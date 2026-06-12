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Purulia Ration Scam: সুদের দায়ে বন্ধক গরিবের রেশন কার্ড! ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ আসতেই পুরুলিয়ায় ফাঁস প্রভাবশালীদের কেলেঙ্কারি

 পুরুলিয়ায় রেশন কার্ডে বড় কেলেঙ্কারি। ঋণের দায়ে বন্ধক ছিল কার্ড, ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ আসতেই পর্দাফাঁস! রাজ্যজুড়ে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম ফিলাপের প্রক্রিয়া শুরু হতেই পুরুলিয়ায় সামনে এলো এক চাঞ্চল্যকর রেশন দুর্নীতি। অভাবের সুযোগ নিয়ে গরিব মানুষের রেশন কার্ড বছরের পর বছর বন্ধক রেখে সরকারি চাল-গম হাতিয়ে নেওয়ার এক মারাত্মক চক্রের হদিশ মিলল ঝালদা ২ নম্বর ব্লকের উকমা গ্রামে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 12, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:08 PM IST
Purulia Ration Scam: সুদের দায়ে বন্ধক গরিবের রেশন কার্ড! ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ আসতেই পুরুলিয়ায় ফাঁস প্রভাবশালীদের কেলেঙ্কারি
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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