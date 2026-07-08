/হঠাত্‍ রিভলভার ছিনিয়ে তাক করল পুলিসের দিকেই: তারপরই ছুটল গুলি, একটা পেটে-আরেকটা বুকের নীচে-- হাড়হিম এনকাউন্টার যে ভাবে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে সাতসকালে শুটআউটের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য। গত কয়েকদিন ধরে ১২ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় উত্তাল বারুইপুর। অভিযুক্ত এলাকারই প্রভাস মণ্ডল, আনন্দ সর্দার-সহ আরও তিন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মঙ্গলবার বারুইপুর পৌঁছেছিলেন। দোষীদের কঠোর শাস্তির আশ্বাস দিয়েছিলেন। আর বুধ সকালেই বড় ঘটনা। সূর্যপুরের ওই ১২ বছরের নাবালিকাকে নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় একদম নাটকীয় মোড়। পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে পালানোর চেষ্টা করার সময় পুলিসের গুলিতেই মৃত্যু অন্যতম মূল অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের। পুলিসের বয়ান অনুযায়ী তাঁদের রিভলভর ছিনিয়ে দৌড়চ্ছিল অভিযুক্ত প্রভাস। আর তখনই ঠিক দৌড়ে পালানোর সময় পুলিসের একটি গুলি ডানদিকে কোমরের উপরে পেটের কাছে আর একটি গুলি ডানদিকে বুকের নীচে লাগে প্রভাসের।
ঘটনার সূত্রপাত গত রবিবার সকালে। সূর্যপুরের বাসিন্দা ১২ বছরের এক নাবালিকা নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পর তন্নতন্ন করে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন এলাকাবাসী। সেই সময় সিসিটিভি (CCTV) ফুটেজ খতিয়ে দেখে স্থানীয়দের প্রথম নজরে আসে প্রভাস মণ্ডল। ফুটেজে নিখোঁজ নাবালিকার সঙ্গেই দেখা গিয়েছিল তাকে। সন্দেহ হওয়ায় গ্রামবাসীরা তাকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। এরপর গ্রামবাসীদের চাপে পড়ে প্রভাস নিজেই এলাকার একটি পুকুরে নেমে দেখিয়ে দেয়, কোথায় ফেলা হয়েছিল ওই নাবালিকার নিথর দেহ।
নাবালিকার দেহ উদ্ধারের পর উত্তেজিত জনতা প্রভাসকে গণধোলাই দেয়। পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয় (যার সত্যতা যাচাই করা যায়নি), যেখানে প্রভাসকে বলতে শোনা যায় কী ভাবে আর এক অভিযুক্ত আনন্দ সর্দার ওই নাবালিকার ওপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল। প্রভাস দাবি করে, নির্যাতনের সময় নাবালিকাটি চিৎকার করায় আনন্দ সর্দার তার গলার ওপর পা তুলে দিয়েছিল। নিজেকে আড়াল করতে প্রভাস দাবি করেছিল, নাবালিকাকে বুঝিয়ে আনন্দ সর্দারদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাকে ১০ হাজার টাকার টোপ দেওয়া হয়েছিল। সে শুধু মেয়েটিকে পৌঁছে দিয়েছিল, নির্যাতনের সময় ঘটনাস্থলে ছিল না। তদন্তে প্রভাস এই মামলার অন্যতম প্রধান সাক্ষী হিসেবেও বিবেচিত ছিল। পুলিস সূত্রের দাবি, ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর পর এক পুলিসকর্মীর আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করেই পাল্টা গুলি করার চেষ্টা করে প্রভাস৷ এক রাউন্ড গুলিও ছোড়ে সে৷
পুলিসের দাবি, ক্রাইম সিনের পুনর্নির্মাণ করার সময় আচমকাই সিট (SIT) সদস্য রনি সরকারের সার্ভিস রিভলবার ছিনিয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে প্রভাস। শুধু তাই নয়, সে পুলিসকে লক্ষ্য করে একটি গুলিও চালায়।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং আত্মরক্ষার খাতিরে পাল্টা গুলি চালান অন্য এক পুলিসকর্মী অর্ঘ্য মণ্ডল। পুলিসের ছোঁড়া গুলি প্রভাসের শরীরে লাগে। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে দ্রুত বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বারুইপুরের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। একদিকে যেমন নাবালিকা খুনের ঘটনায় ক্ষোভ ছিল, অন্যদিকে পুলিসের এই এনকাউন্টারের পর গোটা সূর্যপুর এলাকা জুড়ে কড়া পুলিশি নিরাপত্তা মোতায়েন করা হয়েছে।
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