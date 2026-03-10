Pratik Ur Rahaman: তৃণমূলের হয়ে প্রথম ভোট দিলেন প্রতীক উর রহমান, কী বলছেন প্রাক্তন বাম 'অ্যাসেট যুবনেতা'?

Pratik Ur Rahaman: তৃণমূলের হয়ে প্রথম ভোট দিলেন প্রতীক উর রহমান, কী বলছেন প্রাক্তন বাম 'অ্যাসেট যুবনেতা'?
Pratik Ur Rahaman casts first vote for TMC: সিপিআইএম ছেড়ে ঘাসফুল শিবিরে আসার পর, তৃণমূলের হয়ে প্রথম ভোট দিলেন প্রতীক উর রহমান। ভোট দিয়ে বললেন, তিনি অত্যন্ত খুশি।
নকিব উদ্দিন গাজি: তৃণমূলে যোগদানের পর প্রথমবার শাসকদলের হয়ে ভোট দিলেন প্রতীক উর রহমান। ভোট দিলেন তাঁর নতুন দল তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবার আদালতে অনুষ্ঠিত হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল বার কাউন্সিল নির্বাচন। সেখানেই সদ্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়া সিপিএমের প্রাক্তন নেতা ও আইনজীবী প্রতীক উর রহমান প্রথমবার শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ভোটদান করলেন।
তৃণমূলের হয়ে প্রতীক উরের প্রথম ভোট
এদিন ডায়মন্ড হারবার আদালতে এসে ভোট দেন প্রতীক উর রহমান। ভোটদানের পর প্রতীক উর রহমান বলেন,তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর তাঁর রাজনৈতিক জীবনে নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। প্রথমবার তৃণমূলের হয়ে ভোট দিতে পেরে তিনি অত্যন্ত খুশি। তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরেই কোর্টের অ্যাডভোকেট প্যানেলে তাঁর নাম ছিল। তবে আগে ভোট দিতে আসা হয়নি। কিন্তু এবার বার কাউন্সিলের উন্নয়নের স্বার্থে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেন প্রতীক উর। এর পাশাপাশি প্রতীক উর রহমান বাংলায় এসআইআর প্রসঙ্গে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের ভূমিকা নিয়েও কটাক্ষ করেন।
সিপিআইএম থেকে ইস্তফা ও তৃণমূলে যোগদান
প্রসঙ্গত, দলের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারার অভিযোগে চিঠি লিখে সিপিআইএম দল ও পদ ছাড়ার ঘোষণা করেছিলেন প্রতীক উর। তাঁর সেই ইস্তফাপত্র ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। এরপর বিমান বসু তাঁকে ফোন করে আলিমুদ্দিনে ফেরানোর চেষ্টা করলেও, লাভ হয়নি। মহম্মদ সেলিমের সঙ্গে মতবিরোধের জেরে সিপিআইএম ছাড়ার সিদ্ধান্তেই অটল থাকেন প্রতীক উর। এদিকে সিপিআইএম থেকে ইস্তফার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই প্রতীক উরের তৃণমূলে যোগদানের জল্পনা জোরালো হয়ে ওঠে। শেষে জল্পনা সত্যি করেই, লাল ঝান্ডা ছেড়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে তৃণমূলের ঘাসফুল পতাকা হাতে তুলে নেন প্রতীক উর।
সেলিমের প্রতিক্রিয়া
প্রতীক উরের দল ছাড়াকে 'সন্তানহারা' হওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তিনি বলেন, 'যখন রাজ্য সম্পাদক হয়েছিলাম, তখন তো বলেছিলাম আমাদের কাছে তিরিশটা তেজি ঘোড়া আছে। আমি তিনশোটা ঘোড়া করব। তারপর ভেবেছিলাম, তিনশো হয়ে গিয়েছে। আমি এখন হাজারের দিকে যেতে পারি।' সাংবাদিক বৈঠকে সেলিম বলেন, "খুবই বেদনাদায়ক। সন্তান হারানোর মতো। আমার কাছে নতুন প্রজন্মের একটা ছেলে-মেয়ে পার্টির... অনেক ইনভেস্টমেন্ট করতে হয় পার্টিতে। মুভেমেন্ট, আন্দোলন, সংগ্রাম, প্রচার, লড়াই...আমরা চাই এটা থেকে পার্টি দীর্ঘমেয়াদী লাভ তুলুক। জনগণ তুলুক, আন্দোলন গড়ে তুলুক।"
বিস্ফোরক প্রতীক উর
যদিও জি ২৪ ঘন্টাকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাত্কারে দল ছাড়ার পিছনে মহম্মদ সেলিমের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছিলেন প্রতীক উর। তোপ দাগেন, "রাজ্য সম্পাদক দলটাকে দ্রুত খাদের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। মহম্মদ সেলিম আজ মাত্র কয়েকজনকে নিয়ে দল চালাচ্ছেন। তিনি হুমায়ুন কবীরের মতো নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করার সময় পান, অথচ নিজের দলের নেতাদের ফোন করার বা কথা বলার সময় তাঁর হয় না।" আরও বলেন, যখন কোনও কাজের কৃতিত্ব নেওয়ার সময় আসে, তখন মহম্মদ সেলিম সামনে থাকেন। কিন্তু দল যখন বিপদে পড়ে বা কোনও জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তখন তিনি দায় এড়িয়ে বলেন, "সবই দল জানে।" তাঁর এই দ্বিচারিতামূলক আচরণ নিচুতলার কর্মীদের মনোবল ভেঙে দিচ্ছে বলেও তুমুল সমালোচনা করেন প্রতীক উর।
