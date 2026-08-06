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ভয়ংকর সব অভিযোগ! দেবরাজের নামে আদালতে চার্জশিট জমা দিল পুলিস

Debraj Chakraborty: দেবরাজ চক্রবর্তীকে গ্রেফতারের ৩৫ দিনের মাথায় বারাসত আদালতে চার্জশিট পেশ করল পুলিস। তোলাবাজি ও সিন্ডিকেট ক্রাইমের মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগ  রয়েছে এই চার্জশিটে।

Reported BySoumen Bhattacharya
Published: Aug 06, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:49 PM IST
ভয়ংকর সব অভিযোগ! দেবরাজের নামে আদালতে চার্জশিট জমা দিল পুলিস

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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