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ডাকাত ধরতেই কেঁচো খুঁড়তে কেউটে! কীভাবে টুলু-মিনারের গুপ্তধনের সন্ধান পেল পুলিস?

Birbhum Cash Recovery: সশস্ত্র কয়েকজন ডাকাতকে আটক করে পুলিস। ধৃতদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পরে মিনার মণ্ডলের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ সোনার বিস্কুট ও নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে। সব মিলিয়ে বাজেয়াপ্ত করা এই সম্পত্তির অঙ্ক ৫০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 30, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:32 AM IST
ডাকাত ধরতেই কেঁচো খুঁড়তে কেউটে! কীভাবে টুলু-মিনারের গুপ্তধনের সন্ধান পেল পুলিস?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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