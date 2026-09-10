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২০ শতাংশ বোনাস ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর! পুজোর আগেই ৫ অক্টোবরের মধ্যে পুরো টাকা হাতে, কারা পাচ্ছেন?

Pujo Bonus: ২০ শতাংশ বোনাস প্রদানের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ৫ অক্টোবরের মধ্যে বোনাসের পুরো অর্থ শ্রমিকদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে। এবারই প্রথম পাহাড় ও সমতল— সমহারে ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়া হচ্ছে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 10, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 06:28 PM IST
২০ শতাংশ বোনাস ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর! পুজোর আগেই ৫ অক্টোবরের মধ্যে পুরো টাকা হাতে, কারা পাচ্ছেন?

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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