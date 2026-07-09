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Dilip Ghosh: 'পুলিসের হাত আর কাঁপবে না', বারুইপুরকাণ্ড নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ

Dilip Ghosh: গতকাল মমতার মিছিল নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী বলেন,  মাননীয়া একজনকে থাপ্পড় মারলেন। ওনার তার কেটে গেছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 09, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:08 AM IST
Dilip Ghosh: 'পুলিসের হাত আর কাঁপবে না', বারুইপুরকাণ্ড নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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