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রাজ্যে প্রায় ১৮,০০০ শূন্যপদে নিয়োগের বড় ঘোষণা PSC-র! খুব শিগগিরই ফলপ্রকাশ ১২.৬৫ লাখের

PSC Recruitment: এবার থেকে রাজ্যের পুরসভা ও সমবায়তেও নিয়োগ করবে পিএসসি। খুব শিগগিরই বিভিন্ন দফতরে আরও ৮,০০৬ নতুন শূন্যপদে নিয়োগের জন্যও বিজ্ঞপ্তি জারি করতে চলেছে পাবলিক সার্ভিস কমিশন। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 12, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:10 PM IST
রাজ্যে প্রায় ১৮,০০০ শূন্যপদে নিয়োগের বড় ঘোষণা PSC-র! খুব শিগগিরই ফলপ্রকাশ ১২.৬৫ লাখের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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