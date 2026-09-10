/২০ শতাংশ বোনাস ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর! পুজোর আগেই ৫ অক্টোবরের মধ্যে পুরো টাকা হাতে, কারা পাচ্ছেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আসন্ন দুর্গাপুজোর ঠিক মুখেই উত্তরবঙ্গের চা বাগান শ্রমিকদের জন্য এল বিরাট খুশির খবর। রাজ্যের পাহাড়ি ও সমতল— উভয় অঞ্চলের চা বাগান শ্রমিকদের জন্য এবার ২০ শতাংশ পুজোর বোনাস ঘোষণা করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাটি করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে উত্তরবঙ্গের চা বলয়ের হাজার হাজার শ্রমিক পরিবারে এখন আনন্দের হাওয়া।
সোমবার উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কালিম্পঙে একটি নির্ধারিত সরকারি কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। তবে প্রতিকূল আবহাওয়া ও দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে তাঁর হেলিকপ্টার কালিম্পঙে অবতরণ করতে পারেনি। বাধ্য হয়ে তিনি শিলিগুড়িতে ফিরে আসেন এবং প্রশাসনিক কেন্দ্র ‘উত্তরকন্যা’ থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠক সারেন। বৈঠকে পাহাড়ি এলাকার পরিস্থিতি, বর্ষাজনিত ধস মোকাবিলা ও এলাকার সার্বিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা করা হয়।
বৈঠক শেষেই মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের জন্য ২০ শতাংশ বোনাস প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। জানানো হয়েছে, আগামী ৫ অক্টোবরের মধ্যেই বোনাসের পুরো অর্থ শ্রমিকদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে। এবারই প্রথম পাহাড় ও সমতল— উভয় অঞ্চলের সমস্ত চা বাগানের শ্রমিকদের সমহারে এই ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়া হচ্ছে।
একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দেন যে, পাহাড়ের বন্ধ হয়ে যাওয়া চা বাগানগুলি পুনরায় দ্রুত চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা বাগানগুলি আবার খুললে বহু শ্রমিকের কর্মসংস্থান ও রুজিরুটি সুনিশ্চিত হবে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, খোদ মুখ্যমন্ত্রী নিজে উত্তরবঙ্গে উপস্থিত থেকে সরাসরি চা শ্রমিকদের জন্য বোনাস ঘোষণা করায় একটি অনন্য নজির তৈরি হলো।
দীর্ঘদিন নানা সামাজিক ও আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটানো চা শ্রমিকদের কাছে পুজোর ঠিক আগেই ২০ শতাংশ বোনাসের এই উপহার উৎসবের আনন্দকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।
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