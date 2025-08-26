Student Killed by Lover: ঠিক কী ভাবে গুলি করা হয়েছিল ঈশিতাকে? দেশরাজ কোথায় দাড়িয়েছিল? এল হাড়হিম ময়নাতদন্তের রিপোর্ট...

Student Killed by Lover: ঠিক কী ভাবে গুলি করা হয়েছিল ঈশিতাকে? দেশরাজ কোথায় দাড়িয়েছিল? এল হাড়হিম ময়নাতদন্তের রিপোর্ট...
Krishnanagar Student Death: সিসিটিভি এড়িয়ে ঈশিতার বাড়িতে ঢুকলেও শেষ রক্ষা হয়নি। পুলিসের হাতে ঘটনার দিন এক ব্যক্তির তোলা একটি ফোটো। ঈশিতার বাড়ির কাছে মেয়ের ছবি তুলেছিলেন এক ব্যক্তি। সেই ক্যামেরায় ধরা পড়েছে দেশরাজের ফোটো।
অনুপ কুমার দাস: খুনের পর এখনও বেপত্তা দেশরাজ। সদ্য উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে কলেজ ভর্তি হয়েছে। গুলি করে বান্ধবীকে খুনে অভিযুক্ত বিএসএফ জওয়ানের সেই ছেলের খোঁজেই এখন হন্যে পুলিস। কিন্তু পুলিসকে ঘোল খাওয়াতে রীতিমতো পাকা বুদ্ধির অপরাধীদের মতো ঘুঁটি সাজায় দেশরাজ। কিন্তু এমনটা কেন মনে করছেন তদন্তকারীরা? সূত্রের খবর, ছাত্রীর বাড়িতে কোনও সিসিটিভি না থাকলেও আশেপাশের এলাকার সিসিটিভিতে তার কোনও ছবি এখনও পাওয়া যায়নি।
অবশেষে সামনে এল মৃত ছাত্রী ঈশিতার ময়নাতদন্তের রিপোর্ট।
মাথায় মোট তিনটি গুলি করা হয়, মাথার ডান দিকে দুটি গুলির আঘাত, এবং পিছন থেকে একটি গুলি করে দেশরাজ।
তবে তা সিসিটিভি থেকে লুকিয়ে বাড়িতে প্রবেশের জন্য আগেই রেইকি করে? ওই সময় যে বাড়িতে ছাত্রী একা থাকা তাও কি আগেই জানা ছিল? খুনের আগেই অভিযোগ থেকে বাঁচার পরিকল্পনা যে আগেই করে রেখেছিল তার প্রমাণ মিলেছে খোদ তাঁর বাবার একটি বক্তব্যে থেকে। বাবার দাবি, তাঁর ছেলে উত্তর প্রদেশে যাওয়ার কথা বলেছিল। সেই অনুযায়ী তিনি ২৪ অগাস্ট বিকেল ৩টের সময় পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসের ট্রেনের টিকিট কেটে দেন।
২৪ অগাস্ট দেশরাজ তাঁকে ফোন করে জানান ট্রেনে উঠে গিয়েছে। পরদিন সকাল সাড়ে চারটে নাগাদ ছেলেকে ফোন করেন তারপর থেকে ফোনে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। অথচ ২৫ অগাস্ট সে কৃষ্ণনগরে গিয়ে খুন করে। পুলিসের অনুমান, ছাত্রী বাড়িতে একা থাকাকালীন সেই সময় গুলি করে খুন করে পালিয়ে যাবে। যদি তাঁকে সন্দেহ করা হয় সে অজুহাত দিতে পারবে সে রাজ্যে ছিল না তাঁর আগের দিনই উত্তর প্রদেশের চলে গিয়েছিল।
এখানে পুলিসের আরও ধারণা, ২৪ অগাস্টের ট্রেনের টিকিট কেটেছিল। তাহলে কী সেদিন বা তার আগেই খুনের পরিকল্পনা ছিল। তারপর ট্রেনে করে পালানোর ছক ছিল? সোমবার খুনের পর থেকে দেশরাজের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি শুরু করেছে পুলিস। তার কাচরাপাড়ার বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছে। যদিও এখনও তার নাগাল পাওয়া যায়নি।
মরদেহ সন্ধ্যের আগে কৃষ্ণনগর জিলা হসপিটাল থেকে বেরিয়ে কৃষ্ণনগর মানিকপাড়ায় পৌঁছায় প্রচুর মানুষের ভিড় জমে শেষ দেখার জন্য মেয়েটিকে, ইতিমধ্যে ঈশিতার দিদি উড়িষ্যা থেকে ফিরেছে। সে পড়াশোনা করে উড়িষ্যায়, তার মধ্যে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়, তাতে মেয়েটির জন্য যেন সবার চোখে জল।
আরও পড়ুন: Kalna: কালান্তক কালনা! ঘুমন্ত বাবাকে অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপের পরে কোপ... ছিটকে পড়ল রক্ত...
আরও পড়ুন: Bengal Weather Update: বঙ্গোপসাগরে তৈরি নিম্নচাপে কলকাতা সহ দক্ষিণ বঙ্গের সব জেলাতে বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সম্ভাবনা! সঙ্গে দমকা ঝড়ো বাতাস...
আরও পড়ুন, Minor Death: মাত্র দশ বছর বয়সেই সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয়তা! আচমকাই রান্নাঘরে মিলল পল্লবের ঝু*লন্ত দে*হ... কী এমন হল?
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)