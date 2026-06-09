/Abhishek Banerjee: অভিষেককে নিয়ে বিরাট খবর: কোটি কোটি টাকার ভয়ংকর আবগারি কেলেঙ্কারির পর্দা ফাঁস, তোলপাড় রাজ্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির আবগারি কেলেঙ্কারি নিয়ে তুমুল হইচই পড়েছিল একসময়। নাম জড়িয়েছিল দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়ালের। সারা দেশে আলোড়ন পড়েছিল। আর সেই কেলেঙ্কারিকে ছাপিয়ে এবার পশ্চিমবঙ্গেও তার থেকেও বড় ঘটনা । বালি, পাথর, গরু, চাকরি, ত্রিপল সব ছাড়িয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের আমলে রাজ্যজুড়ে চলা কোটি কোটি টাকার ‘মদ কেলেঙ্কারির’ মাথা খোদ অভিষেক ব্যানার্জি? রাজ্য আবগারি দফতরের একটি গোপন রিপোর্টের সূত্র ধরে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়েছে। অভিযোগের তির সরাসরি তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড তথা লোকসভা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে। এমনি মমতার পাশে অভিষেক ছাড়া আর কেউ নেই নিন্দুকদের মতে। যদিও তার প্রতীক জোড়াফুল নয়। আর এই আবগারির দুর্নীতি শুধু দুর্নীতিতে সীমাবদ্ধ নেই, তা কেলেঙ্কেরির পর্যায়ে পৌঁছেছে।
কী অভিযোগ?
অভিযোগ, ২০১৭ সালে রাজ্য়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অঙ্গুলিহেলনেই রাজ্যের আবগারি নীতিতে এমনভাবে পরিবর্তন আনা হয়েছিল, যাতে মদের পাইকারি ব্যবসায় সরকারের একচেটিয়া আধিপত্য তৈরি হয় এবং তার আড়ালে চলে হাজার হাজার কোটি টাকার প্রাতিষ্ঠানিক তোলাবাজি। এই বদলের সুদূরপ্রসারী প্রভাব অভিষেক ছকে নিয়েছিলেন আগেই, এমনই মত বিরোধীদের। আসলে এ যেন এক টাকার নেশা। আর এই নেশার জন্যই কোটি কোটি চাকার কেলেঙ্কারি হয়েছে রাজ্য জুড়ে। ক্ষমতার উগ্রতায় দুর্নীতির নোংরা গন্ধ ঢাকা ছিল এতদিন।
২০১৭ সালের আগে পশ্চিমবঙ্গে দেশি ও বিদেশি মদের পাইকারি বা থোক বিক্রির (Wholesale) ব্যবসা মূলত বেসরকারি ডিলারদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ৫৫টি প্রতিযোগিতামূলক ট্রেডস ব্যাবসা পরিচালনা করত। উত্পাদক সমস্থাগুলো নিজেদের পছন্দমতো ট্রেডস পার্টনার বেছে নিত।
কিন্তু ২০১৬ তে ক্ষমতায় এসে ২০১৭ তে তৎকালীন তৃণমূল সরকার মদের কালোবাজারি রুখতে ও রাজস্ব বাড়াতে ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট বেভারেজেস কর্পোরেশন লিমিটেড’ (WBSBCL) বা ‘বেভকো’ গঠন করে। এর ফলে মদের পাইকারি ব্যবসা পুরোপুরি এই একটি সরকারি সংস্থার হাতে চলে যায়। কিছু ডিস্ট্রিবিউটর যারা মদ প্রস্তুতকারী বটলিং সংস্থাগুলোর কাছ থেকে অরিরিক্ত অর্থ আদায় করত বলেই অভিযোগ।
আবগারি বোর্ডের যে ৫ সদস্যের কমিটি এই নয়া নীতিতে সিলমোহর দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন:
অবসরপ্রাপ্ত আইএএস গৌতম ঘোষ
তৎকালীন বিশেষ কমিশনার (রাজস্ব) শান্তনু আচার্য
সিনিয়র যুগ্ম রাজস্ব কমিশনার সঞ্চয়ন গঙ্গোপাধ্যায়
ডেপুটি রাজস্ব কমিশনার রাজর্ষি চক্রবর্তী
অতিরিক্ত রাজস্ব কমিশনার কুনাস বিশ্বাস
লুটের ফর্মুলা: আগে রাজ্য সরকার শুধু ডিস্ট্রিবিউটরের থেকে রাজস্ব পেত। কিন্তু নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ডিস্ট্রিবিউটর এবং পাইকারি বিক্রেতা-- দুই পক্ষের কাছ থেকেই রাজস্ব আদায় শুরু হয়। অভিযোগ, এই বিপুল রাজস্বের একটি বড় অংশ সরকারি কোষাগারে না গিয়ে সরাসরি পৌঁছাত তৃণমূলের তহবিলে এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাতায়।
কী ভাবে চলত এই তোলাবাজি সিন্ডিকেট?
