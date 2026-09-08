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রাজনীতিতে ভূমিকম্প: দাপুটে তৃণমূল নেতা কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী এবার রাজনীতি ছাড়ছেন পুরোপুরি? পুরসভা থেকে অবসরের দিন বিরাট ইঙ্গিত, কোথায় যাবেন?

Krishnendu Narayan Chowdhury: তাঁর এই মন্তব্যের পর রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তৈরি হয়েছে-- তবে কি তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকেই সন্ন্যাস নিতে চলেছেন, নাকি নতুন কোনও রাজনৈতিক সমীকরণের সন্ধান করছেন?

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 08, 2026, 11:54 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 11:54 PM IST
রাজনীতিতে ভূমিকম্প: দাপুটে তৃণমূল নেতা কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী এবার রাজনীতি ছাড়ছেন পুরোপুরি? পুরসভা থেকে অবসরের দিন বিরাট ইঙ্গিত, কোথায় যাবেন?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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