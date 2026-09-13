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মেসে ডেকে প্রেমিকার গলা কাটল অমিত! প্লাস্টিকবন্দি দেহ লোপাটের ছক ভেস্তে দিল পুলিস

Purulia Crime: শনিবার মাঝরাতে প্লাস্টিকবন্দি দেহ বাইকে চাপিয়ে লোপাট করতে যাচ্ছিল অমিত। বাঘমুণ্ডি-বলরামপুর রোডে পুলিসের নাকা চেকিংয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় সে। ধৃত যুবককে হেফাজতে নিতে পুরুলিয়া জেলা আদালতে পেশ করেছে পুলিস।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 13, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 03:20 PM IST
মেসে ডেকে প্রেমিকার গলা কাটল অমিত! প্লাস্টিকবন্দি দেহ লোপাটের ছক ভেস্তে দিল পুলিস

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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