাহনগর গুলিকাণ্ডে নাটকীয় মোড়! স্বামীকে খুনের চেষ্টায় গ্রেফতার স্ত্রীর প্রেমিক-সহ ৪
বরুণ সেনগুপ্ত: বরাহনগরে বিকাশ মজুমদারের খুনের চেষ্টায় গুলি চালনার ঘটনায় বিকাশের স্ত্রী-সহ মোট ৪ জনকে গ্রেফতার করল পুলিস। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে প্রণয়ঘটিত কারণেই বিকাশকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। তবে বরাতজোরে বেঁচে যান বিকাশ মজুমদার।
পুলিস ওই ঘটনায় মোট ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতরা হল বিকাশের স্ত্রী রেখা মজুমদার, মেটিয়াবুরুজের বাসিন্দা প্রদীপ দে, মেটিয়া বুরুজেরই বাসিন্দা সুশান্ত আদক ও শ্যুটার শামিম লস্কর। পুলিশ সূত্রে খবর, রেখা মজুমদারের সঙ্গে প্রদীপের প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল। পথের কাঁটা ও প্রেমিকার স্বামী বিকাশকে সরিয়ে দিতে খুনের সুপারি দেন প্রদীপ দে। সুপারি দেওয়া হয় সুশান্ত আদককে। সুশান্ত আবার মহম্মদ শামিমকে নিয়ে আসে অপারেশনের জন্য।
বিকাশের সঙ্গে প্রদীপের সম্পর্ক নিয়ে রেখার সঙ্গে প্রদীপের ঝামেলা শুরু হয়। সেই ঝামেলা ক্রমশ বাড়তে থাকে। সম্পর্ক বজায় রাখতে শেষপর্যন্ত বিকাশকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে প্রদীপ। সেই কারণেই ভাড়াটে খুনি সুশান্ত আদককে সুপারি দেয় প্রদীপ।
পুলিস নিশ্চিত, বিকাশকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল শামিম। মেটিয়াবুরুজের বাসিন্দা সুশান্ত আদককে শামিমকে গাড়ি করে নিয়ে আসে। পুলিস সূত্রে খবর, প্রদীপ মূলত সুপারি দেয় সুশান্তকে। সে আবার শামিমকে ঠিক করে। শামিম গাড়ির পেছনে বসে গুলি চালিয়ে দেয়।
কোথায় থেকে শ্যুটারের কাছে বন্দুক এল তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। যে বন্দুক থেকে গুলি চালানো হয়েছিল সেটি একটি ওয়ান শর্টার। কিন্তু গুলি করার সময়ে গুলি ভেতরেই ফেটে যায়।
