/ডাকাত ধরতেই কেঁচো খুঁড়তে কেউটে! কীভাবে টুলু-মিনারের গুপ্তধনের সন্ধান পেল পুলিস?

পিয়ালী মিত্র: ডাকাত ধরেই কেল্লাফতে! মিলল টুলুর সোনা-টাকার পাহাড়। ইতোমধ্যেই গ্রেফতার মিনার মণ্ডল। জানা গিয়েছে, একদল সন্দেহভাজন ডাকাতকে পাকড়াও করতেই সামনে আসে এই বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা ও সোনা উদ্ধারের সূত্র। সূত্রের খবর, গত মঙ্গলবার গভীর রাতে সিউড়ি ও মহম্মদবাজারের মাঝামাঝি একটি চারচাকার গাড়ি আটকায় পুলিস। গাড়িতে থাকা কয়েকজনের কাছে আগ্নেয়াস্ত্রও ছিল। প্রাথমিক তদন্তে পুলিস জানতে পারে, তারা ডাকাতির উদ্দেশ্যেই জড়ো হয়েছিল এবং একটি বড়সড় ডাকাতির পরিকল্পনা করছিল।
জিজ্ঞাসাবাদের সময় ধৃতরা পুলিসকে জানায়, তাদের লক্ষ্য ছিল মিনার মণ্ডলের বাড়ি। তাদের দাবি, ওই বাড়িতে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা ও সোনা মজুত রয়েছে বলে তারা খবর পেয়েছিল। এই তথ্যের ভিত্তিতেই গত বুধবার ভোরে মিনার মণ্ডলের বাড়িতে হানা দেয় পুলিস। অভিযানে বাড়ির ভিতর থেকে একের পর এক ব্যাগ ভর্তি নগদ টাকা এবং সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়।
সব মিলিয়ে যার অঙ্ক ছাড়িয়েছে ৫০ কোটি। উদ্ধার হওয়া নগদ ও সোনার পরিমাণ বাজেয়াপ্তের প্রক্রিয়া সারারাত ধরে চলে। রাত পেরিয়ে সকাল হয়ে গেলেও চলছে টাকা-সোনা বাজেয়াপ্তের কাজ। ইতিমধ্যেই উদ্ধার হয়েছে সোনা-নগদ মিলে ৫০ কোটির সম্পত্তি।
কে এই টুলু মণ্ডল এবং মিনার মণ্ডল?
টুলু মণ্ডল বীরভূমের সিউড়ি জেলায় সনাতন পাড়ার বাসিন্দা। ২০০০ সালের প্রথমের দিকে তিনি বাড়িতে ছোট ছোট বাচ্চাদের গৃহশিক্ষক হিসাবে পড়াতেন। তারপরে পাথর সাপ্লাইয়ের কাজ করতেন। পাথর সাপ্লাই করতে করতে আস্তে আস্তে পাথর খাদানে ক্রাশারের ব্যবসা শুরু করে, মানে অর্থাৎ পাথর ভেঙে বিক্রি করা।
তারপরেই ২০১৪-১৫-র পরে অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। তারপরে ২০১৬-১৭ দিক করে বীরভূম জেলার পাথর খাদানে ডি সি আর-এর কাজ শুরু করে এই টুলু মণ্ডল। ডিসিআর হল যে পাথর বেরোয় তার একটা যে সরকারের ট্যাক্স লাগে, সেই ট্যাক্সটাকে বলা হয় ডিসিআর। এবার এই ডিসিআর-কে সরকার একটি বেসরকারি কোম্পানিকে দায়িত্ব দিয়েছিল। যে বেসরকারি কোম্পানিটা ছিল এই টুলু মণ্ডলের। সেখানেই প্রচুর কোটি কোটি টাকার জালিয়াতি হয়েছে বলে খবর।
তিনি নিজের মেয়ের বিয়েতে প্রায় ১০০ কোটি টাকার ওপর খরচ করেছিলেন। সেখানে বলিউড থেকে টলিউডের তারকা এসেছিলেন। টুলু মণ্ডল এত বড় ব্যবসাদার এবং কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে উঠেছিলেন যে, সাধারণ মানুষ তার এই প্রতিপত্তি বৃদ্ধি দেখে রীতিমতো চমকে গিয়েছেন। এখন বীরভূমের বিভিন্ন জায়গায় তার জমি, বাড়ি ও সম্পত্তি রয়েছে এবং তিনি কীভাবে এত টাকার মালিক হলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
অন্যদিকে, সম্প্রতি যার বাড়িতে রেইড হয়েছে এবং টাকা উদ্ধার করা হচ্ছে, সেই মিনার মণ্ডল হলেন টুলু মণ্ডলের আত্মীয়। সম্পর্কের দিক থেকে টুলু মণ্ডলের কাকার মেয়ের স্বামী হলেন এই মিনার মণ্ডল। যে পাথরের ডিসিআর কাটা হত, তার জন্য টোলের মতো যে গেট থাকত, সেই গেটের দায়িত্বে ছিলেন এই মিনার মণ্ডল। সেখান থেকেই তিনি প্রচুর টাকা কামিয়েছেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে এই উদ্ধার হওয়া টাকা কি মিনার মণ্ডলের নাকি টুলু মণ্ডলের, তা নিয়েই এখন পুলিস তদন্ত করছে এবং বিভিন্ন মহলেও প্রশ্ন উঠছে।
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