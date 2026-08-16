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কেউ ওঁকে ব্ল্যাকমেইল করে থাকতে পারে, পুলিস সেটা দেখবে: মুখ্যমন্ত্রী

Suvendu Adhikari on Asish Banerjee Death: মৃত্যুর আগে একটি নোট লিখে গিয়েছেন। সেই সুইসাইড নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, সুইসাইড নোট ফরেন্সিকে যাবে। ওই হাতের লেখা আসলে আশিসবাবুর কিনা তা পরীক্ষা হবে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 16, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 04:02 PM IST
কেউ ওঁকে ব্ল্যাকমেইল করে থাকতে পারে, পুলিস সেটা দেখবে: মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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কেউ ওঁকে ব্ল্যাকমেইল করে থাকতে পারে, পুলিস সেটা দেখবে: মুখ্যমন্ত্রী
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