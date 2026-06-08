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Anubrata Mandal Private Security: রাজপাট গিয়েছে, এবার বেসরকারি নিরাপত্তার ঘেরাটোপে অনুব্রত

Anubrata Mandal Private Security: সরকারি নিরাপত্তা তুলে নেওয়ার পর থেকেই অনুব্রত মণ্ডল অনেকটাই জনসমক্ষে আসা কমিয়ে দিয়েছেন। ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 08, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:35 PM IST
Anubrata Mandal Private Security: রাজপাট গিয়েছে, এবার বেসরকারি নিরাপত্তার ঘেরাটোপে অনুব্রত

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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রাজপাট গিয়েছে, এবার বেসরকারি নিরাপত্তার ঘেরাটোপে অনুব্রত
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