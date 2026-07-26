/অগ্নিমূল্য আনাজ! সপ্তাহ শুরুর মুখেই রবিবাজারে ছন্দপতন! খেয়ে নয়, চোখে জল আসছে লঙ্কা কিনতে গেলেই

প্রদ্যুত দাস: বাজারে সবজি কিনতে গেলেই হাতে লাগছে ছ্যাঁকা। প্রায় সব সবজিতেই সেঞ্চুরি হাঁকাচ্ছে। কোনও কোনও সবজি আবার ডবল সেঞ্চুরিও হাঁকাচ্ছে। সজনা ডাঁটা, আদা, ক্যাপসিকাম ২০০ টাকা করে কিলো জলপাইগুড়ির বাজারে। সবজি বাজারে আগুন। লঙ্কা কিনতে ক্রেতাদের চোখে আসছে জল-- একশো কুড়ি টাকা কিলো প্রতি কেজি লঙ্কার দাম!
কোন আনাজের কত দাম?
পটল ৮০ থেকে ১০০ টাকা কিলো, আদা এবং ক্যাপসিকাম-সহ বেশ কয়েকটি সবজি দামে ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকাচ্ছে! এগুলির দাম ২০০ টাকা প্রতি কিলো। ফুলকপি ১০০ টাকা কিলো। লঙ্কা ১২০ টাকা কিলো। শসা, টমেটো ৮০ থেকে ১০০ টাকা কিলো। বেগুন ৮০ থেকে ১০০ টাকা প্রতি কিলো। ক্যাপসিকাম ২০০ টাকা কিলো। সজনা ডাঁটা ২০০ টাকা কিলো। বাঁধাকপি বিক্রি হচ্ছে ৮০ থেকে ১০০ টাকা কেজি দরে। চিন্তায় ক্রেতারা।
কোথায় এই আগুন বাজার?
সপ্তাহ শুরুর আগেই জলপাইগুড়িতে সবজির বাজার আগুন। গড় হিসেবে বললে ১০০ টাকার নীচে পাওয়া যাচ্ছে না কোনও সবজিই। ক্রেতা থেকে বিক্রেতারা বলছেন আজ, রবিবার সপ্তাহের শুরুতেই জলপাইগুড়ি স্টেশন বাজার, দিনবাজার, বয়েলখানা বাজার, বউবাজার, ইন্দিরা গান্ধী কলোনি-সহ অন্যান্য বাজারগুলিতে সবজির বাজার আগুন। কেন আগুন?
কেন অগ্নিমূল্য?
কেন এত দাম আনাজের? নানা রকম ব্যাখ্যা ভেসে আসছে। তবে, যেটা মোটামুটি শোনা যাচ্ছে, তা হল, আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনাতেই মূলত প্রভাব পড়েছে চাষবাসে। আর এর জেরে ফলের বা সবজির জোগান ঠিক মতো নেই বলেই জানাচ্ছেন বিক্রেতারা। জোগান নেই, তাই দাম বাড়ছে। তাই ৮০-১০০ টাকার নীচে কোনও সবজিই মিলছে না বাজারে। একমাত্র কম রয়েছে আলুর দাম। বাজারে আলু বিক্রি হচ্ছে ২০ থেকে ২৫ টাকা প্রতি কেজি।
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