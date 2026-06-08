Nandigram TMC Leader Surrender: চারদিকে ধরপাকড়, পালিয়ে গিয়েও জালে 'পুষ্পা', উল্টোপথে হেঁটে এবার সুড়সুড় করে থানায় ধরা দিলেন দাবাং তৃণমূল নেতা

কিরণ মান্না: রাজ্যজুড়ে খুন,জখম ও দুর্নীতির একাধিক অভিযোগে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান জোরদার হয়েছে,বিভিন্ন জায়গায় গা ঢাকা দিচ্ছেন শাসকদলের নেতারা। ধরা পড়েছে ফলতার দাবাং নেতা জাহাঙ্গির খান। সেই সময় নন্দীগ্রামে দেখা গেল সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। থানায় এসে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করলেন নন্দীগ্রামের দাপুটে তৃণমূল নেতা শেখ আলরাজি।
শেখ আলরাজি নন্দীগ্রাম-১ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা,পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য এবং তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটির সদস্য হিসেবেও পরিচিত। তিনি নন্দীগ্রামের কালীচরণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা।
সূত্রের খবর, আজ সোমবার তিনি নিজে নন্দীগ্রাম থানায় এসে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তার বিরুদ্ধে নন্দীগ্রামে ২০২১ থেকে ভোট পরবর্তী হিংসায় খুন হওয়া দেবব্রত মাইতি ও রথী বালা আড়ির মৃত্যুর ঘটনাসহ সমবায় নির্বাচনের সময় কাঞ্চননগর বিদ্যালয়ে বোমা বিস্ফোরণের মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।
থানায় আত্মসমর্পণ করে শেখ আলরাজি দাবি করেন, তিনি এই ঘটনাগুলির সঙ্গে জড়িত নন। যদিও পুলিস তাকে গ্রেফতার করেছে। আজ তাকে হলদিয়া মহকুমা আদালতে তোলা হবে বলে পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে নন্দীগ্রামের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
আলরাজির আত্মসমর্পণ নিয়ে বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য চন্দন কুমার দাস বলেন, অনেক আগেই আত্মসমর্পণ করা উচিত ছিল। ও একজন জঙ্গি, সন্ত্রাসবাদী। এতদিন আত্মসমর্পণ করেছিল যখন বুঝল আর কোনও উপায় নেই তখন বাধ্য হয়েই ধরা দিতে এসেছে। এর আগে আর এক সন্ত্রাসী-ক্রিমিন্যাল ধরা পড়েছে। দেবব্রত মাইতি খুনের আসামী, ব্যাঙ্কের নির্বাচনে হিংসায় জড়িত। এলাকায় যত অপরাধ, তোলাবাজি হয় তার পেছনে এরা। ২০২১ সালের নির্বাতনের পর যে হিংসা হয়েছিল তারও এক, দুই, তিন নম্বর আসামী এরা। এরা ধরা পড়েছে। নন্দীগ্রামের মানুষের স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়েছে। চাইব, আইনি ব্যবস্থা অনুযায়ী এরা যেন জেলের বাইরে বের হতে না পারে। একসময় আমাদের মিথ্যে কেসে ফাঁসিয়ে ৫ মাস জেল খাটিয়েছে। ব্যাঙ্ক কাজ করতাম, ম্যানেদার পোস্টে। আজ তাদের শাস্তি পেতে হচ্ছে। আগামী দিনে অনেক উইকেট পড়বে।
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