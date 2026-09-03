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বারুইপুর নাবালিকা ধর্ষণ-খুনে তদন্ত সম্পূর্ণ! ৮ সপ্তাহের মধ্যে ৭০২ পাতার চার্জশিট পেশ পুলিসের

Baruipur Gang Rape Case: মোট তিনটি ভলিউমে ৭০২ পাতার চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে। চার অভিযুক্তের মধ্যে একজনের ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 03, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 04:33 PM IST
বারুইপুর নাবালিকা ধর্ষণ-খুনে তদন্ত সম্পূর্ণ! ৮ সপ্তাহের মধ্যে ৭০২ পাতার চার্জশিট পেশ পুলিসের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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