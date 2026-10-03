/বিরাট ঘোষণা: অক্টোবরে পুজোর মাসে কারা পাবেন না অন্নপূর্ণার কড়কড়ে ৩০০০ টাকা? পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্গাপূজার উৎসবের আবহে রাজ্যের মহিলাদের জন্যব ড় ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। বহু প্রতীক্ষিত 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র আর্থিক সহায়তা নিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পুজোর মাসে কারা এই প্রকল্পের মাসিক ৩,০০০ টাকা পাবেন এবং কাদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে-- তা নিয়ে নির্দিষ্ট বার্তা দিলেন তিনি।
মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন, পুজোর মুখে কোনও যোগ্য উপভোক্তাকে দুশ্চিন্তায় পড়তে হবে না। দুর্গাপূজা শুরু হওয়ার আগেই যোগ্য মহিলাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনার ৩,০০০ টাকা সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তবে একই সঙ্গে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, অপব্যবহার রুখতে অক্টোবর থেকেই উপভোক্তা মহিলাদের তালিকায় বড় পরিবর্তন আনা হচ্ছে।
সেপ্টেম্বরে উপভোক্তা ও নতুন সংযোজন
সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিগত সেপ্টেম্বর মাসেও রাজ্যের দেড় কোটির বেশি মহিলা অন্নপূর্ণা যোজনার মাধ্যমে ৩,০০০ টাকার আর্থিক সুবিধা পেয়েছেন। এর পাশাপাশি প্রকল্পের কারা সুবিধা পাবেন তা আরও সম্প্রসারিত করে নতুন করে আরও প্রায় ১০ লক্ষ মহিলার নাম উপভোক্তা হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে।
বর্তমানে আবেদনকারীদের দেওয়া যাবতীয় নথিপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই বা ভেরিফিকেশনের কাজ পুরোদমে চলছে।
নন্দীগ্রামের প্রচারমঞ্চ থেকে কড়া বার্তা
নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনী প্রচারে গিয়ে এই প্রকল্প ও তার বরাদ্দ নিয়ে খোলামেলা বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানান, 'অক্টোবর মাস থেকেই শুধুমাত্র যোগ্য মহিলারা অন্নপূর্ণা যোজনার ৩,০০০ টাকা পাবেন। একজন প্রকৃত যোগ্য উপভোক্তাও এই সুবিধা থেকে বাদ পড়বেন না।'
কারা পাবেন না এই টাকা?
মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার ফলে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছে-- কারা অক্টোবর থেকে এই অর্থসাহায্য পাবেন না?
সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, যাঁরা বিধিসম্মতভাবে এই প্রকল্পের মানদণ্ড পূরণ করেন না, অর্থাৎ 'অযোগ্য' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন, তাঁরা যদি ভুলবশত বা অসদুপায়ে আগে টাকা পেয়েও থাকেন, অক্টোবর মাস থেকে তাঁদের নাম এই তালিকা থেকে সম্পূর্ণ ছেঁটে ফেলা হবে।
নথিপত্র যাচাইয়ের সময় অযোগ্য প্রমাণিত হলে তাঁদের অ্যাকাউন্টে আর সরকারি টাকা পাঠানো হবে না। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং কেবল আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রকৃত প্রাপকদের হাতে অনুদান পৌঁছে দিতেই এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।
সেবা সেতু অভিযান
সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমানে চালু থাকা 'সেবা সেতু অভিযান' কর্মসূচির মাধ্যমে অন্নপূর্ণা যোজনা-সহ সরকারের সমস্ত সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বিষয়ে সাধারণ মানুষ মতামত জানাতে পারছেন এবং বিশেষ কিছু নাগরিক সুবিধা লাভ করছেন।
পরবর্তী জনকল্যাণ শিবির
এর পাশাপাশি যাঁদের নাম এখনও কোনও কারণে নথিভুক্ত হতে পারেনি, তাঁদের জন্যও আশার আলো দেখিয়েছেন তিনি। আগামী নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে রাজ্যজুড়ে আয়োজিত হবে বৃহৎ 'জনকল্যাণ শিবির'। সেই শিবিরগুলো থেকেও অন্নপূর্ণা যোজনার নতুন ফর্ম পাওয়া যাবে।
মহিলারা চাইলে সরাসরি সেই শিবিরগুলোতে গিয়ে অফলাইনে ফর্ম সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় নথি-সহ আবেদন জমা দিতে পারবেন।
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