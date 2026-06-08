/Anubrata Mandal Private Security: রাজপাট গিয়েছে, এবার বেসরকারি নিরাপত্তার ঘেরাটোপে অনুব্রত

প্রসেনজিত্ মালাকার: সেই রাজপাট নেই। পালবদলের পর সরকারি নিরাপত্তা উধাও হয়ে গিয়েছে বরভূমের ডাকাবুকো তৃণমূল নেতা অনু্রত মণ্ডলের চারপাশ থেকে। তার জায়গায় এসেছে বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষী। তারাই এখন বসে রয়েছেন অনব্রতর নিচুপট্টির ঘরে। অনেক আগে থেকেই জল্পনা ছিল যে বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করতে পারেন অনুব্রত মণ্ডল। সেই জল্পনাই সত্যি হল।
বীরভূমের প্রাক্তন তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের বাড়িতে বর্তমানে দু’জন বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন রয়েছেন। তাঁরা পালা করে ২৪ ঘণ্টা দায়িত্ব পালন করছেন। ওইসব নিরাপত্তা কর্মীদের মধ্যে এস কে সরকারের বক্তব্য, তাঁরা মে মাসের ৩০ তারিখ থেকে কাজ করছেন। বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থা ক্যুইক সিকিউরিটি সার্ভিস থেকে তাদের পাঠানো হয়েছে।
উল্লেখ্য, সরকারি নিরাপত্তা তুলে নেওয়ার পর থেকেই অনুব্রত মণ্ডল অনেকটাই জনসমক্ষে আসা কমিয়ে দিয়েছেন। ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।
অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। তাদের দাবি, যদি কোনও ভয়ের কারণ না থাকে, তাহলে বেসরকারি নিরাপত্তার প্রয়োজন কেন? বিজেপির একাংশের বক্তব্য, অতীতের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলেই এই আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
যদিও অনুব্রত মণ্ডল বা তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ফলে বেসরকারি নিরাপত্তা নিয়োগের প্রকৃত কারণ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।
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