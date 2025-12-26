English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • খবর
  • রাজ্য
  Digha: সামনেই বর্ষবরণ, দীঘায় পর্যটকদের নিরাপত্তায় চালু হেল্পলাইন! বড় পদক্ষেপ পুলিসের..

Digha: সামনেই বর্ষবরণ, দীঘায় পর্যটকদের নিরাপত্তায় চালু হেল্পলাইন! বড় পদক্ষেপ পুলিসের..

Digha:  বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ উপলক্ষে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হবে দীঘায়। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতেও থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা। পুলিশ প্রশাসনের এই উদ্যোগে খুশি পর্যটকেরা। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Dec 26, 2025, 11:34 PM IST
Digha: সামনেই বর্ষবরণ, দীঘায় পর্যটকদের নিরাপত্তায় চালু হেল্পলাইন! বড় পদক্ষেপ পুলিসের..

কিরণ মান্না: সামনেই বর্ষবরণ। প্রতিবছরের মতো এবছর পর্যটকদের ঢল নামবে দীঘায়। সৈকতশহরে ভিড় সামাল দিতে ও পর্যটকে নিরাপত্তা ও সহযোগিতার করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিসের। চালু হল হেল্পলাইন নম্বর। নম্বরটি হল 7047989800 ও  9147888704।

বছরভর পর্যটকদের আনাগোনা লেগে থাকে দীঘায়। তবে বর্ষবরণের উপলক্ষ্য ভিড় যেন উপচে পড়ে! কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা বা দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে, সে বিষয়ে সতর্ক পুলিস। জেলা পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ উপলক্ষে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হবে দীঘায়। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতেও থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা। পুলিশ প্রশাসনের এই উদ্যোগে খুশি পর্যটকেরা। তাঁদের আশা, হোয়াটসঅ্যাপ হেল্পলাইনের মাধ্যমে দ্রুত সহযোগিতা পাওয়া গেলে দিঘায় নববর্ষ উদযাপন আরও নিরাপদ ও আনন্দময় হয়ে উঠবে।

এদিকে  দুর্ব্যবহার করলেও রেহাই নেই পুলিসেরও! পূর্ব মেদিনীপুরে অভিযোগ জানানোর জন্য একটি হোয়াটস অ্যাপ নম্বর চালু করলেন পুলিস সুপার মিতুল কুমার দে। নম্বরটি হল 7047989800। এই নম্বরে হোয়াটস অ্যাপ করে অভিযোগ জানালে, সংশ্লিষ্ট পুলিসকর্মীর বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেবে পুলিসই।

পথে-ঘাটে বিপদে পড়লে ভরসা পুলিস। কিন্তু সেই পুলিসকর্মীরাই অনেক সময় সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। বস্তুত, হেনস্থার শিকার হতে হয় অনেকেই। এতদিন অভিযোগ জানানোর কোনও জায়গা ছিল না। কেউ হয়তো মুখ বুজে মেনে নিতেন, আবার অনেককেই প্পতিবাদ করতেন। বচসা হত। কোর্টে মামলা গড়িয়েছে, এমন ঘটনা ঘটেছে। 

শুধু পথে-ঘাটেই নয়, সাধারণ মানুষ, এমনকী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি থানায় গেলে অনেক সময় অভিযোগও নিতে চায় না। সমস্যা সুরাহা হবে কী করে? কোথায় অভিযোগ জানাতে হবে? মুশকিল আসান করল পুলিসই। পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিস সুপার জানিয়েছেন, যাঁরা যান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব থাকবে, সেইসব ট্রাফিক পুলিসের বুকে ক্য়ামেরা থাকা বাধ্যতামূলক। যদি না থাকে, তাহলেও  হোয়াটস অ্যাপ  অভিযোগ জানানো যাবে।

এর আগে,  মৈনাক ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিমানবন্দরের তাণ্ডবের অভিযোগ করেছিল পুলিসও। তাদের দাবি ছিল, বিমানবন্দরে নো পার্কিংয়ে জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন মৈনাক। কর্তব্যরত পুলিসকর্মীরা গাড়ি সরানো বললে, তিনি শোনেননি। এরপর ফেসবুক লাইভে এসে পুলিসের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করেন তিনি। ঘটনার নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছিল।

ভিনরাজ্যে বাংলার পরিয়ায়ী শ্রমিকের হেনস্থার অভিযোগ তখন উত্তাল বঙ্গ রাজনীতি। এ রাজ্য়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য হেল্পলাইন নম্বর চালু করল পশ্চিমবঙ্গ পুলিস। আশ্বাস দেওয়া হল, 'প্রতিটি তথ্য যাচাই করে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব'।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

DighaPolicehelpline
