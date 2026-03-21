TMC Candidate 2026: ভোটের আগেই বড় ধাক্কা- দল ছাড়লেন তৃণমূল নেতা, লড়বেন বিরোধী দলের হয়ে?

TMC Candidate 2026: ভোটের আগেই বড় ধাক্কা- দল ছাড়লেন তৃণমূল নেতা, লড়বেন বিরোধী দলের হয়ে?
Purulia TMC Candiadte 2026: "সদ্য প্রকাশিত প্রার্থী তালিকায় পুরুলিয়া বিধানসভা আসনে বহিরাগত অন্য বিধানসভা এলাকার ব্যক্তিকে প্রার্থী করা হয়েছে। পুরুলিয়া বিধানসভা এলাকার যোগ্য ব্যক্তিদের প্রার্থী হওয়া থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাই তৃণমূল দল ত্যাগ করলাম।" বলেন দলত্যাগী নেতা।
মনোরঞ্জন মিশ্র: বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বড় ধাক্কা তৃণমূলে। তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে তৃণমূল দলই ত্যাগ করলেন প্রাক্তন জেলা তৃণমূল সিনিয়র সহ সভাপতি সহ তাঁর অনুগামীরা। তৃণমূল ত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগদান করলেন প্রাক্তন জেলা তৃণমূল সিনিয়র সহ সভাপতি দিব্যজ্যোতি প্রসাদ সিংদেও সহ তাঁর অনুগামীরা।
শনিবার পুরুলিয়া জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি নেপাল মাহাতো। এমনকি যোগদান পর্বের পরই দিব্যজ্যোতি প্রসাদ সিংদেওকে পুরুলিয়া বিধানসভায় কংগ্রেসের প্রার্থী করার ব্যাপারে আশাও প্রকাশ করলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি নেপাল মাহাতো। জেলা কংগ্রেস সভাপতি নেপাল মাহাতো বলেন, দিব্যজ্যোতি প্রসাদ সিংদেও জেলা কংগ্রেস দলে যোগ দিয়ে মানুষের জন্য কাজ করার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন । দলের সর্ব স্তরের কর্মীদের অনুমোদন নিয়ে তাঁকে কংগ্রেসে যোগদান করানো হল।
ওদিকে যোগদানকারী দিব্যজ্যোতি প্রসাদ সিংদেও বলেন, "তৃণমূল দলে আদর্শ নেই। মানুষের জন্য কাজ করে না। সদ্য প্রকাশিত প্রার্থী তালিকায় পুরুলিয়া বিধানসভায় বহিরাগত অন্য বিধানসভা এলাকার ব্যক্তিকে প্রার্থী করা হয়েছে। পুরুলিয়া বিধানসভা এলাকার যোগ্য ব্যক্তিদের বঞ্চিত করা হয়েছে। তাই তৃণমূল দল ত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগদান করলাম। কংগ্রেস যদি প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে লড়াই হবে। পুরুলিয়া বিধানসভায় মানুষের সমর্থন নিয়ে কংগ্রেস জয়ী হব।"
প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় ২০২৬-এর তৃণমূল প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করতেই দেখা যায়, সেই তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন ৪ জন মন্ত্রী সহ মোট ৭৪ জন বর্তমান বিধায়ক। এবার ভোটের টিকিট না পাওয়ায়, বাদ পড়ায় প্রার্থীতালিকা থেকে বাদ পড়ায়, তালিকা প্রকাশের পরই শুরু হয়ে যায় ক্ষোভপ্রকাশ। অসিত মজুমদার থেকে মনোরঞ্জন ব্যাপারী, টিকিট না পাওয়ার হতাশা-ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা। বলেন, রাজনীতি ছাড়ার কথাও।
আবার কোথাও প্রার্থী নিয়ে অসন্তোষের জেরে কর্মী বিক্ষোভ। যেমন উত্তরে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জে স্বপ্না বর্মনকে মানতে নারাজ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। একই ছবি পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষেও। সেখানে প্রার্থী নবীন চন্দ্র বাগকে অবিলম্বে বদলে দাবি, নইলে গণ দল ছাড়ার হুমকি ব্লক তৃণমূল সভাপতি সহ জেলা পরিষদের অধ্যক্ষের। বিক্ষোভে সামিল হন একাধিক তৃণমূল নেতা।
আবার পূর্বস্থলী উত্তরে যেমন 'বহিরাগত' বসুন্ধরা গোস্বামীকে প্রার্থী করায়, আইপ্যাকের বিরুদ্ধে ২০ লাখ টাকা নিয়ে প্রার্থী করার অভিযোগ ২ বারের বিদায়ী বিধায়ক তপন চ্যাটার্জির। রাজনীতি থেকে অবসর নেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। উগরে দিয়েছেন দলের প্রতি তাঁর রাগ ও অভিমান।
