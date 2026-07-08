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হঠাত্‍ রিভলভার ছিনিয়ে তাক করল পুলিসের দিকেই: তারপরই ছুটল গুলি, একটা পেটে-আরেকটা বুকের নীচে-- হাড়হিম এনকাউন্টার যে ভাবে

Baruipur Rape Case: পুলিসের দাবি, ক্রাইম সিনের পুনর্নির্মাণ করার সময় আচমকাই সিট (SIT) সদস্য রনি সরকারের সার্ভিস রিভলবার ছিনিয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে প্রভাস। শুধু তাই নয়, সে পুলিসকে লক্ষ্য করে একটি গুলিও চালায়।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 08, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 02:44 PM IST
হঠাত্‍ রিভলভার ছিনিয়ে তাক করল পুলিসের দিকেই: তারপরই ছুটল গুলি, একটা পেটে-আরেকটা বুকের নীচে-- হাড়হিম এনকাউন্টার যে ভাবে
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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