Purulia Drowning Death: পাড়ে জামাকাপড়-মোবাইল, ওদিকে নদীর নির্জন জলে ভাসছে শূন্য টিউব! মানুষটা কোথায়? চরের হা হা শূন্যতার ভিতর...

মনোরঞ্জন মিশ্র: মর্মান্তিক দুর্ঘটনা পুরুলিয়ায় (Purulia)। নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে (Fishing in River) জলে তলিয়ে মৃত্যু হল এক আদিবাসী ব্যক্তির (Death of An Adivasi Man)। শনিবার অত্যন্ত দুঃখজনক এই ঘটনাটি ঘটে পুরুলিয়ার বান্দোয়ান (Bandoan) থানার টটকো নদীর (Totko River) ভালু ড্যাম-সংলগ্ন জলাধারে। মৃত ব্যক্তির নাম নিরঞ্জন মুর্মু (৩৫)। বাড়ি বান্দোয়ান থানার পারগেলা গ্রামে।
কী ঘটেছিল? জানা যায়, শুক্রবার বিকেলে টটকো নদীর পাড়ে জামাকাপড় মোবাইল রেখে টিউবের উপর চেপে মাছ ধরতে জলে নামেন নিরঞ্জন মুর্মু। সেই সময়ে অসাবধানে জলে পড়ে যান তিনি।
এদিকে দীর্ঘক্ষণ পরে এলাকাবাসীরা ঘটনাস্থলে গেলে দেখতে পান নদীর পাড়ে জামাকাপড়, মোবাইল সব পড়ে রয়েছে, ওদিকে জলে টিউব ভাসছে , অথচ আশপাশে কারুর দেখা নেই! কী ব্যাপার?
সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় স্থানীয় বান্দোয়ান থানায়। রাতেই পুলিস এবং স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে গিয়ে যুবকের জামাকাপড়, মোবাইল দেখে ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত করে নদীতে খোঁজ শুরু করেন। রাতভর অভিযান চালানোর পরেও ব্যক্তির কোনো খোঁজ মেলেনি। শনিবার সকালে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্যক্তির খোঁজ শুরু করে।
আজ, শনিবার বেলার দিকে ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়। পরে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পুরুলিয়া গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় পুলিস।
