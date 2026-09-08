/রাজনীতিতে ভূমিকম্প: দাপুটে তৃণমূল নেতা কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী এবার রাজনীতি ছাড়ছেন পুরোপুরি? পুরসভা থেকে অবসরের দিন বিরাট ইঙ্গিত, কোথায় যাবেন?

রণজয় সিনহা: মালদহ জেলার রাজনীতিতে বড় রাজনৈতিক ভূমিকম্প। ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার আগের দিনই তৃণমূলের টিকিটে আর কোনও দিন ভোটে না দাঁড়ানোর স্পষ্ট ঘোষণা করলেন দলের প্রবীণ ও দাপুটে নেতা কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। মঙ্গলবার ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর কার্যকালের শেষ দিনে নিজের চেম্বারে বসেই তিনি একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন। স্পষ্ট জানিয়ে দেন, পুরবোর্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও বুধবার তিনি চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করছেন।
তবে সবচেয়ে বেশি শোরগোল ফেলেছে তাঁর নির্বাচনী রাজনীতি সংক্রান্ত মন্তব্য। আগামী দিনে দলীয় প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ খারিজ করে কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী সাফ বলেন, 'আমি মমতাদিদিকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আগামী দিনে মমতাদি বললেও আমি তৃণমূলের হয়ে আর ভোটে দাঁড়াব না। তৃণমূলের কোনো প্রার্থী আমি হব না।' তাঁর এই মন্তব্যের পর রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তৈরি হয়েছে-- তবে কি তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকেই সন্ন্যাস নিতে চলেছেন, নাকি নতুন কোনও রাজনৈতিক সমীকরণের সন্ধান করছেন?
ভবিষ্যতের রাজনৈতিক পদক্ষেপ ও ভোটে লড়াইয়ের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে অবশ্য তিনি রহস্য জিইয়ে রেখেছেন। রূপক অর্থে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'আগামী দিনে যেমন ভাবে বৃষ্টি হবে, তেমন ভাবে ছাতা ধরব। সময় কথা বলবে। যেমন যেমন পরিস্থিতি আসবে, তেমন তেমন চলবে।' তিনি কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের নাম না নিলেও তাঁর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে তিনি ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নেবেন।
দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং জেলা নেতৃত্বের একাংশের বিরুদ্ধেও এ দিন সুর চড়ান প্রবীণ এই নেতা। অতীতের ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, 'অনেকে তো আমাকে একসময় রাজনৈতিক নির্বাসনে পাঠানোর সব রকম ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু এখন ওরাই নির্বাসনে চলে গিয়েছে।' কারও নাম না নিলেও তাঁর এই তির যে দলের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিরোধীদের উদ্দেশ্যেই ছোঁড়া, তা বুঝতে বাকি নেই রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের।
দীর্ঘদিন ধরে মালদহের রাজনীতিতে একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করে রাখা কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বাম আমলেও কংগ্রেসের বিধায়ক হিসেবে নিজের গড় ধরে রেখেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি তৃণমূলে যোগ দিয়ে মন্ত্রী এবং একাধিকবার ইংরেজবাজার পুরসভার পুরপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব সামলান। এলাকায় তাঁর নিজস্ব অনুগামী ও শক্তিশালী ভোটব্যাঙ্ক রয়েছে। এমন একজন প্রভাবশালী নেতা চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা দেওয়ার পাশাপাশি তৃণমূলের হয়ে আর কখনো ভোটে না দাঁড়ানোর ঘোষণা করায় মালদহ জেলা তৃণমূলে বড়সড় শূন্যতা ও অস্বস্তি তৈরি হলো। পঞ্চায়েত ও পুর রাজনীতি পার করে আসন্ন নির্বাচনের মুখে তাঁর এই 'ছাতা ধরার' মন্তব্য রাজ্য রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
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