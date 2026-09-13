/মেসে ডেকে প্রেমিকার গলা কাটল অমিত! প্লাস্টিকবন্দি দেহ লোপাটের ছক ভেস্তে দিল পুলিস

মনোরঞ্জন মিশ্র: প্রেমিকাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলার নলি কেটে খুন করে দেহ প্লাস্টিক বন্দি করে বাইকে করে লোপাটের চেষ্টা যুবকের । মাঝরাতে পুলিশি নাকা চেকিংয়ে ধরা পড়ে যায় ওই যুবক । ঘটনায় গ্রেফতার যুবকের নাম অমিত কুমার মাহাতো (২৩)। বাড়ি পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি থানার হুড়ুমদা গ্রামে। মৃত যুবতীর নাম প্রীতিকা মাহাতো (২১) । পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি থানার বুড়দা গ্রামে । গ্রেফতার যুবককে তোলা হয় পুরুলিয়া জেলা আদালতে।
নিহত তরুণী প্রীতিকা মাহাতোর বাড়ি পুরুলিয়া জেলারই বাঘমুণ্ডি থানার বুড়দা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত অমিত ও নিহত প্রিতিকার মধ্যে বেশ কয়েক বছরের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তাঁরা আগে একই কোচিং সেন্টারে একসঙ্গে পড়াশোনা করত। সেখান থেকেই তাঁদের ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় এবং ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং পড়াশোনার জন্য অভিযুক্ত অমিত পুরুলিয়া শহর লাগোয়া টামনা থানা এলাকার একটি মেসে ভাড়া থাকত। অন্যদিকে, নিহত প্রিতিকাও নার্সিং ট্রেনিং করার উদ্দেশ্যে পুরুলিয়া শহরের কাছেই অন্য একটি মেসে থাকতেন। গত শনিবার অমিতের মেসে যান প্রীতিকা। পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, মেসের ঘরের ভেতরেই তাঁদের মধ্যে কোনও বিষয় নিয়ে বিরোধ বা অশান্তি হয়। সেই সময় মেসের ভেতরেই ধারাল অস্ত্র দিয়ে তরুণীর গলার নলি কেটে নৃশংসভাবে খুন করে অমিত।
খুনের পর প্রমাণ মুছে ফেলতে মরিয়া হয়ে ওঠে অভিযুক্ত যুবক। প্রেমিকার দেহটি প্লাস্টিক দিয়ে ভালো করে মুড়ে ফেলে সে। এরপর দেহটি কোথাও ফেলে দিয়ে লোপাট করার উদ্দেশ্যে মাঝরাতে নিজের বাইকে তোলে। বাঘমুণ্ডি–বলরামপুর রোড ধরে যাওয়ার সময় পিপিএসপি দফতরের সামনে পুলিসের বিশেষ নাকা চেকিং চলছিল। সেখানে পুলিসকর্মীরা সন্দেহবশত বাইকটি থামিয়ে তল্লাশি চালাতেই প্লাস্টিকবন্দি তরুণীর দেহটি বেরিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গেই পুলিস অভিযুক্ত অমিত কুমার মাহাতোকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে।
তদন্তকারী পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, বেশ কিছুদিন ধরে তাঁদের প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে টানাপোড়েন চলছিল। আর সেই সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরেই এই খুনের ঘটনা ঘটেছে। ধৃত যুবককে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে পুরুলিয়া জেলা আদালতে পেশ করেছে পুলিস।
এই ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। আতঙ্কে ভুগছেন মেসের অন্যান্য যুবকরা থেকে এলাকায় পরিবার নিয়ে থাকা পাড়া প্রতিবেশীরা। পুরুলিয়া শহর লাগোয়া টামনা থানার অন্তর্গত এলাকায় অবাধে চলছে মেস ভাড়ার ব্যবসা। মেসে নেই সিসি ক্যামেরা, নেই নিরাপত্তারক্ষী। কারা থাকছেন, কখন আসছেন, কখন যাচ্ছেন, বুঝতেই পারছেন পরিবার নিয়ে থাকা পাড়া প্রতিবেশীরা। ওই মেসগুলোর অনুমোদন নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষরা। তাদের দাবি, এই সমস্ত মেসগুলোতে পুলিস প্রশাসনের নজরদারি প্রয়োজন, এলাকায় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।
মেস ভাড়ার ব্যবসা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন পাড়া প্রতিবেশীরা। আতঙ্কে রয়েছেন মেসের ভাড়া নেওয়া অন্যান্য যুবকেরাই। যে মেসের মধ্যে খুনের ঘটনা ঘটেছে সেই মালিক সেখানে থাকেন না বলে অভিযোগ। মালিকের অনুপস্থিতিতে বা কোনও নিরাপত্তারক্ষী ছাড়া কীভাবে মেস ভাড়া চালানো হচ্ছে? উঠছে প্রশ্ন।(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)