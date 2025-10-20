English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Purulia Shocker: গোয়ায় কাজ করতেন বাংলার যুবক, ওড়িশা থেকে অ্যাম্বুল্যান্সে ফিরল পচাগলা দেহ, গুরুতর অভিযোগ পরিবারের

Purulia Shocker: গত দেড় বছর আগে দুই ভাই রাজেশ মাঝি এবং রমেশ মাঝি গোয়া গিয়েছিলেন বেসরকারি ঠিকা শ্রমিকের কাজ করতে

Updated By: Oct 20, 2025, 07:02 PM IST
Purulia Shocker: গোয়ায় কাজ করতেন বাংলার যুবক, ওড়িশা থেকে অ্যাম্বুল্যান্সে ফিরল পচাগলা দেহ, গুরুতর অভিযোগ পরিবারের

মনোরঞ্জন মিশ্র: গোয়ায় ঠিকা শ্রমিকের কাজ করে ট্রেনে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ। শেষপর্যন্ত ওড়িশার কটক থেকে উদ্ধার শ্রমিকের পচাগলা দেহ । মৃত যুবকের নাম রমেশ মাঝি (২৬) । বাড়ি পুরুলিয়ার মানবাজার থানার প্রতাপপুর গ্রামে । আজ সোমবার মৃত শ্রমিকের দেহ অ্যাম্বুল্যান্সে ফিরল বাড়িতে ।

বিজেপি শাসিত রাজ্যে শ্রমিকের রহস্য মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন জেলা তৃণমূল নেতা কর্মীরা । সোমবার মৃতের পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে পুরুলিয়া - মানবাজার রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু, বিধায়ক রাজীব লোচন সরেন, বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো, পুরুলিয়া জেলা পরিষদ সহ সভাধিপতি সুজয় ব্যানার্জী, তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি উজ্বল কুমার, তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতি সাদ্দাম হোসেন আনসারী সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতাকর্মী সমর্থকরা।

গত দেড় বছর আগে দুই ভাই রাজেশ মাঝি এবং রমেশ মাঝি গোয়া গিয়েছিলেন বেসরকারি ঠিকা শ্রমিকের কাজ করতে। গত সোমবার রমেশ মাঝি তার বাবাকে ফোনে জানায় কালীপুজোয় বাড়ি ফিরবে । তারপর শনিবার পরিবারের কাছে খবর আসে ওড়িশার কটকে রমেশের পচাগলা দেহ উদ্ধার হয়েছে । এই খবরে শোকের ছায়া নেমে আসে পরিবারে । ঘটনায় বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলার শ্রমিকদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল নেতৃত্বরা।

Tags:
Bengali worker deathBengali Migrant WorkerPuruliaPurulia workerodisha
