Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /রশিতে টান দিয়েছিলেন মণি বাইজি, পুরুলিয়ায় ১১৫ বছর ধরে চলছে সেই রথ

রশিতে টান দিয়েছিলেন মণি বাইজি, পুরুলিয়ায় ১১৫ বছর ধরে চলছে সেই রথ

Digha Jagannath Rath Yatra 2026: মন্নী বাই থেকে হয়ে যান মনমোহিনী বৈষ্ণবী।   ১৮৯৮ সালে তাঁর উদ্যোগে রথযাত্রার সূচনা হয় পুরুলিয়া শহরে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 15, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:43 PM IST
রশিতে টান দিয়েছিলেন মণি বাইজি, পুরুলিয়ায় ১১৫ বছর ধরে চলছে সেই রথ
Image Credit: মণি বাইজির রথSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
দেশের বৃহত্তম পারমাণবিক বিদ্যুত্‍ কেন্দ্রে সাইবার হানা, ফাঁস ১৯ হাজার তথ্য
Kudankulam nuclear power plant58 min ago
2
Sonam Wangchuk2 hrs ago
3
Two children drowned2 hrs ago
4
icc cricket world cup2 hrs ago
5
Madan Mitra joins Ritabrata Bandyopadhyay3 hrs ago