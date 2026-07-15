/রশিতে টান দিয়েছিলেন মণি বাইজি, পুরুলিয়ায় ১১৫ বছর ধরে চলছে সেই রথ

মনোরঞ্জন মিশ্র: রাত পোহালেই রথযাত্রা। পুরুলিয়ায় প্রথম রথের দড়িতে টান দিয়েছিলেন এক বাইজি। নাম, মণি বাইজি। সে প্রায় ১১৫ বছর আগের কথা। পুরুলিয়া শহরের বুকে সেই রথ চাকা গড়ায় এখনও। অন্য জেলা থেকে বটেই, ভিন রাজ্য় থেকে রথ দেখতে আসেন বহু মানুষ।
পুরুলিয়া তখন রাজ্যত্ব করছে পঞ্চকোট রাজবংশে। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন নারায়ণ সিং দেও। লখনউ থেকে মুন্নি বাঈ নামে এক বাইজীকে নিয়ে এসেছিলেন পুরুলিয়ায়। নিজের রুপ ও অসাধারণ কণ্ঠস্বর দিয়ে তিনি মুগ্ধ করেন রাজপুরুষদের। তাঁদের আনুকুল্যে অল্পদিনের মধ্যেই প্রভুত সম্পত্তি ও অর্থের অধিকারী হন মুন্নি। কিন্তু নৃত্য গীতের জীবনের মধ্যেই মুন্নী বাইয়ের মধ্যে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। বৈষ্ণব তত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন, দীক্ষাও নেন।
মন্নী বাই থেকে হয়ে যান মনমোহিনী বৈষ্ণবী। ১৮৯৮ সালে পুরুলিয়া শহরের প্রাণ কেন্দ্র চকবাজারে শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ জীউর বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর রথ যাত্রা করার সুপ্ত ইচ্ছেও জেগে ওঠে তাঁর মনে । সেই মত একটি রথ নির্মাণের জন্য উদ্যোগ নেন । বাঁকুড়া জেলার প্রখ্যাত কারিগর আশুতোষ কর্মকার শুরু করেন রথ নির্মাণের কাজ। ১৯১২ পুরুলিয়ার রাজপথে অসাধারণ কারুকার্য শোভিত রথ দেখে মুগ্ধ হয়ে যান ভক্তরা।
১৯১৮ সালে প্রয়াণের আগে পর্যন্ত এই রথযাত্রায় প্রত্যক্ষ ভাবে থাকতেন মনমোহিনী বৈষ্ণবী। ভবিষ্যতে যাতে সুষ্ঠু ভাবে রথ চলতে পারে তার জন্য শহরের বিশিষ্ট জনদের নিয়ে একটি ট্রাস্টি বোর্ড তৈরি হয় । সেই বোর্ডের অন্যতম এক্সিকিউটর চকবাজারের বাসিন্দা নন্দলাল দত্ত কয়ালের পরিবার বংশানুক্রমে ১৯২২ সাল থেকে সেই দায়িত্ব পালন করে আসছেন । সেই বংশেরই বর্তমান পরিচালক বর্ষীয়ান শচী দুলাল দত্ত এখন রথযাত্রার মূল দায়িত্ব পালন করেন।
আগে হরি নাম সংকীর্তন এবং নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র সহযোগে কুড়ি জন কুলির টানে সূর্যাস্তের আগেই শেষ হয়ে যেত রথযাত্রা। ১৯৬৩ সাল থেকে গ্যাস বাতির আলোকমালায় সু-সজ্জিত রথটি সন্ধ্যের পর যাত্রা শুরু করা হয়। ঠিক তার আট বছর পর আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে। বৈদ্যুতিক আলোয় সাজানো হয় রথটিকে। এর মধ্যেই রাস্তা সরু হয়ে যাওয়ায় রথের আকারও কমাতে হয়। ১৯৬৯ সালে আরেক কারিগর গিরিধারী কর্মকার ফিরে রথটিতে কিছু পরিবর্তন করেন। চার দিকে দু ফুট করে কমানো হয়। দশ চাকার পরিবর্তে আট চাকা লাগানো হয় রথে। ২০০০ সালে ট্রাক্টরের সাহায্যে টানা হতে শুরু করে রথ।
এরমধ্যেই ২০০৯ সালে একবার চুরি হয়। রথের কিছু অংশ চুরি করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। তবে তাতে রথের খুব বেশি ক্ষতি হয়নি। এখনও রথযাত্রার আগে রাধা গোবিন্দজীওর মন্দিরের সামনে নিয়ে আসা হয় শতবর্ষ প্রাঁচীন এই রথ। বেশ কয়েক দিন ধরে এর রক্ষনাবেক্ষণ করার পর রথের দিন সাজানো হয় রথকে। তাতে আসীন হন রাধা গোবিন্দ । মানুষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য একবার হলেও রথের দড়িতে হাত দেন। তবে এই রথের দড়িতে হাত নিয়ে প্রথম যাত্রাটি শুরু করেছিলেন মণি বাইজি ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)