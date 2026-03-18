  TMC Candidate: প্রার্থী বদলে এক জেলার ২ ছবি: খণ্ডঘোষে বিদ্রোহ-পদত্যাগের হিড়িক, ভাতারে বিজেপি ফেরত শান্তনুতে মিলনের বাণী

TMC Candidate: প্রার্থী বদলে এক জেলার ২ ছবি: খণ্ডঘোষে বিদ্রোহ-পদত্যাগের হিড়িক, ভাতারে 'বিজেপি ফেরত' শান্তনুতে মিলনের বাণী

Purba Bardhaman Khandaghosh and Bhatar TMC Candidate: খণ্ডঘোষে বিদ্রোহ। 'খন্ডঘোষ বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নবীন বাগকে প্রার্থী মানব না।' ভাতারে তৃণমূল প্রার্থী শান্তনু কোনারকে নিয়ে উচ্ছাস। "আমি এটাই চেয়েছিলাম। তাই ঘোষণা হতেই ছুটে এসেছি।"    

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 18, 2026, 01:40 PM IST
ভাতারের তৃণমূল প্রার্থী শান্তনু কোনার (বাঁদিকে), খণ্ডঘোষের তৃণমূল প্রার্থী নবীন বাগ (ডানদিকে)

পার্থ চৌধুরী: ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থীতালিকা ঘিরে পূর্ব বর্ধমান জেলায় তৃণমূলের দুই চিত্র। একদিকে খণ্ডঘোষে যখন শুরুতেই ছন্দপতন! উল্টোদিকে ভাতারে তখন মিলনের বাণী! একই জেলার দুই ছবি ধরা পড়ল আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী বাছাইকে ঘিরে। খণ্ডঘোষে বিদ্রোহের সুর আর ভাতারে  ঘোষণার পরই উচ্ছ্বাস।

খণ্ডঘোষে বিদ্রোহ!

খন্ডঘোষের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে নবীন বাগের নাম ঘোষণা হতেই দলের বিদ্রোহের সুর। প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই শুরু দলের অন্দরে বিদ্রোহ! 'খন্ডঘোষ বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নবীন বাগকে প্রার্থী মানব না।' এই  দাবি  নিয়ে  তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সহ একঝাঁক নেতা পদত্যাগ করার সিদ্ধ্যান্ত নিয়েছেন। ব্লক সভাপতির দাবি, এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম জেলাপরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ  বিশ্বনাথ রায় এবং গোপালবেরা, কৈয়র, বেরুগ্রাম, সগরাই, শাঁকারি ১ এবং উখরিদ অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতিরা। 

ব্লক সভাপতির অভিযোগ, 'দলে থেকে যারা গদ্দারি করে তাদের মূল্যায়ন হয়।' বিদ্রোহীরা কোনওভাবেই নবীন বাগকে প্রার্থী হিসাবে মানবেন না। তাই তারা দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সমস্ত রকম কর্মসূচি থেকে নিজেদের সরিয়ে নিচ্ছেন। একই অভিযোগ জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়েরও। বুধবারই নিয়ম মেনে জেলা পরিষদের পদ থেকেও ইস্তফা দেবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

খন্ডঘোষে যখন বিদ্রোহের সুর, ভাতারে তখন মিলনের বাণী!

গোটা রাজ্যের সঙ্গেই পূর্ব বর্ধমানের কে কোথায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হবেন, তা স্থির হয়ে গিয়েছে দলের সুপ্রিমোর ঘোষণার পরই। আর তারপরই খন্ডঘোষে বিদ্রোহের সুর। ব্লক সভাপতি তথা জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ এবং জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ও তাদের বেশ কয়েকজন অনুগামী বিদ্রোহ করেছেন। দলের সব পদ ও সব কাজ থেকে সরে আসার ঘোষণা করেছেন। কিন্তু পূর্ব বর্ধমানের ভাতারেও প্রার্থী বদল হয়েছে, তবে ভাতারে মিলনের বাণী! উচ্ছাসের ছবি।

ভাতারের ঘোষিত প্রার্থী শান্তনু কোনার জানিয়ে দিয়েছেন ভাতারের বর্তমান বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারীর নির্দেশেই চলবেন তিনি। প্রার্থী হিসেবে শান্তনু কোনারের নাম ঘোষণার পরই সবাই মিলে উচ্ছাসে মাতেন। যে দলে বিদায়ী বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারীও ছিলেন। শান্তনু কোনার সপ্রতিভ তরুণ নেতা। একসময় জেলার যুব সভাপতি ছিলেন। জেলা পরিষদের তথ্য, সংস্কৃতি কর্মাধ্যক্ষ। আগেও দেবু টুডু সভাধিপতি থাকাকালীন কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। 

মাঝে কিছুদিনের জন্য অবশ্য বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই ফের তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরে আসেন শান্তনু। এলাকা ও জেলায় পরিচিত এই তরুণ তুর্কীকেই এবার প্রার্থী হিসেবে বেছে নিয়েছে দল। পরিবর্তন করা হয়েছে বর্তমান বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারীকে। প্রার্থী হতেই সিনিয়র সম্পর্কে শ্রদ্ধা ঝড়ে পড়ল শান্তনু কোনারের কথায়।

বর্তমান বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী প্রসঙ্গে শান্তনু কোনার বলেন,"উনি আমার অভিভাবক।  রাজনৈতিক সম্পর্কের বাইরে পরিবারের কাছে বটবৃক্ষ। তাঁর সাথে পিতা ও সন্তানের সম্পর্ক।" জানান, মানগোবিন্দ অধিকারীর পথনির্দেশ মেনেই চলবেন তিনি। জেতার ব্যাপারে তিনি একশো শতাংশ আশাবাদী। ওদিকে মানগোবিন্দ অধিকারীও বলেন, "আমি এটাই চেয়েছিলাম। তাই ঘোষণা হতেই ছুটে এসেছি।" জানান, শান্তনু জিতলেও তিনি সব কাজে থাকবেন।

অন্যদিকে ভাতারে বিজেপির প্রার্থী আরেক তরুণ সৌমেন কার্ফা প্রসঙ্গে মানগোবিন্দ অধিকারীর স্পষ্ট জবাব, "ওরা নিজেরাই মাঠ ছেড়ে দিয়েছে। ওদের নিয়ে ভাবি না।"

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

TMC Candidate 2026Purba Bardhaman TMC CandidateKhandaghosh TMC CandidateBhatar TMC Candidateনবীন বাগশান্তনু কোনার
