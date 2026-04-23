Proxy Voting: কড়া নিরাপত্তার বজ্র-আঁটুনির মধ্যেও ছাপ্পা? বুথে গিয়ে ভোটাররা শুনলেন 'আপনার ভোট দেওয়া হয়ে গিয়েছে'

Proxy Voting: কড়া নিরাপত্তার বজ্র-আঁটুনির মধ্যেও ছাপ্পা? বুথে গিয়ে ভোটাররা শুনলেন 'আপনার ভোট দেওয়া হয়ে গিয়েছে'
Proxy Voting in WB Assembly Election 2026: শিলিগুড়িতে ভোট দিতে এসে দেখেন তাঁর ভোট আগেই পড়ে গিয়েছে! এদিকে, ভোট না দিয়েই ফিরে আসতে হল দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের এক বৃদ্ধাকে। বৃদ্ধার ভোট হয়ে গিয়েছে। অথচ তিনি ভোট দেননি বলেই দাবি তাঁর।
নারায়ণ সিংহরায়, চিত্তরঞ্জন দাস: সেই ছাপ্পা? কমিশনের কড়া নিরাপত্তার বজ্র-আঁটুনির মধ্যেই কী ভাবে ঘটল এসব? প্রার্থী এসে ভোট দেওয়ার আগেই ভোট পড়ে গেল শিলিগুড়িতে (Siliguri), দুর্গাপুরে (Durgapur)। এরকম কড়া নিরাপত্তা, কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘেরাটোপ, এত বিধিনিষেধ-- তবুও কেন আটকানো গেল না ছাপ্পা ভোট (Proxy Voting)? উঠছে প্রশ্ন।
শিলিগুড়িতে ভোট দিতে এসে দেখেন তাঁর ভোট আগেই পড়ে গিয়েছে! ঘটনা শুনে তড়িঘড়ি ভোটারের সঙ্গে দেখা করেন শিলিগুড়ির তৃণমূলের প্রার্থী গৌতম দেব। কথা বললেন প্রিসাইডিং অফিসারের সঙ্গে।
শিলিগুড়িতে ভোট দিতে এসে ভোটার দেখেন তাঁর ভোট আগেই পড়ে গিয়েছে। ঘটনা শুনে তড়িঘড়ি ভোটারের সঙ্গে দেখা করেন শিলিগুড়ির তৃণমূলের প্রার্থী গৌতম দেব। কথা বললেন প্রিসাইডিং অফিসারের সঙ্গে। শিলিগুড়ি ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রাকেশ সাহানি। ভোট দিতে গেলে সেখানে ভেতর থেকে ভোটকর্মীরা তাঁকে জানান, তাঁর ভোট অনেক আগেই হয়ে গিয়েছে। ঘটনার খবর শুনে শিলিগুড়ি তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব ছুটে যান সেই বুথে, দেখা করেন আগে থেকে ভোট পড়ে যাওয়া রাকেশ সাহানির সঙ্গে। কথা বলেন তার সঙ্গে। তাঁকে নিয়ে সেই বুথে যান এবং সেখানে প্রিসাইডিং অফিসারের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। গৌতম দেব জানান, ভেতর থেকে বলা হয় যে, আরেকবার তার নামটি খতিয়ে দেখা হবে, যদি না হয় তাহলে তাকে টেন্ডার ভোট দেওয়ানো হবে বলেই আশ্বাস দেন প্রিসাইডিং অফিসার। তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, এলাকায় বিশৃঙ্খলা তৈরি করে ভোটারদের ভয় দেখানো হচ্ছে। পুলিস ও কেন্দ্রীয় বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হস্তক্ষেপ করে। ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ ওই বুথে ভোটদান প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। তবে রাকেশ সাহানী শেষ পর্যন্ত ভোট দিতে পারলেন কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশাই থেকে যায়।
ওদিকে দুর্গাপুরে ভোট না দিয়েই ফিরে আসতে হল এক বৃদ্ধাকে। বৃদ্ধার ভোট হয়ে গিয়েছে! অথচ তিনি ভোট দেননি বলেই দাবি তাঁর। দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে দুর্গাপুর বেনাচিতি হাই স্কুল ১৫ নম্বর ওয়ার্ড, বুথ নাম্বার ৮৬। ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা গীতা অধিকারী ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে এসে দেখেন, তাঁর ভোট না কি হয়ে গিয়েছে! ভোট কেন্দ্র তাঁকে ফিরিয়ে দেন। এই ঘটনা জানাজানি হওয়ার পরে দুর্গাপুর পশ্চিমের তৃণমূল প্রার্থী কবি দত্ত ভোটকেন্দ্রে পৌঁছন এবং ভোটারের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন, তাঁর ভোট দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করেন প্রার্থী কবি দত্ত।
ওদিকে ভোটবাংলায় ফের স্বমহিমায় কেষ্ট মণ্ডল। কখনও সাঁজোয়া গাড়ি খেয়ে নেওয়ার হুমকি, কখনও আবার অন্যরকম ভোটের কথাও বলছেন বীরভূমের 'বাঘ' কেষ্ট। আজ, বৃহস্পতিবার প্রথম দফার ভোটের দিন মেজাজেই অনুব্রত মণ্ডল। সকাল সকাল ভোট দিলেন তিনি। ভোট দিয়ে বেরিয়েই সাংবাদিকদের বললেন, 'মমতা ২৩০ + পাবেনই'! বীরভূমের বোলপুরের ভগবতী নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়ে কন্যা সুকন্যা মণ্ডলকে নিয়ে ভোট দেন অনুব্রত। বুথের বাইরে বেরিয়ে তৃণমূল নেতা বলেন, 'খুব ভালো ভোট হচ্ছে। ভোট দিলাম। খুব ভালো লাগল। আপনারাও সুষ্ঠু ভাবে ভোট দিন। গরম পড়েছে। ঠান্ডা ঠান্ডা, কুল কুল, ভোট হবে আরামসে।'
