/সাদা পোশাকের পুলিস তুলে নিয়ে গিয়েছিল বেলা ১১টায়! তারপর আর আসেনি, পুলিসি লকআপে মৃত্যু BJP-র অনুপের

ভবানন্দ সিংহ: পুলিস লকআপে ২ রাজনৈতিক কর্মীর মৃত্যু। ছেলের লকআপ-মৃত্যুর বিচার আজও অধরা। হালিশহরের ঘটনায় আশার আলো দেখছেন অনুপের মা। একদিকে পুলিস লকআপে তৃণমূল কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তদন্তের আশ্বাস এবং অভিযুক্ত পুলিস আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশের কথা সামনে আসছে। অন্যদিকে, পাঁচ বছর পেরিয়েও নিজের ছেলের লকআপ-মৃত্যুর বিচার পাননি উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারের নন্দনগ্রামের গীতা রানী দাস। হালিশহরের ঘটনার খবর শুনে তাই দীর্ঘদিন পর যেন নতুন করে আশার আলো দেখছেন তিনি।
২০২০ সালের ২ সেপ্টেম্বর। লকডাউনের সেই নিস্তব্ধ দিনে নন্দনগ্রামের একটি দোকানের সামনে থেকে সাদা পোশাকের পুলিস দু’টি মোটরবাইকে করে তাঁর বছর কুড়ির ছেলে অনুপ কুমার রায়কে তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ পরিবারের। বেলা ১১টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল অনুপ। বলেছিল, 'একটু আসছি।' কিন্তু আর ফেরা হয়নি। খেলাধুলোয় পারদর্শী অনুপের স্বপ্ন ছিল দেশের জন্য সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া। শৈশব থেকেই শাখার সঙ্গে যুক্ত, আরএসএস কর্মী এবং বিজেপি যুব মোর্চার কর্মী হিসেবেও পরিচিত ছিল সে।
পরিবারের অভিযোগ, পুলিস তুলে নিয়ে যাওয়ার পর দীর্ঘক্ষণ অনুপের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। শেষপর্যন্ত রায়গঞ্জ থানায় ডাক আসে। রাতে পরিবার জানতে পারে, পুলিস লকআপে অসুস্থ হয়ে অনুপের মৃত্যু হয়েছে। গীতা দেবীর অভিযোগ, এরপর শুরু হয় আরও এক যন্ত্রণা। রাতের অন্ধকারে রায়গঞ্জ পুলিস মর্গে ময়নাতদন্ত করা হয়। পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে ময়নাতদন্ত কিংবা দেহ হস্তান্তরের কোনও কাগজে সই নেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ। দ্রুত দেহ নিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন করার জন্য পুলিসের চাপ এবং লাগাতার হুমকির অভিযোগও তুলেছেন তিনি।
তাঁর দাবি, ঘটনার প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা হয়েছিল এবং বিচার চেয়ে অভিযোগ জানানোর সুযোগও পরিবার পায়নি। পাঁচ বছর পরেও অনুপের ঘরটি যেন সেই দিনের স্মৃতি আঁকড়ে পড়ে রয়েছে। টিনের চালার ঘরে ঝুলছে খেলাধুলার একের পর এক মেডেল। রয়েছে বিজেপি লেখা সেই রঙিন উত্তরীয়, দলীয় কর্মসূচিতে যাওয়ার সময় যা গলায় পরত অনুপ। ছেলের স্মৃতিতে আজও চোখের জল থামে না মায়ের।
গীতা দেবীর অভিযোগ, শুধুমাত্র বিজেপি করার কারণেই তাঁর ছেলেকে পুলিস মেরে ফেলেছে। বহু প্রলোভন এবং চাপ উপেক্ষা করেও বিচার পাওয়ার আশায় এতদিন অপেক্ষা করেছেন তিনি। কথা বলতে গেলেই আজও স্মৃতির ভারে হারিয়ে ফেলেন নিজেকে। তবে ২ সেপ্টেম্বর ২০২০- ছেলেকে হারানোর সেই দিনটি ভুলতে পারেননি। হালিশহরের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন- এই খবর শুনে আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে গীতা দেবীর। বলেন, 'ভালো কথা, সত্যিই খুব ভালো কথা।' তাঁর একটাই আশা, অনুপের লকআপ-মৃত্যুর ঘটনাতেও যদি একইভাবে তদন্ত হয়, তাহলে হয়তো পাঁচ বছর পর তিনি তাঁর ছেলের বিচার পাবেন।
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