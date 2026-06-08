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Nandigram TMC Leader Surrender: চারদিকে ধরপাকড়, পালিয়ে গিয়েও জালে 'পুষ্পা', উল্টোপথে হেঁটে এবার সুড়সুড় করে থানায় ধরা দিলেন দাবাং তৃণমূল নেতা

Nandigram TMC Leader Surrender: থানায় আত্মসমর্পণ করে শেখ আলরাজি দাবি করেন, তিনি এই ঘটনাগুলির সঙ্গে জড়িত নন। যদিও পুলিস তাকে গ্রেফতার করেছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 08, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 02:24 PM IST
Nandigram TMC Leader Surrender: চারদিকে ধরপাকড়, পালিয়ে গিয়েও জালে 'পুষ্পা', উল্টোপথে হেঁটে এবার সুড়সুড় করে থানায় ধরা দিলেন দাবাং তৃণমূল নেতা

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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