আবগারি দফতরের চাঞ্চল্যকর রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে দুর্নীতির বহুমুখী ছক। ‘বেভকো’ গঠনের পর কিছু নির্দিষ্ট ডিস্ট্রিবিউটরকে যুক্ত করা হয়েছিল, যারা মদ প্রস্তুতকারী এবং বোতলজাতকারী সংস্থাগুলির ওপর চাপ সৃষ্টি করত।
প্রতি ক্রেটের হিসেব: মদ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির কাছ থেকে প্রতি ক্রেটে ৪ টাকা গুদাম ভাড়া এবং ৩ টাকা পরিবহণ খরচ বাবদ (মোট ৭ টাকা) অতিরিক্ত আদায় করা হত। এই বিপুল অর্থ সরকারি খাতায় না গিয়ে ‘অন্যত্র’ চালান করে দেওয়া হত।
কেন্দ্র সরকারের গোপন রিপোর্টে যে তথ্য আছে তাতে স্পষ্ট যে, অভিষেকের হয়ে এই টাকা তুলত জাহাঙ্গির খান ও অভিষেকের সহকারী সুমিত। এই দুটো নাম উল্লেখ রয়েছে।
এই আবগারি দুর্নীতির মাঝেই গত ১৮ই মে বিখ্যাত মদ প্রস্তুতকারী সংস্থা ‘আইএফবি অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড’ (IFB Agro) পশ্চিমবঙ্গের আবগারি কমিশনারকে একটি কড়া চিঠি দিয়েছে। চিঠিতে তারা এই বেআইনি ও অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় অবিলম্বে বন্ধের দাবি জানিয়েছে। নতুন সরকারের ওপর আস্থা প্রকাশ করে তারা চিঠিতে স্পষ্ট লিখেছে, 'যেহেতু একটি নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে, আমরা মনে করি যে নতুন সরকার এই ধরনের কালো কার্যকলাপ বন্ধ করবে।'
দুর্নীতির বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাফ জানিয়েছেন, দোষীরা মাটির তলায় লুকিয়ে থাকলেও তাদের খুঁজে বের করা হবে। ইতোমধ্যেই এই আবগারি কেলেঙ্কারির বিস্ফোরক ফাইল মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়ালের টেবিলে জমা পড়েছে।
বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, বিগত ১৫ বছর ধরে বাংলায় যুবসমাজকে মদের নেশায় বুঁদ করে রেখে একচেটিয়া লুট চালিয়েছে একটি পরিবার। নতুন সরকারের মন্ত্রী দীপক বর্মন এবং সুমনা সরকারও এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন। পাশাপাশি, ধর্মীয় স্থান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক কিলোমিটারের মধ্যে থাকা সমস্ত বেআইনি মদের দোকান বন্ধ করার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সব মিলিয়ে, আবগারি দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তৃণমূল শিবিরের অস্বস্তি যে চরম আকার নিল, তা বলাই বাহুল্য।
বিরোধীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, এই ব্যবস্থা চালুর নেপথ্যে সরকারের রাজস্ব বাড়ানোর সদিচ্ছার চেয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু মহলের স্বার্থসিদ্ধি ও আর্থিক অনিয়মের উদ্দেশ্যই কাজ করেছিল। একই ভাবে আরও বলা হয়, মদের বরাত বণ্টন (Allocation), ব্র্যান্ডের নথিভুক্তি (Brand Registration) এবং বেসরকারি ডিস্ট্রিবিউটরদের একচেটিয়া সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোটি কোটি টাকার আর্থিক অসঙ্গতি হয়েছে। বিজেপির অবশ্য অভিযোগ কয়লা, গরু, বালি, পাথার পাচারের মতো এবার এই আবগারি দুর্নীতির টাকা সরাসরি চলে যেতো তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
বড় কেলেঙ্কারির তদন্ত
রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহলের মতে, রাজ্যে রেশন দুর্নীতি এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতির মতো বড়সড় কেলেঙ্কারির (WB-Excise Scam) তদন্ত যখন কেন্দ্রীয় এজেন্সির মাধ্যমে গতি পেয়েছে, ঠিক সেই আবহেই আবগারি দফতরের এই পুরনো সিদ্ধান্ত ও বেভকো-র কার্যক্রম নিয়ে নতুন করে বিস্ফোরক সব তথ্য ও অভিযোগ সামনে আসছে।
নতুন নীতির ফলে রাজস্ব আদায়ের পুরনো এককালীন পদ্ধতি বাতিল করে দুই স্তরের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। এর ফলে আবগারি রাজস্ব আদায়ে বিলম্ব এবং বিতরণ ব্যবস্থায় একাধিক সমস্যার সৃষ্টি হয় বলে রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আগে উৎপাদন বা বোতলজাতকরণের উৎসস্থলেই সম্পূর্ণ শুল্ক আদায় করা হত। কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় দুই ধাপে শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা চালু করা হয়।
তবে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই সমস্ত অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের দাবি, মদের চোরাচালান রুখতে এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করে রাজ্য কোষাগারে স্বচ্ছ উপায়ে শতভাগ রাজস্ব নিশ্চিত করতেই বেভকো (WBSBCL) গঠন করা হয়েছিল, যা অত্যন্ত সফলভাবে কাজ করছে। সব মিলিয়ে, ২০১৭ সালের এই সরকারি পদক্ষেপকে ঘিরে বর্তমানে রাজ্য রাজনীতিতে দুর্নীতির উত্তাপ (WB-Excise Scam) এক ধাক্কায় অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে।
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