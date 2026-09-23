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FD-র নামে ভয়ঙ্কর জালিয়াতি! ব্যাংকে বসে গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণা কর্মীর, গ্রাহকদের মাথায় হাত

Bank Fraud: নিখিল গুপ্তা নামের এক ব্যাংককর্মী গ্রাহকদের জাল রসিদ দিয়ে টাকা ব্যাংকে জমা করেননি। বহু গ্রাহকের লাখ লাখ টাকা গায়েব হয়ে যাওয়ায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ পেয়ে পুলিস অভিযুক্ত কর্মীকে গ্রেফতার করেছে এবং ব্যাংকও তদন্ত চালাচ্ছে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 23, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 11:13 AM IST
FD-র নামে ভয়ঙ্কর জালিয়াতি! ব্যাংকে বসে গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণা কর্মীর, গ্রাহকদের মাথায় হাত

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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