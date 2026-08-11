/পুরুলিয়াই হবে দেশের লাক্ষা হাব! ৭০০ হেক্টর জমিতে চাষ, ২৩ FPO তৈরির বিরাট ঘোষণা কেন্দ্রের

কমলাক্ষ্য ভট্টাচার্য: পুরুলিয়া জেলার লাক্ষা শিল্পের সম্ভাবনা নিয়ে লোকসভায় তথ্য দিল কেন্দ্র সরকার। বাঁকুড়ার সাংসদ শ্রী জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী শ্রী জিতিন প্রসাদ জানালেন, পুরুলিয়াকে জাতীয় স্তরে লাক্ষা উৎপাদন ও রপ্তানির হাব হিসেবে গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে।
কী বলল সরকার?
১) পুরুলিয়া বড় লাক্ষা উৎপাদক জেলা: কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দফতরের নোডাল সংস্থা SHEFEXIL-এর সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, পুরুলিয়া দেশের অন্যতম প্রধান লাক্ষা উৎপাদক জেলা। জেলার ২০টি ব্লকের মধ্যে ১২টিতে প্রায় ৭০০ হেক্টর জমিতে লাক্ষা চাষ হয়। জেলার উপজাতি সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ এই চাষের সঙ্গে যুক্ত।
২) ২০২৫-২৬ সালে দেশে লাক্ষা উৎপাদন ও রপ্তানি: চলতি অর্থবর্ষে ভারতে ২১২৭২ টন লাক্ষা উৎপাদন হয়েছে। একই সঙ্গে ১৭.৪ কোটি মার্কিন ডলারের লাক্ষা ও লাক্ষাজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে।
পুরুলিয়ার জন্য কেন্দ্রের কী কী পদক্ষেপ?
১)আর্থিক সাহায্য ও পরিকাঠামো: Van Dhan Vikas Kendra: পুরুলিয়ার বলারামপুর ব্লকে উপজাতি দফতরের TRIFED-এর মাধ্যমে লাক্ষা-ভিত্তিক ভ্যালু অ্যাডিশন ও জীবিকা তৈরির জন্য কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। ২৩টি FPO কেন্দ্রের "১০০০০ FPO গঠন" প্রকল্পের অধীনে পুরুলিয়ায় ২৩টি Farmer Producer Organisation তৈরি করা হয়েছে।
২) রপ্তানি বাড়ানোর রোডম্যাপ: Districts as Export Hubs: পুরুলিয়া জেলাকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। জেলার রপ্তানি সম্ভাবনা চিহ্নিত করে DEAP তৈরি করা হচ্ছে। Export Promotion Mission: ক্ষুদ্র উদ্যোগপতিদের জন্য সুদের ছাড়, ক্রেডিট গ্যারান্টি, প্যাকেজিং ও বিদেশে ব্র্যান্ডিং-এর সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। Buyer-Seller Meet: গত ৩ বছরে দিল্লি, জেনেভা, ফ্রাঙ্কফুর্ট, লাস ভেগাসে বড় বড় মেলায় পুরুলিয়ার লাক্ষাজাত পণ্য তুলে ধরা হয়েছে।
৩) MSME-দের জন্য সাহায্য: পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই ৪টি Export Facilitation Centre আছে। এর মধ্যে কলকাতার CTTC, MSME Testing Centre, শিলিগুড়ি ও কলকাতার অফিস থেকে পুরুলিয়ার MSME-রা রপ্তানি সংক্রান্ত সাহায্য পাবে।
সরকারের মূল লক্ষ্য: লাক্ষা চাষিদের দক্ষতা বৃদ্ধি, বাজার যোগাযোগ তৈরি, এবং পুরুলিয়াকে "জাতীয় লাক হাব" হিসেবে গড়ে তোলা। এর ফলে জেলার উপজাতি ও কৃষক পরিবারগুলির আয় বাড়বে বলেই আশা সরকারের।
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