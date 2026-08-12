মনোরঞ্জন মিশ্র: বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসায় গাফিলতিতে মৃতার পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী । মৃতার পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান। আভিযোগের ভিত্তিতে সিল করে দেওয়া হল বেসরকারি নার্সিংহোমটি।
পুরুলিয়ার নিতুড়িয়ার মদনডি গ্রামের বাসিন্দা প্রায় ২৭ বছর বয়সী রীতা বাউরির বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসায় গাফিলতিতে মৃত্যু হয়। এমনটাই অভিযোগ তোলে পরিবার। ঘটনার পর গত সোমবার দেহ রাস্তায় রেখে বিক্ষোভ দেখায় মৃতার পরিবার ও গ্রামবাসীরা। পুলিস প্রশাসনের পক্ষ থেকে তদন্ত শুরু হয় এবং বেসরকারি নার্সিংহোমটি সিল করে দেওয়া হয়। এরই মধ্যে গতকাল মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মুখ্যমন্ত্রী রিলিফ ফান্ড থেকে মৃতার পরিবারের হাতে ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন পুরুলিয়ার জেলাশাসক, জেলা পুলিস সুপার ও রঘুনাথপুরের বিজেপি বিধায়িকা।
উল্লেখ্য, গর্ভনিরোধক অপারেশনের জন্য গত শনিবার নিতুড়িয়ার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি হন রীতা বাউরি। অপারেশনের পরেই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় বলে পরিবারের অভিযোগ। পরিস্থিতি গুরুতর হওয়ায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়। পরে আসানসোলের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয়।
রীতার মৃত্যুর খবর মদনডি গ্রামে পৌঁছতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন আত্মীয়-পরিজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে তাঁরা নিতুড়িয়া থানায় গিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়। পরিবারের অভিযোগ, অপারেশনের পর থেকেই রীতার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। তাঁদের দাবি, সময়মতো সঠিক চিকিৎসা পাওয়া গেলে এই পরিণতি হয়তো এড়ানো সম্ভব হত।
পাশাপাশি, মৃতার তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া সন্তানের পড়াশোনার সমস্ত খরচ ব্যক্তিগতভাবে বহনের আশ্বাস দেন পুরুলিয়া জেলা পুলিস সুপার কুমার সানি রাজ। পরিবারের পাশে রাজ্য সরকার রয়েছে বলে বার্তা দেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। মুখ্যমন্ত্রীর এই সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মৃতার পরিবার।
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