SIR in Bengal: অনেকেই যখন BLO এর দায়িত্ব নিয়ে রীতিমতো কান্নাকাটি করছেন, কেউ কেউ আবার অব্যাহতি চাইছেন । তখন পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত বাঘমুন্ডির একটি বুথের কাজ সুষ্ঠু ভাবে সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন পিড়রগরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক বৃষকেতু কুইরী   

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Nov 26, 2025, 09:31 AM IST
SIR in Bengal: মাত্র ১৫ দিনে SIR এর কাজ শেষ! কীভাবে? জানালেন পুরুলিয়ার এই শিক্ষক

মনোরঞ্জন মিশ্র: এসআইআর শেষ করতে গিয়ে রাজ্যের বহু বিএলও কাজের চাপে ভেঙে পড়ছেন। অনেক কাজের চাপে আত্মহত্যা করেছেন বলেও অভিযোগ উঠছে। সেখানে নজির গড়লেন পুরুলিয়ার এক শিক্ষক। রাজ্যে প্রথম এসআইআর ফর্ম ১৫ দিনে সম্পূর্ণ করে নাজির গড়লেন পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি ব্লকের পিড়রগড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বৃষকেতু কুইরী । বাড়ি বাঘমুন্ডি ব্লকে গাগী গ্রামে।

বাঘমুন্ডির গাগী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৪০/১৮৯ বুথের BLO বৃষকেতু কুইরি । অনেকেই যখন BLO এর দায়িত্ব নিয়ে রীতিমতো কান্নাকাটি করছেন, কেউ কেউ আবার অব্যাহতি চাইছেন । তখন পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত বাঘমুন্ডির একটি বুথের কাজ সুষ্ঠু ভাবে সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন পিড়রগরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক বৃষকেতু কুইরী । 

SIR-এর কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে সমানে কাজ করে যাওয়ার জন্যই এটি সম্ভব হয়েছে বলে দাবি তাঁর। জানা গিয়েছে, তাঁর বুথে মোট ভোটার সংখ্যা ৭৮৩। প্রতিদিন সকালেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম বিলি করেছেন তিনি। রাতভর ডেটা এন্ট্রির কাজ করেছেন। এতেই মিলেছে সাফল্য। বৃষকেতু বলেন, SIR এর কাজ ৪ নভেম্বর শুরু হয়। এক মাস হাতে সময় রয়েছে। দায়িত্ব নিয়ে পনেরো দিনের মধ্যেই ফর্ম দেওয়া ও জমা শেষ করে দিই। ভোটারদের যাতে সারের ফর্ম ফিলআপ করতে সমস্যা না হয়, সেই দিকে সব থেকে বেশি নজর দিয়েছিলাম। এক্ষেত্রে অনেক শিক্ষিত স্থানীয় যুবকদের সাহায্যও পেয়েছি। চেষ্টা ছিল নিজের কাজ যথাযথ ভাবে করার। কাজ ফেলে রাখিনি। কোনও দিন রাত বারোটা, কোনও দিন রাত দুটো পর্যন্ত কাজ করেছি। আপলোড যখন করছিলাম তখন সার্ভারে কোনও সমস্যা ছিল না। খুব সহজেই কাজ শেষ করতে পেরছি। ১৮ নভেম্বরের মধ্যে সব কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। যারা ফর্ম ফিলআপ করতে পারছিল না তাদের হেল্প করেছে গ্রামের শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা। এখনও সময় রয়েছে। যারা এখনও কাজ শেষ করতে পারেননি তারা ধৈর্য ধরে কাজটা করুন। আশা করছি ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে সবারই কাজ শেষ হয়ে যাবে। 

