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  • /West Bengal Weather Update: অবশেষে দক্ষিণবঙ্গে প্রাক বর্ষার খবর দিল হাওয়া অফিস, আজ কালবৈশাখীতে তোলপাড় কোন কোন জেলা?

West Bengal Weather Update: অবশেষে দক্ষিণবঙ্গে প্রাক বর্ষার খবর দিল হাওয়া অফিস, আজ কালবৈশাখীতে তোলপাড় কোন কোন জেলা?

West Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ সময়ের অপেক্ষা। আগামিকাল আনুষ্ঠানিক ভাবে বর্ষা প্রবেশের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে উত্তরবঙ্গে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 10, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:21 AM IST
West Bengal Weather Update: অবশেষে দক্ষিণবঙ্গে প্রাক বর্ষার খবর দিল হাওয়া অফিস, আজ কালবৈশাখীতে তোলপাড় কোন কোন জেলা?

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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