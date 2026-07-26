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অগ্নিমূল্য আনাজ! সপ্তাহ শুরুর মুখেই রবিবাজারে ছন্দপতন! খেয়ে নয়, চোখে জল আসছে লঙ্কা কিনতে গেলেই

Price Rise of Green Vegetables: একমাত্র দাম কম রয়েছে আলুর। আলু এই আগুন বাজারে বিক্রি হচ্ছে ২০ থেকে ২৫ টাকা কেজি দরে। ফলে, সবমিলিয়ে আজ রবিবারের সবজির বাজার আগুন। ফলে ক্রেতাদেরও তেমনভাবে বাজারে দেখা মেলেনি।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 26, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:19 PM IST
অগ্নিমূল্য আনাজ! সপ্তাহ শুরুর মুখেই রবিবাজারে ছন্দপতন! খেয়ে নয়, চোখে জল আসছে লঙ্কা কিনতে গেলেই

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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