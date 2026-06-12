/Purulia Ration Scam: সুদের দায়ে বন্ধক গরিবের রেশন কার্ড! ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ আসতেই পুরুলিয়ায় ফাঁস প্রভাবশালীদের কেলেঙ্কারি

মনোরঞ্জন মিশ্র: পুরুলিয়ায় রেশন কার্ডে বড় কেলেঙ্কারি। ঋণের দায়ে বন্ধক ছিল কার্ড, ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ আসতেই পর্দাফাঁস! রাজ্যজুড়ে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম ফিলাপের প্রক্রিয়া শুরু হতেই পুরুলিয়ায় সামনে এলো এক চাঞ্চল্যকর রেশন দুর্নীতি। অভাবের সুযোগ নিয়ে গরিব মানুষের রেশন কার্ড বছরের পর বছর বন্ধক রেখে সরকারি চাল-গম হাতিয়ে নেওয়ার এক মারাত্মক চক্রের হদিশ মিলল ঝালদা ২ নম্বর ব্লকের উকমা গ্রামে।
অবশেষে পুলিসের হস্তক্ষেপে উদ্ধার হল বেশ কয়েকটি রেশন কার্ড, যা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রকৃত মালিকদের হাতে।
ঋণের জালে 'বন্ধক' গরিবের অন্ন!
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উকমা গ্রামের বেশ কয়েকটি তফসিলি জাতিভুক্ত কালিন্দী পরিবার চরম আর্থিক সংকটে পড়েছিল। কেউ স্বামীর চিকিৎসার জন্য, আবার কেউ সংসারের চরম অভাব মেটাতে গ্রামেরই কিছু প্রভাবশালী মানুষের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিলেন। আর এই চরম অসহায়তার সুযোগ নিয়ে সুষেন মাহাতো, মুরলী মাহাতো ও চণ্ডী মাহাতোদের মতো বেশ কয়েকজন ব্যক্তি ওই পরিবারগুলির 'অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা'-র (AAY) রেশন কার্ড নিজেদের কাছে বন্ধক রেখে নেন।
অভিযোগ, গত ৫ থেকে ৭ বছর ধরে এই গরিব পরিবারগুলি সরকারি রেশন থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। প্রতি মাসে ডিলারের দোকানে নিয়ে গিয়ে কার্ড মালিকদের টিপসই করিয়ে নেওয়া হত, আর তাঁদের প্রাপ্য চাল, চিনি ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী নিজেদের ঘরে তুলত ওই প্রভাবশালীরা।
অন্নপূর্ণা যোজনা আসতেই গোপন রহস্য প্রকাশ্যে
সম্প্রতি সরকার অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম ফিলাপ শুরু করতেই নিজেদের রেশন কার্ড খুঁজতে শুরু করেন গ্রামবাসীরা। তখনই জানাজানি হয় যে, গ্রামের বহু পরিবারের কার্ড প্রভাবশালীদের সিন্দুকে বন্দি। ঘটনাটি চাউর হতেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। খবর পেয়েই গ্রামে পৌঁছায় ঝালদা থানার পুলিস। তড়িঘড়ি কয়েকজনের কাছ থেকে বেশ কিছু রেশন কার্ড উদ্ধার করে অসহায় পরিবারগুলির হাতে তুলে দেওয়া হয়। যদিও অভিযুক্তরা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন
এই ঘটনা সামনে আসতেই এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী রেশন কার্ড সম্পূর্ণভাবে হস্তান্তর অযোগ্য। প্রশ্ন উঠছে, প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে কীভাবে বছরের পর বছর অন্যের কার্ড ব্যবহার করে ডিলারের কাছ থেকে রেশন তোলা হল? এই চক্রের সঙ্গে রেশন ডিলারের কোনও যোগসাজশ আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখার দাবি তুলেছেন গ্রামবাসীরা। পুলিস জানিয়েছে, বাকি কার্ডগুলি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে এবং ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হচ্ছে।
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