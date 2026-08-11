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পুরুলিয়াই হবে দেশের লাক্ষা হাব! ৭০০ হেক্টর জমিতে চাষ, ২৩ FPO তৈরির বিরাট ঘোষণা কেন্দ্রের

পুরুলিয়ার লাক্ষা শিল্প নিয়ে কেন্দ্রের বিরাট ঘোষণা। ৭০০ হেক্টর জমিতে চাষ আর ২৩টি FPO তৈরি। লোকসভায় তথ্য দিলেন বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ | 

Reported ByKamalakshya Bhattacharya
Published: Aug 11, 2026, 10:14 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:14 PM IST
পুরুলিয়াই হবে দেশের লাক্ষা হাব! ৭০০ হেক্টর জমিতে চাষ, ২৩ FPO তৈরির বিরাট ঘোষণা কেন্দ্রের
Image Credit: লাক্ষা শিল্প নিয়ে বড় ঘোষণা

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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