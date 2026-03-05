Vande Bharat Couple Death: বিয়ে ঠিক হতেই প্রেমিকার সঙ্গে দেখা, বন্দে ভারতেই মর্মান্তিক ও ভয়ংকর শেষ পরিণতি যুগলের...

Vande Bharat Couple Death: বিয়ে ঠিক হতেই প্রেমিকার সঙ্গে দেখা, বন্দে ভারতেই মর্মান্তিক ও ভয়ংকর শেষ পরিণতি যুগলের...
Purulia Vande Bharat Couple Death: বয়সে বড় গৃহবধূর সঙ্গে প্রেম যুবকের... ভালোবাসার নির্মম পরিণতি...
মনোরঞ্জন মিশ্র: বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে কাটা পড়ে যুগলের মৃত্যু। বৃহস্পতিবার রাতে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে পুরুলিয়া রেল স্টেশনের অদূরে পুরুলিয়া-কোটশিলা রেললাইনের উপর। মৃতদের নাম গঁন্ধু বাউরি (২৪) ও পূর্ণিমা বাউরি (৩৫)। দুজনেরই বাড়ি পুরুলিয়া সদর থানার কপুরবাগান এলাকায়।
জানা গিয়েছে, গৃহবধূ পূর্ণিমা বাউরির সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক হয় এলাকারই বাসিন্দা গঁন্ধু বাউরির। এদিকে গঁন্ধু বাউরির পরিবারের লোকজন তাঁর অন্যত্র বিয়ে ঠিক করেন। এই ঘটনার পরই গতকাল রাতে ট্রেনে কাটা পড়ে দুজনেরই মৃত্যু হয়। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পুরুলিয়া গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় রেল পুলিস। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনাটি নিছক দুর্ঘটনা নাকি যুগল আত্মঘাতী হয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিস।
অন্যদিকে পানিহাটিতেও পরকীয়া সম্পর্ককে ঘিরে ভয়ংকর ঘটনা। প্রেমিক ভিন রাজ্যের যুবককে কোপায় স্বামী। শেষে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ স্ত্রীর। পানিহাটি পশ্চিমপল্লী এলাকায় মেঘনাথ শীল নামে এক ব্যক্তির স্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়ার সম্পর্ক ছিল বিহারের বাসিন্দা মুকেশ সাউয়ের। বুধবার রাতে মদ্যপ অবস্থায় মেঘনাথ শীলের বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে গালিগালাজ করে মুকেশ। অভিযোগ, সেই সময় মেঘনাথ শীল ধারালো অস্ত্র দিয়ে মুকেশকে এলোপাথাড়ি কোপায়।
বিহারের বাসিন্দা মুকেশকে এরপর আশঙ্কাজনক অবস্থায় পুলিস উদ্ধার করে বলরাম হাসপাতালে ভর্তি করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য তৈরি হয় গোটা এলাকায়। ঘটনাস্থলে গিয়ে খড়দহ থানার পুলিস অভিযুক্ত মেঘনাথ শীলকে গ্রেফতার করে। পাশাপাশি খড়দহ থানায় আত্মসমর্পণ করেন স্ত্রীও। ওদিকে হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন বিহারের বাসিন্দা মুকেশ সাউ।
এর পাশাপাশি হাওড়ার আন্দুলেও একটি ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছে। পরিবার প্রেমের সম্পর্ক না মানায় সিনেমা হলের ভিতরেই আত্মহত্যার চেষ্টা যুগলের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি দুজনে। ডোমজুড়ের বাসিন্দা যুগল প্রেমে পড়ে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু মেনে নিচ্ছিল না পরিবারের লোকজন। এরপরই আজ দুপুরে দুজনে সিনেমা দেখতে আসে হাওড়ার সাঁকরাইল থানা এলাকায় আন্দুলের একটি সিনেমা হলে। সেখানে আলাদাভাবে বসে সিনেমা দেখার কেবিন রয়েছে।
দুপুরের শো-তে দুজনে কেবিনের টিকিট কেটে সিনেমা দেখতে আসে। সিনেমা শেষের পর কেবিনের মধ্যেই দুজনকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে আসে পুলিস। দুজনকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাওড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন দুজনেরই অবস্থা সংকটজনক। পুলিস সূত্রে খবর প্রেমিকের থেকে প্রেমিকার বয়স বেশি হওয়ায় পরিবারের আপত্তি ছিল। সেই কারণে দুজনে আত্মহত্যার চেষ্টা করে বলে অনুমান। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
