/West Bengal Weather Update: অবশেষে দক্ষিণবঙ্গে প্রাক বর্ষার খবর দিল হাওয়া অফিস, আজ কালবৈশাখীতে তোলপাড় কোন কোন জেলা?

অয়ন ঘোষাল: প্রবল গরমে অনেকটাই স্বাস্তির খবর। দক্ষিণবঙ্গে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে প্রাক বর্ষার বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গে সপ্তাহ জুড়ে বজ্রবিদ্যুৎসহ বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়-বৃষ্টি । উত্তরবঙ্গে কোনও কোনও জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টি শুক্রবার পর্যন্ত।
আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, পূর্ব বিহার থেকে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত শক্তিশালী অক্ষরেখা। এটি গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে গেছে। উত্তর প্রদেশের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে।
উত্তরবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ সময়ের অপেক্ষা। আগামিকাল আনুষ্ঠানিক ভাবে বর্ষা প্রবেশের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে উত্তরবঙ্গে। একইসঙ্গে সিকিম এবং প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশাতে আগামিকালের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করতে পারে বলে অনুমান আবহাওয়া দপ্তরের।
উত্তরবঙ্গে আজ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টি সব জেলাতেই। বছরে বিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিতে দমকা ঝড়ো বাতাস।
ভারী বৃষ্টির সতর্কতা আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি কোচবিহারে অতি ভারী বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টি দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলায়।
দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকে আংশিক হাওয়া বদল। প্রায় সব জেলায় দুপুর বা বিকেলের পর হালকা মাঝারি বৃষ্টি তার সঙ্গে দমকা ঝড়ো বাতাস ৩০ থেকে ৪০ কোথাও কোথাও ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার হতে পারে। বিক্ষিপ্তভাবে কালবৈশাখীর সতর্কবার্তা। দক্ষিণবঙ্গে আজ প্রধানত মেঘলা আকাশ।
আজ বুধবার ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়বে। পূর্ব বর্ধমান,মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি এই জেলা গুলিতে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে কালবৈশাখীর সতর্কবার্তা।
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