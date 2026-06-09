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  • /Abhishek Banerjee: অভিষেককে নিয়ে বিরাট খবর: কোটি কোটি টাকার ভয়ংকর আবগারি কেলেঙ্কারির পর্দা ফাঁস, তোলপাড় রাজ্য

Abhishek Banerjee: অভিষেককে নিয়ে বিরাট খবর: কোটি কোটি টাকার ভয়ংকর আবগারি কেলেঙ্কারির পর্দা ফাঁস, তোলপাড় রাজ্য

West Bengal Liquor Scam 2017: এই আবগারি দুর্নীতির মাঝেই গত ১৮ই মে বিখ্যাত মদ প্রস্তুতকারী সংস্থা ‘আইএফবি অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড’ (IFB Agro) পশ্চিমবঙ্গের আবগারি কমিশনারকে একটি কড়া চিঠি দিয়েছে। চিঠিতে তারা এই বেআইনি ও অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় অবিলম্বে বন্ধের দাবি জানিয়েছে। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 09, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:11 PM IST
Abhishek Banerjee: অভিষেককে নিয়ে বিরাট খবর: কোটি কোটি টাকার ভয়ংকর আবগারি কেলেঙ্কারির পর্দা ফাঁস, তোলপাড় রাজ্য

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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