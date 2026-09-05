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মারাত্মক মন্দারমণি: রক্তে লাল হল সমুদ্রশহর, বেড়াতে এসে জনপ্রিয় রিসর্ট কর্মীদের ভয়ানক মারে হাসপাতালে ঠাঁই পর্যটকদলের

Mandarmani Tourist beaten up by Hotel authority: গাড়িটি একটি রিসর্টের সামনে রেখে তাঁরা ঘরের খোঁজ করতে যাওয়ার সময়ই ঘটনার সূত্রপাত হয়। অভিযোগ, ‘স্বর্ণময়ী বিচ রিসর্ট’-এর সামনে গাড়ি রাখা নিয়ে হোটেল কর্মীদের সঙ্গে তাঁদের কথা কাটাকাটি শুরু হয়।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 05, 2026, 08:37 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 08:37 PM IST
মারাত্মক মন্দারমণি: রক্তে লাল হল সমুদ্রশহর, বেড়াতে এসে জনপ্রিয় রিসর্ট কর্মীদের ভয়ানক মারে হাসপাতালে ঠাঁই পর্যটকদলের

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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