English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Poll Of Exit Polls 2026: বেরল এক্সিট পোলের সব চেয়ে বড় ও বিশ্বাসযোগ্য রেজাল্ট; বাংলায় এগিয়ে বিজেপিই

Poll Of Exit Polls 2026: বেরল এক্সিট পোলের সব চেয়ে বড় ও বিশ্বাসযোগ্য রেজাল্ট; বাংলায় এগিয়ে বিজেপিই

Poll Of Exit Polls 2026: ভোট শেষ হতে না হতেই বহু সংস্থাই পূর্বাভাস দিচ্ছে। সেই সব ইনপুটস মিলিয়ে মিশিয়ে তৈরি হচ্ছে 'পোল অফ পোলস'। কী বলছে সেই সম্মিলিত ফল?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 29, 2026, 07:44 PM IST
Poll Of Exit Polls 2026: বেরল এক্সিট পোলের সব চেয়ে বড় ও বিশ্বাসযোগ্য রেজাল্ট; বাংলায় এগিয়ে বিজেপিই

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শেষ হল বাংলার ভোট-উৎসব (West Bengal Assembly Election 2026)। এই পর্বে খুব স্বাভাবিক ভাবেই আসছে নানা রকম ভবিষ্যদ্বাণী। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী (Mamata Banerjee) বলেছেন তৃণমূল পাবে ২০০ প্লাস। আবার বাংলায় পরিবর্তন আসবে, বলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বাংলায় ভোট শেষ হতে না হতেই বহু সংস্থাই পূর্বাভাস দিচ্ছে। সেই সব ইনপুটস মিলিয়ে মিশিয়ে তৈরি হচ্ছে 'পোল অফ পোলস' (Poll Of Exit Polls 2026)। কী বলছে সেই সম্মিলিত সমীক্ষাফল? 

Add Zee News as a Preferred Source

বাংলায় এগিয়ে বিজেপিই

অধিকাংশ সমীক্ষা-সংস্থাই বলছে, বাংলায় সরকার গড়বে বিজেপিই। মিলছে সেইরকমই তথ্য। মিলছে অবিশ্বাস্য 'পোল অফ পোলস' বা পোল অফ এক্সিট পোলস ২০২৬ (Poll Of Exit Polls 2026)। তবে দুটি সংস্থা বলছে, বাংলায় সরকার গড়বে তৃণমূলই। আর একটি সংবাদমাধ্যমের এক্সিট পোল অনুযায়ী খুব অল্প হলেও বাংলায় এগিয়ে বিজেপিই। তারা ১৪৬ থেকে ১৬০টি আসন নিয়ে সরকার গড়তে পারে বলে বলা হচ্ছে। তৃণমূলের ভোট শতাংশ থাকবে ৪০ আর বিজেপির ৪২ শতাংশ। এবারেও ব্যর্থ হবে বাম-কংগ্রেস জোট। 

পরাজিত হচ্ছে তৃণমূল?

বাংলার বিধানসভার ২৯৪টি আসনের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার জন্য ১৪৮টি আসন প্রয়োজন; 'প্রজা পোল'-এর (Praja Poll) দেওয়া পরিসংখ্যান যে কোনও তৃণমূল কংগ্রেস (TMC) সমর্থককে চিন্তায় ফেলবে। সংস্থাটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, বিজেপি ১৭৮-২০৮টি আসন জিতে জয়লাভ করবে! অন্য দিকে তৃণমূল মাত্র ৮৫-১১০টি আসনে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে, যা তাদের গতবারের ২১৫টি আসনের তুলনায় এক বিশাল পতন!

বাকি রাজ্যে কী ফল?

মোটামুটি সব রাজ্যের সংখ্যা-তত্ত্বই এসেছে। কোন রাজ্যে কোন দল কত পাবে? বেরিয়ে গেল এক্সিট পোলের সব চেয়ে বড় ও বিশ্বাসযোগ্য রেজাল্ট।
 
বাংলায় মোট আসন ২৯৪টি

পিপলস পালসের মতে--

তৃণমূল-- ১৭৭ থেকে ১৮৭
বিজেপি--  ৯৫ থেকে ১১০
বাম-- শূন্য থেকে ১
কংগ্রেস-- ১ থেকে ৩

অসম মোট সিট ১২৬

পোল ডায়েরি মতে--

বিজেপি পাবে ৮৬ থেকে ১০১
কংগ্রেস ১৫ থেকে ২৬
অন্যান্য শূন্য

অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়ার মতে--

বিজেপি পাবে ৮৮ থেকে ১০০
কংগ্রেস পাবে ২৪ থেকে ৩৬ 
অন্যান্যরা পাবে শূন্য থেকে ৩

কেরালাম মোট সিট ১৪০

পিপলস পালসের মতে--

ইউডিএফ ৭৫ থেকে ৮৫
এলডিএফ ৫৫ থেকে ৬৫ 
বিজেপি শূন্য থেকে ৩

দ্বিতীয় দফার ভোট
 
পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা শেষ দফার (Bengal Election Second Phase) ভোটগ্রহণ শেষ। রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দক্ষিণবঙ্গের ১৪২টি আসনে আজ ভোট হল। এই দফায় কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, হুগলি এবং পূর্ব বর্ধমানের মতো জেলাগুলি অন্তর্ভুক্ত। যা তৃণমূল কংগ্রেসের (TMC) চিরাচরিত শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। ভোট চলাকালীন বেশ কিছু এলাকা থেকে বিক্ষিপ্ত হিংসা, উত্তেজনা এবং ইভিএম (EVM) কারচুপির খবর পাওয়া গিয়েছে। সকাল ৭টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে, শেষ হল সন্ধে ৬টায়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেস দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করবে। ২০০ পাচ্ছেই তৃণমূল। ২০০ প্লাস হবে। কোথায় থামবে জানি না। শুধু তাই নয়, মমতা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, লোক না থাকায় বিজেপির হয়ে এজেন্ট হয়ে বসেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর লোকজন। বড় অভিযোগ তুলেছেন মমতা।
রাজ্য জুড়ে এমনকি তাঁর নিজের কেন্দ্র ভবানীপুরেও উত্তেজনার খবরের মাঝেই তিনি এই ঘোষণা করেন।

ভোটশতাংশের আপডেট

সর্বশেষ আপডেটে মোট ভোট পড়েছে-- ৯১.৪১ শতাংশ

হুগলিতে ৯১.৪১
কলকাতা উত্তর ৮৮.৯১
কলকাতা দক্ষিণ ৮৭.২৫
হাওড়া ৯০.৯৩
নদিয়া ৯১.৩৫
উত্তর ২৪ পরগনা ৯১.৩৯
পূর্ব বর্ধমান ৯৩.৩৯
দক্ষিণ ২৪ পরগনা ৯১.৪৫

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)  

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের।

...Read More

Tags:
Poll Of Exit Polls 2026Poll Of Exit PollsWest Bengal Elections Exit Poll ResultsPredictions for West BengalMamata BanerjeeMamata Banerjee predictionPM Modi in BengalWest bengalBJP in Bengalbjp win in bengaltmc win in bengalBengal Exit Pollsকে জিতবে বাংলায়? এগজিট পোলবাংলার বিধানসভা ভোটের ফলমোদীমমতাতৃণমূল বিজেপিপদ্মফুলঘাসফুল
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

