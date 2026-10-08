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সুদূর বুন্দেলখণ্ড থেকে এসে বর্ধমানে পুজো! চকদিঘির জমিদার সারদাপ্রসাদের ২৮৭ বছর দুর্গায় ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কার পাশাপাশি

Chakdighi Durga Puja 2026: জমিদারি প্রথা বহুদিনই তো নেই। আভিজাত্য আছে। ওই আভিজাত্য বজায় রাখতেই সিংহরায় পরিবারের মহিলাদের আজও অন্তরালবর্তিনী থাকতে হয় পুজোর সময়ে। সর্বার্থেই জমিদারি আভিজাত্যের গরিমা আজও অটুট রেখেছেন চকদিঘির জমিদার সারদপ্রসাদ  সিংহরায়ের উত্তরসূরিরা।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 08, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 03:49 PM IST
সুদূর বুন্দেলখণ্ড থেকে এসে বর্ধমানে পুজো! চকদিঘির জমিদার সারদাপ্রসাদের ২৮৭ বছর দুর্গায় ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কার পাশাপাশি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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