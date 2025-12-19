English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Satadru Dutta: রহস্যের নাম শতদ্রু! কালো টাকার খোঁজে রিষড়ার বাড়িতে হানা দিয়ে পুলিস যা দেখল...

Messi in Kolkata: তিনতলা বাড়ি, পরিচারিকা ছাড়া কেউ নেই! শতদ্রুর রিষড়ার বাড়ি থেকে তল্লাশি করে বেরিয়ে পুলিস জানাল...

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Dec 19, 2025, 12:29 PM IST
বিধান সরকার: শতদ্রু দত্তর রিষড়ার বাড়িতে তদন্তে বিধাননগর পুলিস। আজ সকালে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিসের একটি দল রিষড়া বাঙুর পার্কে শতদ্রুর বাড়িতে আসে। মহিলা পুলিস কর্মী-সহ পাঁচজন আধিকারীক রিষড়া থানার পুলিসের সহযোগীতায় শতদ্রুর বাড়িতে ঢোকে। তিনতলা বাড়িতে সুইমিং পুল, ফুটবল মাঠ আছে। গত ১৩ ডিসেম্বর যুবভারতীতে মেসি শোয়ে তাণ্ডব, ভাঙচুরের পর শতদ্রুকে গ্রেফতার করে বিধাননগর পুলিস। শতদ্রুর বিরুদ্ধে অভিযোগ আয়োজন সংস্থা হিসাবে যুবভারতীতে বিশৃঙ্খলার দায় তার।

আরও পড়ুন:Who Was Osman Hadi: 'আমরা সবাই হাদি হইব...' কট্টর ছাত্রনেতার মৃত্যুতে উত্তাল বাংলাদেশ! কে এই ওসমান হাদি?

ইতিমধ্যে এই ঘটনায় পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকার। রাজ্য পুলিসের ডিজি-সহ একাধিক পুলিস আধিকারীককে শোকজ করার পাশাপাশি ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের পদত্যাগ গ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। শতদ্রু দত্তকে হেফাজতে নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিস। আজ প্রথমে বিধাননগর পুলিসের দলটি রিষড়া থানায় আসে। সেখান থেকে বাঙুরপার্কে যায়। শতদ্রুর বাড়িতে একমাত্র পরিচারিকা ছাড়া কেউ নেই। তার সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি বিলাসবহুল বাড়ির ঘরে ঘরে তল্লাশি চালায় তদন্তকারীরা।

তবে কোনও কিছু সিজ করেনি বলে সূত্রের খবর। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় পুলিস আধিকারিক বলেন, তদন্তের বিষয় আছে তাই এখন কিছু বলা যাচ্ছে না। মেসি শোয়ে কালো টাকা ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে সন্দেহ! বিধান নগর দক্ষিণ থানায় রাজ্য যুবভারতী কাণ্ডে পুলিসের পক্ষ থেকে দুটি এফআইআর করা হয়েছে। সেই এফআইআর এর ভিত্তিতে ইডি ইসিআড়আর দায়ের করে কালো টাকার উৎস সন্ধানে তদন্ত করবে বলে খবর।

আরও পড়ুন:Bangladesh: ছাত্রনেতা হাদির মৃত্যুর পর জ্বলছে বাংলাদেশ! ক্ষোভের ভিড়ে আসলে লুকিয়ে মৌলবাদী পাক-পন্থীরা...

অন্যদিকে, স্টেডিয়ামে ভাঙচুরের ঘটনায় গ্রেফতার আরও তিন। গ্রেফতার করল বিধান নগর দক্ষিণ থানার পুলিস। দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে লেকটাউন এলাকা থেকে, একজনকে গ্রেফতার করেছে ঘোলা এলাকা থেকে। ভাঙচুরের ঘটনায় মোট গ্রেফতার ৯ জন। সল্টলেক স্টেডিয়ামে আসেন মেসি। তাকে দেখতে হাজার হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কেটেও দেখতে না পেয়ে স্টেডিয়ামে ভাঙচুর চালায় ক্ষুব্ধ দর্শক। ভাঙচুরের পাশাপাশি লুঠপাট ও চালানো হয়। সেই ঘটনায় আগেই গ্রেফতার করা হয়েছে ৬ জনকে। নতুন করে গ্রেফতার আরও তিন। ভাঙচুরের ঘটনায় মোট গ্রেফতারের সংখ্যা দাঁড়াল ৯ জোন। আজ তাদের বিধান নগর মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Satadru DuttaSatadru MysteryBlack Money RaidMessi in KolkataSalt lake Stadium
