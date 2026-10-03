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বিরাট ঘোষণা: অক্টোবরে পুজোর মাসে কারা পাবেন না অন্নপূর্ণার কড়কড়ে ৩০০০ টাকা? পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

Annapurna Yojana October installment: নথিপত্র যাচাইয়ের সময় অযোগ্য প্রমাণিত হলে তাঁদের অ্যাকাউন্টে আর সরকারি টাকা পাঠানো হবে না। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং কেবল আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রকৃত প্রাপকদের হাতে অনুদান পৌঁছে দিতেই এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 03, 2026, 10:08 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 10:08 PM IST
বিরাট ঘোষণা: অক্টোবরে পুজোর মাসে কারা পাবেন না অন্নপূর্ণার কড়কড়ে ৩০০০ টাকা? পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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