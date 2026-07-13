/আদালতে সাক্ষী দিলেন মেয়েরাই! শাশুড়িকে খুন করে হাজতে জামাই

মনোরঞ্জন মিশ্র: সম্পত্তি লোভে শ্বাশুড়িকে খুন এবার হাজতে জামাই! যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিল আদালত। সঙ্গে ১০ হাজার টাকা জরিমানা। অনাদায়ে আরও ৬ মাস জেল। ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ায়।
কলকাতার এন্টালি থানার বেনিয়াপুকুর এলাকায় বাসিন্দা জনাথন বিশ্বাস। তাঁর শ্বশুরবাড়ি পুরুলিয়ার টামনা থানার নাথুডি গ্রামে। ২০২৩ সালের ১০ জুলাই খুন হন জনাথনের শাশুড়ি গীতা রায়। দু'দিনের পর থানায় অভিযোগ দায়েক করেন মৃতের মেয়ে পুজা মুখোপাধ্যায়। অভিযোগ, বসতবাড়িতে বিক্রি করে তাঁকে টাকা দেওয়ার জন্য শাশুড়িকে চাপ দিতেন জনাথন। কিন্তু শাশুড়ি রাজি ছিলেন না। ফলে দু'জনের মধ্যে প্রায়ই ঝামেলা হত। এমনকী, বৃদ্ধাকে নাকি মারধর করতেন তাঁর জামাই! সেই সূত্রেই জামাইয়ের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ করা হয়। শুরু হয় তদন্ত।
এই মামলায় ৭৪ দিনের মাথায় চার্জশিট দেয় পুলিস। এরপর নিয়মাফিক চার্জগঠন ও সাক্ষ্যগ্রহণ পর্ব শেষে জামাইকে দোষী সাব্যস্ত করল আদালত। এই মামলায় প্রধান সাক্ষী ছিলেন মৃতের তিন মেয়ে।
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