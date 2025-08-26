English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Minor Death: মাত্র দশ বছর বয়সেই সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয়তা! আচমকাই রান্নাঘরে মিলল পল্লবের ঝু*লন্ত দে*হ... কী এমন হল?

South 24 Parganas: সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ জনপ্রিয়। বাবার সঙ্গে রিলস বানিয়ে প্রায় ১৯ হাজার ফলোয়ার দশ বছরের পল্লবের। খুড়তুতো বোনের সঙ্গে খেলতে খেলতেই গলায় দড়ি দিল চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 26, 2025, 11:14 AM IST
তথাগত চক্রবর্তী: কুলতলি থানার ২ নম্বর জালাবেড়িয়া এলাকায় চাঞ্চল্যকর ঘটনা। বাড়িতেই আত্মঘাতী চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র পল্লব নস্কর (১০)। সোমবার প্রতিদিনের মতোই সে সকালে স্কুলে যায় এবং বিকেলে বাড়ি ফিরে আসে। মায়ের কাছে খাবার চেয়েও খায় পল্লব। তারপর একা একাই খেলতে থাকে। এসময় তার মা পাশের কাকার বাড়িতে গিয়েছিলেন কাজে। 

কাকার বছর সাতেকের মেয়েটি খেলছিল তার সঙ্গেই। তখনই হঠাৎ রান্নাঘরের ভেতরে ঝুলন্ত অবস্থায় দাদাকে দেখতে পায় সে। ছোট্ট মেয়েটির কান্নার আওয়াজ শুনে মা ও কাকিমা ছুটে আসেন। ঘরে ঢুকেই দেখেন, চালের বাঁশে দড়ি দিয়ে ঝুলছে পল্লব। সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে কুলতলি ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃত পল্লব এলাকায় যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। বাবার সঙ্গে মিলে ভিডিয়ো বানিয়ে নিয়মিত সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করত সে। পল্লবের নামে থাকা একটি ফেসবুক পেজে রয়েছে প্রায় ১৯ হাজার ফলোয়ার। খেলার ছলে তৈরি হওয়া এই ভিডিয়োর জন্যই এলাকায় ও অনলাইনে তার জনপ্রিয়তা ছিল যথেষ্ট। হঠাৎ করে কেন এই আত্মহত্যার পদক্ষেপ নিল সে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। পরিবার থেকে কোনও অস্বাভাবিক ঘটনার ইঙ্গিত মেলেনি।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিস এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে৷ আজ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে৷  প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে কুলতলি থানার পুলিস। কেন এই কিশোর এমন চরম পদক্ষেপ নিল, সেই কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পল্লবের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীরা। এলাকার বাসিন্দাদের মতে, হাসিখুশি ও মিশুকে পল্লব এমন কিছু করতে পারে, তা কেউ কোনওদিন ভাবতেই পারেনি।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 

iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১

কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭

২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

