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সাদা পোশাকের পুলিস তুলে নিয়ে গিয়েছিল বেলা ১১টায়! তারপর আর আসেনি, পুলিসি লকআপে মৃত্যু BJP-র অনুপের

BJP worker death: মায়ের দাবি, ঘটনার প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা হয়েছিল এবং বিচার চেয়ে অভিযোগ জানানোর সুযোগও পরিবার পায়নি। তাঁর একটাই আশা, অনুপের লকআপ-মৃত্যুর ঘটনাতেও যদি একইভাবে তদন্ত হয়, তাহলে হয়তো পাঁচ বছর পর তিনি তাঁর ছেলের বিচার পাবেন।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 11, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:28 PM IST
সাদা পোশাকের পুলিস তুলে নিয়ে গিয়েছিল বেলা ১১টায়! তারপর আর আসেনি, পুলিসি লকআপে মৃত্যু BJP-র অনুপের

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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সাদা পোশাকের পুলিস তুলে নিয়ে গিয়েছিল বেলা ১১টায়! তারপর আর আসেনি, পুলিসি লকআপে মৃত্যু
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