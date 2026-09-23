/FD-র নামে ভয়ঙ্কর জালিয়াতি! ব্যাংকে বসে গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণা কর্মীর, গ্রাহকদের মাথায় হাত

বিধান সরকার: বেসরকারি ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট (এফডি) করেছিলেন অনেকে। গ্রাহকদের হাতে দেওয়া হয়েছিল ব্যাংকের নাম, কর্মীর এমপ্লয়ি কোড ও স্ট্যাম্প-সহ সার্টিফিকেট এবং রসিদ। কিন্তু পরে ব্যাংকে গিয়ে সেই নথি যাচাই করতে গিয়ে দেখা গেল, সংশ্লিষ্ট এফডির নামে কোনও টাকা জমা নেই। ঘটনায় ব্যাংকের এক কর্মী নিখিল গুপ্তার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। ইতোমধ্যেই পুলিস তাঁকে গ্রেফতার করেছে বলে জানা গিয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বেশ কয়েক বছর ধরে ব্যান্ডেলের ওই বেসরকারি ব্যাংকে বহু মানুষ তাঁদের সঞ্চিত টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করে আসছিলেন। অভিযোগ, ব্যাংকের কর্মী নিখিল গুপ্তাই গ্রাহকদের এফডি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য দিয়ে তাঁদের টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতেন। এফডি করার পর গ্রাহকদের হাতে ব্যাংকের প্যাডে তৈরি সার্টিফিকেট ও রসিদ দেওয়া হত।সেই নথিতে ব্যাংকের নাম এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীর এমপ্লয়ি কোড-সহ স্ট্যাম্পও ছিল বলে দাবি গ্রাহকদের।
ব্যান্ডেলের বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ কৌরের অভিযোগ, তাঁর প্রায় সাড়ে ২৫ লক্ষ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করা হয়েছিল। নিখিল গুপ্তার দেওয়া স্ট্যাম্প-সহ সার্টিফিকেটও তাঁর কাছে ছিল। কয়েক দিন আগে সন্দেহ হওয়ায় তিনি ব্যাংকে গিয়ে নথিগুলি যাচাই করান। সেখানেই তাঁকে জানানো হয়, ওই এফডির বিপরীতে ব্যাংকের রেকর্ডে কোনও টাকা নেই। বিষয়টি জানার পর কার্যত মাথায় হাত পড়ে তাঁর।
আর এক গ্রাহকের দাবি, তাঁর প্রায় ১২ লক্ষ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করা হয়েছিল। পরে তিনি জানতে পারেন, নিখিল গুপ্তার বিরুদ্ধে একাধিক গ্রাহকের সঙ্গে জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা নিখিলকে দেখে এফডি করিনি। ব্যাংকের সুনাম এবং বিশ্বাসের উপর ভরসা করেই টাকা রেখেছিলাম। এখন আমাদের দাবি, ব্যাংক বিষয়টি খতিয়ে দেখে আমাদের টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করুক।'
ব্যান্ডেল মেরি পার্কের বাসিন্দা অনুশ্রী সেনগুপ্তার অভিযোগ, তাঁদের পরিবারের একাধিক সদস্য মিলে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করেছিলেন। তাঁর কাছেও ব্যাংকের প্যাডে তৈরি সার্টিফিকেট এবং স্ট্যাম্প-সহ নথি রয়েছে বলে দাবি। অনুশ্রী বলেন, 'আমরা নিখিলকে দেখে টাকা রাখিনি। ব্যাংকের উপর ভরসা করেই ফিক্সড ডিপোজিট করেছিলাম। এখন কীভাবে টাকা ফেরত পাব, সেটাই বুঝতে পারছি না।' অভিযোগ সামনে আসার পর গত মঙ্গলবার ব্যান্ডেল মোড়ের কাছে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সামনে জড়ো হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন একাধিক গ্রাহক। তাঁদের দাবি, প্রথমে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়েছিল। পরে পুলিসের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়।
শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, ঘটনায় নিখিল গুপ্তাকে পুলিস গ্রেফতার করেছে বলে জানা গিয়েছে। তবে ঠিক কত জন গ্রাহক এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং মোট কত টাকা নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ তদন্তের পরই এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সামনে আসতে পারে। ব্যাংকের ম্যানেজার বিপ্লব কুমার মণ্ডল বলেন, 'বিষয়টি আমাদের জানা আছে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আমাদের উচ্চতর ব্যাংকিং আধিকারিকরা বিষয়টি তদন্ত করছেন। খুব তাড়াতাড়িই সত্যটা সামনে আসবে।'
তবে গ্রাহকদের প্রশ্ন, ব্যাংকের নাম ও স্ট্যাম্প-সহ নথি হাতে থাকার পরেও কীভাবে তাঁদের এফডির টাকা ব্যাংকের রেকর্ডে পাওয়া গেল না। সেই প্রশ্নের উত্তরই এখন খুঁজছেন তদন্তকারীরা। পুলিস সূত্রে জানা যায় নিখিল এখন পুলিসি হেফাজতে রয়েছে। জোরদার তদন্ত চলছে, খুব তাড়াতাড়ি সত্য সামনে আসবে।
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