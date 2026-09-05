/মারাত্মক মন্দারমণি: রক্তে লাল হল সমুদ্রশহর, বেড়াতে এসে জনপ্রিয় রিসর্ট কর্মীদের ভয়ানক মারে হাসপাতালে ঠাঁই পর্যটকদলের

কিরণ মান্না: সৈকতশহর মন্দারমণিতে বেড়াতে এসে গাড়ি পার্কিংকে কেন্দ্র করে হোটেল কর্মীদের হাতে ভয়ংকর আক্রান্ত পর্যটকদল। সামান্য বচসা থেকে শুরু হয়ে তা চরম উত্তেজনায় পৌঁছয় এবং রিসর্টের কর্মী ও নিরাপত্তারক্ষীদের বিরুদ্ধে পর্যটকদের লাঠি-বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে। হামলায় পরিবারের মহিলা, প্রবীণ ও শিশু-সহ একাধিক সদস্য আহত। তাঁদের মধ্যে এক মহিলা গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে হোটেলের ম্যানেজার ও এক নিরাপত্তারক্ষীকে ইতোমধ্যেই আটক করেছে মন্দারমণি থানার পুলিস।
কী ঘটেছিল ঠিক?
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে খবর, আক্রান্ত পর্যটকরা দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজের বাসিন্দা। দিঘায় দুটি হোটেলের মালিক মহম্মদ আসিফ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তিন দিনের ছুটিতে মন্দারমণি বেড়াতে আসেন। সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় থাকার জন্য উপযুক্ত রিসর্টের খোঁজ করছিলেন তাঁরা। গাড়িটি একটি রিসর্টের সামনে রেখে তাঁরা ঘরের খোঁজ করতে যাওয়ার সময়ই ঘটনার সূত্রপাত হয়। অভিযোগ, ‘স্বর্ণময়ী বিচ রিসর্ট’-এর সামনে গাড়ি রাখা নিয়ে হোটেল কর্মীদের সঙ্গে তাঁদের কথা কাটাকাটি শুরু হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ও হামলার অভিঘাত
আক্রান্ত পরিবারের সদস্য তথা ওএনজিসি-র (ONGC) কর্মী শেখ তারিফ আহমেদ ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে জানান, রিসর্টের সামনে গাড়ি রাখায় কর্মীরা প্রথমে তাঁদের গাড়িটি সরিয়ে নিতে বলেন। কথা মতো তিনি গাড়িটি কিছুটা সরিয়েও নেন। কিন্তু অভিযোগ, এর মাত্র পাঁচ-ছ’মিনিট পর রিসর্টের কর্মীরা এসে গাড়িতে আচমকা আঘাত ও ধাক্কাধাক্কি শুরু করেন। গাড়ি থেকে নেমে প্রতিবাদ জানালে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তারিফ আহমেদের শ্যালক এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করতেই রিসর্টের ম্যানেজার, কর্মচারী ও নিরাপত্তারক্ষীরা একযোগে চড়াও হন। বাঁশ ও লাঠি দিয়ে এলোপাথাড়ি মারধর করা হয় পর্যটকদের। মারের হাত থেকে রেহাই পাননি পরিবারের মহিলা ও প্রবীণরাও। এতে এক মহিলা মাথায় ও শরীরে গুরুতর চোট পান। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।
পুলিসি পদক্ষেপ ও তদন্ত
ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি এলাকায় পৌঁছায় মন্দারমণি উপকূল থানার পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে পর্যটকদের উদ্ধার করা হয়। পর্যটকদের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ রিসর্টের ম্যানেজার ভাস্কর বিশ্বাস (নদিয়ার কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা) এবং নিরাপত্তারক্ষী সুব্রত ঘোষকে (ব্যারাকপুরের বাসিন্দা) আটক করেছে। এই মারধরের ঘটনায় আর কারা জড়িত ছিল এবং পার্কিংয়ের সামান্য বিরোধ কেন এত বড় হিংসাত্মক রূপ নিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।
পর্যটনকেন্দ্রে নিরাপত্তা নিয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন
উইকএন্ডে কিংবা ছুটির দিনগুলোতে রাজ্যের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ মন্দারমণির সমুদ্র সৈকত। সেখানে বেড়াতে এসে প্রকাশ্য দিবালোকে রিসর্ট কর্মীদের এমন হিংস্র আচরণের মুখে পড়ার ঘটনায় সৈকতশহরের নিরাপত্তা নিয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। পর্যটকদের অভিযোগ, অতিথি আপ্যায়ন তো দূর অস্ত্, সামান্য কারণে এমন প্রাণঘাতী হামলার ঘটনা মন্দারমণির ভাবমূর্তিকেই কালিমালিপ্ত করছে। প্রশাসনের তরফে কড়া নজরদারি ও অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন ক্ষুব্ধ পর্যটকরা।
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