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চিকিত্‍সায় গাফিলতিতে মৃত্যু! সিল করা হল শহরের বেসরকারি হাসপাতাল, মুখ্যমন্ত্রীর তরফে বড় ক্ষতিপূরণ

Purulia Nursing Home Negligence: পুরুলিয়ার রীতা বাউরি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসায় গাফিলতিতে মারা যান। ঘটনার পর পুলিস অভিযুক্ত নার্সিংহোমটি সিল করে দেয়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 12, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 01:05 PM IST
চিকিত্‍সায় গাফিলতিতে মৃত্যু! সিল করা হল শহরের বেসরকারি হাসপাতাল, মুখ্যমন্ত্রীর তরফে বড় ক্ষতিপূরণ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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