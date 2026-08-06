/ভয়ংকর সব অভিযোগ! দেবরাজের নামে আদালতে চার্জশিট জমা দিল পুলিস

সৌমেন ভট্টাচার্য ও মনোজ মণ্ডল: তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তী নামে চার্জশিট দিল বাগুইআটি থানার পুলিস। ৩৫ দিনের মাথায় চার্জশিট জমা করল বাগুইআটি থানার পুলিশ। দেবরাজ চক্রবর্তীর নামে বারাসত আদালতে চার্জশিট জমা করা হয়েছে। চার্জশিটে দেবরাজের নামে ভয়ংকর সব অভিযোগের উল্লেখ করা হয়েছে। যারমধ্যে রয়েছে একাধিক প্রোমোটারদের থেকে তোলাবাজি থেকে শুরু করে, তোলাবাজির টাকায় সম্পত্তি কেনা, প্রোমোটারদের ভয় দেখানো- সবই।
দেবরাজ চক্রবর্তীকে গ্রেফতারের ৩৫ দিনের মাথায় বারাসত আদালতে চার্জশিট পেশ করল পুলিস। তোলাবাজি ও সিন্ডিকেট ক্রাইমের মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে এই চার্জশিটে। পুলিস সূত্রের খবর, পূর্বের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে বহু প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান রেকর্ড করে তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (BNS) নতুন যুক্ত হওয়া ১১১ নম্বর ধারা (সিন্ডিকেট বা অর্গানাইজড ক্রাইম) সহ তোলাবাজির একাধিক ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে। তদন্তকারী কর্মকর্তাদের দাবি, তোলাবাজি ও সিন্ডিকেট সংক্রান্ত অপরাধের সঙ্গে যুক্ত একাধিক মূল তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে এই চার্জশিট গঠন করা হয়েছে। দ্রুত ট্রায়াল বা বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য আদালতে কাস্টডি ট্রায়ালের আবেদনও জানানো হয়েছে, যাতে আসল সত্য দ্রুত সামনে আনা যায়।
দীর্ঘদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকার পর রাজ্য পুলিসের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স পুরুলিয়ার ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে গ্রেফতার করে 'বাগুইআটির বাঘ' দেবরাজকে। দেবাজ চক্রবর্তী ও তাঁর স্ত্রী অদিতি মুন্সীর বিরুদ্ধে তোলাবাজি ও ৫ বছরে ১৩০০ কোটির বিপুল সম্পত্তির অভিযোগ। জামিনের আবেদন করেছিলেন, তবে তা মঞ্জুর হয়নি। আগেই প্রাথমিক নিয়োগে দুর্নীতি মামলায় তিনি সিবিআই স্ক্যানারে ছিলেন। তাকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদও করেছিল সিবিআই। তরাপর প্রোমোটারের উপরে হামলাতেও নাম জড়িয়েছিল দেবরাজের। ৫ বছরে কীভাবে হিসাব বহির্ভূতভাবে সম্পত্তি বাড়ল? কীভাবে তাঁর এই বিপুল টাকা এবং সম্পত্তি? অভিষেক ঘনিষ্ঠ দেবরাজের বিরুদ্ধে এসবেরই তদন্তে পুলিস।
দেবরাজ চক্রবর্রতী বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং মামলায় তদন্ত করছে ইডিও। ইডি সূত্রে দাবি, বাগুইহাটি থানায় যে যে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল মূলত তোলাবাজির অভিযোগে। সেই মামলাতেই দুর্নীতির পরিমাণ এবং টাকার বিপুল অঙ্কের লেনদেনের তদন্তভার ইডির হাতে। ১৩০০ কোটির দুর্নীতির তদন্তে ইডিও।
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