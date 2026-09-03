/বারুইপুর নাবালিকা ধর্ষণ-খুনে তদন্ত সম্পূর্ণ! ৮ সপ্তাহের মধ্যে ৭০২ পাতার চার্জশিট পেশ পুলিসের

তথাগত চক্রবর্তী: বারুইপুরের নাবালিকা ধর্ষণ-খুন মামলায় বড় আপডেট। মূল অভিযুক্ত প্রভাষ মন্ডলের এনকাউন্টার হয়েছে আগেই। এবার বারুইপুরের নাবালিকা ধর্ষণ-খুন মামলায় চার্জশিট পেশ করল পুলিস। ৭০২ পাতার চার্জশিট পেশ করল পুলিস। বারুইপুর থানার ১৩৫০/২০২৬ নম্বর মামলায় নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় চার্জশিট পেশ করেছে পুলিস।
গত ৩১ অগাস্ট বারুইপুরের বিশেষ POCSO আদালতে চার্জশিটটি জমা দেওয়া হয়েছে। মামলার চার্জশিট নম্বর ১৪০৮/২০২৬। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট তিনটি ভলিউমে ৭০২ পাতার চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে। চার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে BNS-এর ১৩৭(২), ১৪০(৩), ৬৫(১), ৭০(২), ১০৩(১), ২৩৮ ও ৬১ ধারার পাশাপাশি POCSO আইনের ৬ নম্বর ধারাতেও মামলা রুজু করা হয়েছে। তবে চার অভিযুক্তের মধ্যে একজনের ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে। FIR দায়েরের পর ৮ সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত সম্পূর্ণ করে চার্জশিট পেশ করেছে পুলিস।
আলোড়ন ফেলা বারুইপুরকাণ্ডের তদন্তে বড় সাফল্য পেল পুলিস। FIR দায়ের হওয়ার পর থেকে তদন্তকারীরা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে এগোচ্ছিলেন। ঘটনার প্রায় আট সপ্তাহের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শেষ করে চার্জশিট জমা দিল পুলিস। যা বিচার প্রক্রিয়াকে দ্রুত ত্বরান্বিত করবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। তদন্ত প্রক্রিয়া চলাকালীনই চার অভিযুক্তের মধ্যে একজনের এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে। বাকি ৩ জন বিচারাধীন বন্দি।
নৃশংস অপরাধের ঘটনায় কঠোরতম শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছিলেন স্থানীয় মানুষ। পুলিসের দ্রুত চার্জশিট পেশের ফলে এবার আদালতে বিচারপ্রক্রিয়া দ্রুত শেষ হবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সেদিকেই এখন নজর সকলের।
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