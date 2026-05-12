Howrah Viral Video: বাইরে জরাজীর্ণ ফ্ল্যাট, ভিতরে বিলাসবহুল প্রাসাদ: কে এই হাওড়ার বেতাজ বাদশা?
Shamim Ahmed: ভোট পরবর্তী হিংসায় অভিযুক্ত। তাকে ধরতে গিয়ে তৃতীয় তলার বিলাসবহুল ঘরের হদিস পুলিসের। ভিডিয়ো ভাইরাল। সত্যতা যাচাই করেনি জি ২৪ ঘণ্টা।
দেবব্রত ঘোষ: বাইরে থেকে জরাজীর্ণ ফ্ল্যাট। কিন্তু ভিতরে অবিশ্বাস্য, চোখ ধাঁধানো পরিবেশ। মধ্য হাওড়ার বেতাজ বাদশা শামিম আহমেদ। শিবপুরে খোঁজ মিলল তাঁর আলিশান মহলের। যা দেখে রীতিমত চক্ষু চড়কগাছ। দামী আসবাবপত্র থেকে শুরু করে ঝাঁ চকচকে বিলাসবহুল সামগ্রী। ভাইরাল সেই ভিডিয়ো।
শামিম আহমেদ আসলে কে?
মধ্য হাওড়ার শিবপুর থানার অন্তর্গত ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের বেতাজ বাদশা শামিম আহমেদ ওরফে বড়ে। তৃণমূলের ছত্র ছায়ায় দীর্ঘদিন থেকে ওই এলাকায় দাপট চালিয়ে এসেছে মধ্য হাওড়ার প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ রায় ঘনিষ্ঠ বড়ে। মধ্য হাওড়ার ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলরের স্বামী তিনি। মধ্য হাওড়া বিধানসভার সংখ্যালঘু এলাকায় তাঁকে অনেকে 'ডন'ও বলে ডাকে। জানা যায়, একসময় শামিম ওরফে বড়ে শপিং মলে সামান্য কর্মচারি পদে কাজ করতেন।
আরও পড়ুন:Free Bus Travel for Women: ১ জুন থেকে সরকারি বাসে ফ্রি টিকিট মহিলাদের- বাংলা ছাড়া দেশের আর কোথায় কোথায় এই সুবিধা?
শামিম কীভাবে এল পুলিসের নজর?
ভোটের ফল ঘোষণার পর চওড়া বস্তি এলাকা অশান্ত হয়। বোমাবাজি ও গুলি চালানোর ঘটনার অভিযোগ হয় বড়ে ও তার দলবলের বিরুদ্ধে। বিজেপির অভিযোগ, বড়ের মদতে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ওপর। মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবিতে সরব হয় মধ্য হাওড়ার বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। পুলিস কয়েকজনকে আটক করে কিন্তু ঘটনার মাস্টারমাইন্ড বড়ে ঘটনার পর থেকেই ফেরার। বড়ের খোঁজে অভিযান চালায় হাওড়া সিটি পুলিসের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। অভিযান চালাতে গিয়ে তাজ্জব পুলিস কর্তারা। পুলিস অভিযানের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়।
সামান্য ফ্ল্যাটের ভিতর বিলাসবহুল প্রাসাদ
শামিম তিনতলার ফ্ল্যাটে থাকেন। কিন্তু সেই ফ্ল্যাটের মধ্যেই তিনি একটি কুঠুরি বানিয়ে রেখেছিলেন। যা বিলাসবহুল। ওপর থেকে দেখে বোঝা যেত না নীচে এরকম ঘর রয়েছে। বিলাসবহুল ঘর, বেডরুম ড্রয়িং রুম,কিচেন, বাথরুম সবই রয়েছে সেখানে। সেখান থেকে সিসিটিভি মনিটরিং করার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ফ্ল্যাটের বাইরে থেকে তা কিছুই বোঝা যেত না। বড়ের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে হাওড়া সিটি পুলিস। প্রশ্ন উঠছে, কোথা থেকে এত বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি? কার মদতে এত বাড় বাড়ন্ত ছিল শামিম আহমেদের?
উল্লেখ্য, এই প্রথম শামিম পুলিসের নজরে আসেননি। এর আগে রাম নবমীর শোভাযাত্রায় হামলা চালানোর অভিযোগে NIA তদন্তভার নিয়ে গ্রেফতার করেছিল বড়েকে। যদিও এই অভিযানের ভাইরাল ভিডিয়ো সম্পর্কে হাওড়া সিটি পুলিসের কর্তারা কিছু জানাতে চাননি।
আরও পড়ুন:Sujit Bose Arrested: 'বাম যুবনেতা' সুজিত টানা ১৭ বছরের তৃণমূল বিধায়ক, মন্ত্রীও- কোন কোন দুর্নীতি-বাণে 'বিদ্ধ'?
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)