/কেউ ওঁকে ব্ল্যাকমেইল করে থাকতে পারে, পুলিস সেটা দেখবে: মুখ্যমন্ত্রী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাঁচবারের বিধায়ক। প্রাক্তন জেপুটি স্পিকার। রাজনৈতিক জীবনের এতটা পথ পেরিয়ে শেষ আত্মঘাতী হলেন আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়? এমন মারাত্মক পদক্ষেপের পেছেন কি কোনও হুমকি বা চাপ ছিল? সেটাই এখন খুঁজে দেখতে চলেছে পুলিস। এমনটা বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
রবিবার নবান্নে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আশিস বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের মৃত্যু খুবই দুঃখজনক ঘটনা। খুবই শিক্ষিত মানুষ। ভালো মানুষ ছিলেন। মুখমন্ত্রী হওয়ার পর আমাকে বলেছিলেন, আপনার সঙ্গে দেখা করব। অসিত মালের ফোন থেকে ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে পরিবারের সবার সঙ্গে কথা বলেছি। ওঁদেরকে বলেছি, বীরভূমের এসপির সঙ্গে আপনার একটু সহযোগিতা করুন। মোবাইল ফোন দরকার। তৃণমূলের যারা দুর্নীতিগ্রস্ত তারা ওদেরকে ভয় দেখাতে পারে। পুলিস বিষয়টা দেখে নেবে। দেখা উচিত। ভোটের পর উনি মমতার সঙ্গ ছেড়েছিলেন। মমতা একটা কমিটি গড়েছিলেন। উনি সঙগে সঙ্গেই ইস্তফা দিয়ে দেন সেখান থেকে। স্বাভাবিকভাবেই সবকিছু দেখা দরকার। সুযোগ পেলেই ওঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করব। ওঁর পরিবারের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল। আপনারা খোঁজ নিতে পারেন।
মৃত্যুর আগে একটি নোট লিখে গিয়েছেন। সেই সুইসাইড নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, সুইসাইড নোট ফরেন্সিকে যাবে। ওই হাতের লেখা আসলে আশিসবাবুর কিনা তা পরীক্ষা হবে। বিরোধী নেতা হলে অনেক কথা বলতে পারতাম। কিন্তু এখন ওই নোটের উপরে কোনও কথা বলা ঠিক হবে না। ও লেখা আশিসবাবুর কিনা তা প্রমাণ হলেই পুলিসমন্ত্রীর এনিয়ে বলা উচিত। ২০০৬ সালে গুটিকয় বিরোধী বিধায়ক ছিলেন। তার মধ্য়ে উনিও ছিলেন, আমিও ছিলাম। স্বাভাবিকভাবে খুব খারাপ লেগেছে খবরটচা শুনে। তার পরে পুলিসকে যা বলার বলেছি, জেলা শাসককে বলেছি। স্থানীয় বিধায়ক ধ্রুব সাহাকে মেসেজ করেছি। তাঁর কাছ থেকে জানার চেষ্টা করেছি। বোলপুরের এমপি অসিত মাল ওঁদের বাড়িতে ছিলেন। উনি আমাকে ফোন করেন, বলেন বউদি কথা বলতে চাইছে। আমি বললাম আপনি কেটে দিন, আমি ভিডিয়ো কল করব। তারপর আমি আমার নিজের ফোন থেকে অসিত মালের ফোনে ভিডিয়ো কল করি। পুরো পরিবার এক জায়গায় ছিল। তাদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছি, পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছি। শোক সামলে নেওয়া খুব কঠিন।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি ওদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনাদের কেউ উত্তক্ত করেছিল কিনা। এর মধ্যে, এই একশো দিনের মধ্যে কিছু হয়েছে কিনা। কোনও স্তর থেকে তারাপীঠ ডেভলপমেন্ট অথরিটি বলুন বা পুলিস প্রশাসন বলুন কেউ ওদের নোটিস করেনি বা ডাকেনি। হয়তো শাসক দলের ডেপুটি স্পিকার হিসেবে তাঁর য়ে ক্ষমতা ছিল তা বর্তমানে ছিল না কিন্তু স্বাভাবিক জীবনযাপন তিনি করতেন। সবার সঙ্গে মিশতেন। ওদের বললাম, পুলিসকে সহযোগিতা করুন। ডিজিপি ও এসপিকে নির্দেশ দিয়েছি উনি যেসব ফোন ব্য়বহার করতেন তা যদি পুলিসকে দেন তাহলে পুলিস তদন্ত করে দেখবে। দুর্নীতিগ্রস্ত লোকজন ওঁকে ভয়ে দেখিয়েছে কিনা। তৃণমূলের যে অংশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রয়েছে তাদের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হয়েছে। কারণ ভোটের হারার পর মমতা যে কমিটিটা করেছিলেন সেখান থেকে উনি পদত্যাগ করেন। উনি জানিয়েছিলেন, মমতাপন্থী তৃণমূল থেকে দূরত্ব বজায় রাখছি। স্বাভাবিকভাবে কেউ ব্ল্যাক মেইল করে থাকতে পারে। পুলিস সেটা দেখবে। মোবাইল ফোন থেকে যদি কিছু পাওয়া যায়। আশিস বন্দ্যোপাধ্য়ায় একজন শিক্ষাবিদ, সজ্জন রাজনীতিবিদ। তাঁর অনুগামীদের মধ্যে অনেক বিতর্ক রয়েছে। যেমন রামপুরহাটের বগটুইয়ের ঘটনা নিয়ে। সবটা তো ওদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। সবাই জানেন তৃণমূল কংগ্রেসে একটাই পোস্ট। উনি যাদের নিয়ে রামপুরহাটে রাজনীতি করতেন তাদের তো আমি সার্টিফিকেট দিতে পারব না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে উনি শিক্ষাবিদ, সজ্জন ব্যক্তি। বিজেপি প্রার্থী ৫ বারের বিধায়ককে হারিয়ে তাঁর বাড়িতে গিয়ে প্রণাম করেছে। এরকম উদাহরণ খুব একটা দিতে পারবেন না। স্বাভাবিকভাবেই ওঁর চলে যাওয়াটা দুঃখজনক। উনি থাকলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে, মমতাপন্থী তৃণমূল থেকে উনি দূরত্ব তৈরি করেছিলেন। কিছুদিন আগে উনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন বলে অনুরোধ পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলাম, কখনও কলকাতায় এলে আসবেন। মুখ্যমন্ত্রী কোনও দলের নয়, সবার। সবমিলিয়ে বেদনাদায়ক।
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