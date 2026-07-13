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আদালতে সাক্ষী দিলেন মেয়েরাই! শাশুড়িকে খুন করে হাজতে জামাই

Purulia murder case:   যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিল আদালত। সঙ্গে ১০ হাজার টাকা জরিমানা। অনাদায়ে আরও ৬ মাস জেল।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 13, 2026, 09:44 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:44 PM IST
আদালতে সাক্ষী দিলেন মেয়েরাই! শাশুড়িকে খুন করে হাজতে জামাই
Image Credit: শাশুড়িকে খুন করে হাজতে জামাইSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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