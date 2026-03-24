Pratik-Ur-Rahaman: ভোট-বাংলায় বড় খবর: প্রাক্তন CPIM নেতার নতুন পদ, তৃণমূলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে প্রতীক-উর-রহমান

TMC Spokesperson Pratik Ur Rahaman: প্রতীক-উর-রহমানের রাজনৈতিক সফর অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। একটা সময় তিনি বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এসএফআই (SFI)-এর রাজ্য পর্যায়ের অন্যতম প্রভাবশালী এবং পরিচিত মুখ ছিলেন। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 24, 2026, 04:57 PM IST
প্রতীক উর রহমান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস তাদের সাংগঠনিক কাঠামোকে আরও শক্তিশালী ও শাণিত করতে বড় সিদ্ধান্ত। বাম ছাত্র রাজনীতি থেকে ঘাসফুলের শীর্ষস্তরে উত্থান।দলের তরুণ তুর্কি এবং অত্যন্ত সুবক্তা নেতা প্রতীক-উর-রহমান-কে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য মুখপাত্র হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিরোধীদের যুক্তিনির্ভর ও তথ্যভিত্তিক জবাব দিতেই এই মেধাবী মুখকে সামনে আনা হয়েছে।

রাজনৈতিক পটভূমি: এসএফআই থেকে তৃণমূল

প্রতীক-উর-রহমানের রাজনৈতিক সফর অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। একটা সময় তিনি বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এসএফআই (SFI)-এর রাজ্য পর্যায়ের অন্যতম প্রভাবশালী এবং পরিচিত মুখ ছিলেন। ছাত্র আন্দোলনে তার সক্রিয়তা এবং টেলিভিশন টকশোতে বামপন্থার পক্ষে তার জোরালো সওয়াল তাকে রাজনৈতিক মহলে বিশেষ পরিচিতি দিয়েছিল। তবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন।

তৃণমূলের অন্দরে যোগ দেওয়ার পর থেকেই তিনি দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। বিশেষ করে সংখ্যালঘু যুবকদের মধ্যে দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে এবং শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের কাছে তৃণমূলের বার্তা পৌঁছে দিতে তিনি পর্দার আড়ালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

কেন প্রতীক-উর-রহমানকে বেছে নিল দল?

তৃণমূল নেতৃত্বের এই সিদ্ধান্তের পেছনে বেশ কিছু কৌশলগত কারণ রয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা:

১. তাত্ক্ষণিক ও যুক্তিনির্ভর বক্তব্য: প্রতীক অত্যন্ত শান্ত মাথায় তথ্যের ভিত্তিতে কথা বলতে অভ্যস্ত। রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলোকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এবং বিরোধীদের অপপ্রচারের মোকাবিলা করতে তার এই দক্ষতা দলকে বিশেষ সাহায্য করবে।

২. যুব ও সংখ্যালঘু সংযোগ: প্রতীক একজন শিক্ষিত এবং আধুনিক চিন্তাধারার নেতা। সংখ্যালঘু সমাজ ও শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, যা তৃণমূলের ভোটব্যাংক সুসংহত করতে সহায়ক হবে।৩. প্রাক্তন বাম অভিজ্ঞতা: যেহেতু তিনি আগে বাম শিবিরে ছিলেন, তাই সিপিআইএম-এর রণকৌশল ও তাত্ত্বিক দুর্বলতাগুলো তার নখদর্পণে। এটি রাজনৈতিক বিতর্কে তৃণমূলকে বাড়তি সুবিধা প্রদান করবে।

দায়িত্ব ও চ্যালেঞ্জ

মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই প্রতীক-উর-রহমান ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা, ১০০ দিনের কাজের বকেয়া এবং সিএএ-এনআরসি-র মতো স্পর্শকাতর ইস্যুতে তিনি দলের হয়ে জোরালো সওয়াল করছেন। তার প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো, বিভিন্ন ইস্যুতে বিরোধীরা যখন রাজ্য সরকারকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে, তখন তথ্যের মাধ্যমে দলের ভাবমূর্তি রক্ষা করা।

সূত্রের খবর, প্রতীক-উর-রহমান এই নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর দলের শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে তিনি বাংলার মানুষের স্বার্থে এবং দলের নীতি প্রচারে নিরলস কাজ করে যাবেন।

প্রতীক-উর-রহমানের এই নিয়োগ প্রমাণ করে যে, তৃণমূল কংগ্রেস মেধা ও তারুণ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নতুন তৃণমূল’ গড়ার লক্ষ্যে প্রতীকের মতো শিক্ষিত ও লড়াকু ব্যক্তিত্বরা আগামী দিনে দলের প্রধান শক্তি হয়ে উঠতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক মানচিত্রে প্রতীক-উর-রহমান নিজেকে কতটা সফল মুখপাত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

 

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

Pratik Ur Rahaman, AITC, TMC spokesperson, EX SFI leader Pratik Ur Rahaman, Abhishek Banerjee, Mamata Banerjee, West Bengal Assembly Election 2026
