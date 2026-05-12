  Howrah Viral Video: বাইরে জরাজীর্ণ ফ্ল্যাট, ভিতরে বিলাসবহুল প্রাসাদ: কে এই হাওড়ার বেতাজ বাদশা?

Howrah Viral Video: বাইরে জরাজীর্ণ ফ্ল্যাট, ভিতরে বিলাসবহুল প্রাসাদ: কে এই হাওড়ার বেতাজ বাদশা?

Shamim Ahmed: ভোট পরবর্তী হিংসায় অভিযুক্ত। তাকে ধরতে গিয়ে তৃতীয় তলার বিলাসবহুল ঘরের হদিস পুলিসের। ভিডিয়ো ভাইরাল। সত্যতা যাচাই করেনি জি ২৪ ঘণ্টা।  

সৌমিতা খাঁ | Updated By: May 12, 2026, 02:12 PM IST
দেবব্রত ঘোষ: বাইরে থেকে জরাজীর্ণ ফ্ল্যাট। কিন্তু ভিতরে অবিশ্বাস্য, চোখ ধাঁধানো পরিবেশ। মধ্য হাওড়ার বেতাজ বাদশা শামিম আহমেদ। শিবপুরে খোঁজ মিলল তাঁর আলিশান মহলের। যা দেখে রীতিমত চক্ষু চড়কগাছ। দামী আসবাবপত্র থেকে শুরু করে ঝাঁ চকচকে বিলাসবহুল সামগ্রী। ভাইরাল সেই ভিডিয়ো।

শামিম আহমেদ আসলে কে?
মধ্য হাওড়ার শিবপুর থানার অন্তর্গত ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের বেতাজ বাদশা শামিম আহমেদ ওরফে বড়ে। তৃণমূলের ছত্র ছায়ায় দীর্ঘদিন থেকে ওই এলাকায় দাপট চালিয়ে এসেছে মধ্য হাওড়ার প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ রায় ঘনিষ্ঠ বড়ে। মধ্য হাওড়ার ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলরের স্বামী তিনি। মধ্য হাওড়া বিধানসভার সংখ্যালঘু এলাকায় তাঁকে অনেকে 'ডন'ও বলে ডাকে। জানা যায়, একসময় শামিম ওরফে বড়ে শপিং মলে সামান্য কর্মচারি পদে কাজ করতেন।

শামিম কীভাবে এল পুলিসের নজর?
ভোটের ফল ঘোষণার পর চওড়া বস্তি এলাকা অশান্ত হয়। বোমাবাজি ও গুলি চালানোর ঘটনার অভিযোগ হয় বড়ে ও তার দলবলের বিরুদ্ধে। বিজেপির অভিযোগ, বড়ের মদতে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ওপর। মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবিতে সরব হয় মধ্য হাওড়ার বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। পুলিস কয়েকজনকে আটক করে কিন্তু ঘটনার মাস্টারমাইন্ড বড়ে ঘটনার পর থেকেই ফেরার। বড়ের খোঁজে অভিযান চালায় হাওড়া সিটি পুলিসের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। অভিযান চালাতে গিয়ে তাজ্জব পুলিস কর্তারা। পুলিস অভিযানের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়।

সামান্য ফ্ল্যাটের ভিতর বিলাসবহুল প্রাসাদ
শামিম তিনতলার ফ্ল্যাটে থাকেন। কিন্তু সেই ফ্ল্যাটের মধ্যেই তিনি একটি কুঠুরি বানিয়ে রেখেছিলেন। যা বিলাসবহুল। ওপর থেকে দেখে বোঝা যেত না নীচে এরকম ঘর রয়েছে। বিলাসবহুল ঘর, বেডরুম ড্রয়িং রুম,কিচেন, বাথরুম সবই রয়েছে সেখানে। সেখান থেকে সিসিটিভি মনিটরিং করার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ফ্ল্যাটের বাইরে থেকে তা কিছুই বোঝা যেত না। বড়ের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে হাওড়া সিটি পুলিস। প্রশ্ন উঠছে, কোথা থেকে এত বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি? কার মদতে এত বাড় বাড়ন্ত ছিল শামিম আহমেদের?

উল্লেখ্য, এই প্রথম শামিম পুলিসের নজরে আসেননি। এর আগে রাম নবমীর শোভাযাত্রায় হামলা চালানোর অভিযোগে NIA তদন্তভার নিয়ে গ্রেফতার করেছিল বড়েকে। যদিও এই অভিযানের ভাইরাল ভিডিয়ো সম্পর্কে হাওড়া সিটি পুলিসের কর্তারা কিছু জানাতে চাননি।

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

