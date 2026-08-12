/রাজ্যে প্রায় ১৮,০০০ শূন্যপদে নিয়োগের বড় ঘোষণা PSC-র! খুব শিগগিরই ফলপ্রকাশ ১২.৬৫ লাখের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে প্রায় ১৮ হাজার শূন্যপদে নিয়োগের বড় ঘোষণা পিএসসির। গ্রুপ এ, বি ও সি মিলিয়ে মোট ১৭,৭১৪ পদে নিয়োগ করা হবে। এর পাশাপাশি, এবার থেকে রাজ্যের পুরসভা ও সমবায়তেও নিয়োগ করবে পাবলিক সার্ভিস কমিশন। খুব শিগগিরই বিভিন্ন দফতরে আরও ৮,০০৬ নতুন শূন্যপদে নিয়োগের জন্যও বিজ্ঞপ্তি জারি করতে চলেছে পিএসসি। সেইসঙ্গে পুজোর আগেই পুলিসেও প্রায় ১৫ হাজার শূন্যপদে নিয়োগ সম্পন্ন করা হবে বলে খবর।
সমবায় ও পুরসভায় নিয়োগেও পিএসসি
ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্যের নিয়োগ পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজাতে তৎপর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। নিয়োগ ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সেই পদক্ষেপের অংশ হিসেবেই এবার সমবায় ও পুরসভায় নিয়োগের দায়িত্বও পিএসসিকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই বিষয়ে জানান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান অনিল বর্মা জানিয়েছেন, রাজ্যে প্রায় ১৮,০০০ শূন্যপদে নিয়োগ করতে চলেছে পিএসসি। এই বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, খুব শিগগিরই বিভিন্ন দফতরে নিয়োগের জন্য প্রায় ৮০০৬ শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করতে চলেছে পিএসসি ৷
কোন গ্রুপে কত?
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী গ্রুপ এ, বি ও সি মিলিয়ে মোট ১৭,৭১৪ পদে নিয়োগ করা হবে। যার মধ্যে গ্রুপ এ-তে ২,৪৯০ শূন্যপদ। গ্রুপ-এ ক্যাটেগরির মধ্যে নিয়োগের ক্ষেত্রে রয়েছে ডব্লুবিসিএস (এগজিকিউটিভ), জুডিশিয়াল অফিসার, লিগ্যাল সার্ভিস, পুলিস, অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদ। গ্রুপ বি ক্যাটাগরিতে ২,৮৪৮ শূন্যপদ। আর গ্রুপ সি ক্যাটাগরিতে ১২,৩৭৬ শূন্যপদ। রাজ্য সরকারের ঘোষণা মতো এই শূন্যপদগুলিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকরিপ্রার্থীরা বয়সের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড়ের সুবিধা পাবেন।
দ্রুত ফলপ্রকাশ ১২ লাখ ৬৫ হাজারের
উল্লেখ্য, নিয়োগের ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিয়ে অভিযোগের পাশাপাশি ফলপ্রকাশে দেরির অভিযোগও রয়েছে চাকরিপ্রার্থীদের। যে বিষয়ে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামীদিনে নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল দ্রুত প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন কমিশনের চেয়ারম্যান অনিল বর্মা। একইসঙ্গে তিনি জানান, বার্ষিক পরীক্ষার ক্যালেন্ডারও কঠোরভাবে মেনে চলা হবে। যে ১২ লাখ ৬৫ হাজার পরীক্ষার্থীর ফলপ্রকাশ বাকি, তাদের ফলাফল খুব শিগগিরই প্রকাশ করা হবে বলে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে।
পুজোর আগেই পুলিসে নিয়োগ
প্রসঙ্গত, নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্য পুলিস রিক্রুটমেন্ট বোর্ডও বড় পদক্ষেপ করছে। ১৭ হাজার শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে রাজ্য পুলিস রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। যার মধ্যে পুজোর আগেই ১৪৪০ সাব ইনসপেক্টর এবং ১৪২৬৩ কনস্টেবল পদে নিয়োগ করা হবে বলে জানিছেন বোর্ড চেয়ারম্যান নীরজকুমার সিং।
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