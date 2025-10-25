BJP Worker Molested: ফোনে কুপ্রস্তাব, হাত-মুখ চেপে ধরে...সবার সামনেই ফ্লাইং কিস-গাল টিপে চম্পট! বিজেপি কর্মীর চরম নোংরামি...
Purba Bardhaman Incident: ফোন নম্বর জোগাড় করে মাঝে মধ্যেই তাঁকে ফোন করে বিরক্ত করা...দিনেদুপুরে রাস্তা আটকে অশ্লীল আচরণ করা... খরিদ্দার সেজে দোকানে এসে অশালীন ইঙ্গিত...
অরূপ লাহা: ফোন করে এক যুবতীকে কুপ্রস্তাব দেওয়া থেকে শুরু করে প্রকাশ্যে অশ্লীল আচরণ করার অভিযোগ উঠেছে এক বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত বিজেপি কর্মীর নাম সোমনাথ পাল। তাকে খুঁজছে পুলিস। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের বিজেপি কর্মী সোমনাথ পালের কুকীর্তি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই বিজেপি নেতারা এখন কার্যত মুখ লুকাচ্ছেন। ওদিকে এই ঘটনা নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে আঙুল ওঠা শুরু হতেই বিজেপিকে তুলোধনা করা শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব।
জামালপুর ব্লকের জ্যোৎশ্রীরাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি অখ্যাত গ্রাম হল জাঙ্গিরপুর। বিজেপি কর্মী সোমনাথ পাল এই জাঙ্গিরপুর গ্রামেরই বাসিন্দা। জামালপুরের বিজেপি পার্টি অফিসেও সোমনাথের অবাধ যাতায়াত ছিল। অতি সম্প্রতি বিজেপির কাটোয়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি স্মৃতিকণা বসুর উপস্থিতে জামালপুরের বিজেপি পার্টি অফিসে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানানোর একটি অনুষ্ঠান হয়। সেই অনুষ্ঠানে দলের অনেক নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে সোমনাথ পালকেও উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছে। এছাড়াও বিজেপির ডাকে জামালপুরে মিটিং, মিছিল বা পথ অবরোধ কর্মসূচী সবেতেই সোমনাথ পালকে প্রথম সারিতে উপস্থিত থাকতে দেখা যেত। জাঙ্গিরপুর গ্রামে বিজেপির হয়ে কর্তৃত্ব তিনি-ই করতেন।
এখন বিজেপি কর্মী সোমনাথ পালের বিরুদ্ধে জামালপুর থানায় যুবতী অভিযোগ করছেন, তিনি স্বামী পরিত্যক্তা। বর্তমানে তিনি তাঁর বাবার বাড়িতেই থাকেন। নিজের অন্নসংস্থানের জন্য কয়েকমাস আগে তিনি তাঁর বাবার দোকান ঘরের পাশে 'ফাস্টফুড়ের’ দোকান খুলেছেন। তিনি দোকান খোলার পর তাঁর ফোন নম্বর কোনওভাবে সোমনাথ পাল জোগাড় করেন। তারপর থেকে মাঝে মধ্যেই তাঁকে ফোন করে বিরক্ত করার পাশাপাশি কুপ্রস্তাব দেওয়াও শুরু করেন সোমনাথ পাল। এমনকি দিনেদুপুরে তাঁকে রাস্তায় দেখতে পেলে তাঁর পথ আটকে অশ্লীল আচরণ করাও শুরু করেন সোমনাথ পাল।
যুবতী পুলিসকে জানিয়েছেন,গত ১৬ অক্টোবর সন্ধ্যায় খরিদ্দার সেজে তাঁর ফাস্ট ফুডের দোকানে এসে তাঁকে অশালীন ইঙ্গিত করেন সোমনাথ পাল। তাতে ভীত হয়ে পড়ে তিনি তাঁর দোকান ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। ওই সময় তাঁর হাত ও মুখ চেপে ধরেন সোমনাথ। এমন সময়ে তাঁর দোকানে অন্য কাস্টমার এসে গেলে সোমনাথ পাল তঁকে 'ফ্লাইং কিস' দেওয়ার ইঙ্গিত করে ও তাঁর গাল টিপে দিয়ে পালিয়ে যান।
ওই যুবতীর বাবা জানিয়েছেন, সোমনাথ পালের এমন আচরণে ভীত ও অপমানিত হয়ে তাঁর মেয়ে কান্নাকাটি শুরু করেন। কী হয়েছে জানতে চাইলে তাঁর মেয়ে তাঁকে সোমনাথ পালের অশ্লীল আচরণ ও কুকীর্তির কথা সবিস্তারে জানান। এরপরই তিনি তাঁর মেয়ের নিরাপত্তা এবং অভিযুক্ত সোমনাথ পালের কঠোর শাস্তির দাবিতে মেয়েকে নিয়ে জামালপুর থানার দ্বারস্থ হন। সোমনাথ পালের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। এই বিষয়ে এসডিপিও (বর্ধমান দক্ষিণ)অভিষেক মণ্ডল জানিয়েছেন,“অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। যুবক এখন পলাতক। পুলিস হন্যে হয়ে তাঁর খোঁজ চালাচ্ছে।“
এদিকে বিজেপি কর্মীর এমন কুকীর্তি প্রকাশ্যে আসতেই গর্জে উঠেছেন রাজ্যের শাসক দলের নেতারা। বিজেপির বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা দেবু টুডু বলেন,’এটাই বিজেপির আসল স্বরূপ। সেই কারণেই তো বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায় বলেছেন ,’কামিনী কাঞ্চনে মজেছে বিজেপি’। দেবু টুডু এও বলেন,“আসলে আমাদের দলের কিছু পচা মাল আর সিপিএমের পচা মালেরা বিজেপি করছে। তাই বাংলার নারীরাও বুঝে গিয়েছেন তাঁরা কখনওই বিজেপির লোকজনের কাছে সুরক্ষিত নয়।“
পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় জেলা বিজেপি নেতা মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র বলেন, বাংলায় ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইআর (SIR) হচ্ছে। বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় আসবে এটা বুঝতে পেরেই সিপিআইএম ও তৃণমূলের কলঙ্কিত লোকজন তাঁদের নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে বিজেপিতে ভিড়তে শুরু করেছে। সোমনাথ পাল সেই রকমই একজন। তাঁর দাবি,“সোমনাথ পাল দীর্ঘদিন তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি একজন মহিলার সঙ্গে যে আচরণ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে তা বিজেপি কোনওদিনও সমর্থন করে না। সোমনাথ পালের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সত্য হলে তাঁর শাস্তি পাওয়া উচিত।"
