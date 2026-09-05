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বন্ধুদের বয়ানে অসঙ্গতি! ১৫-র রোহনের মৃত্য়ু 'অস্বাভাবিক', মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তদন্তের দাবি পরিবারের

15 year old teen drown death: পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের ছেলের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়, অস্বাভাবিক। পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়েরের পাশাপাশি  মুখ্যমন্ত্রী কাছে সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছে পরিবার। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 05, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 06:30 PM IST
বন্ধুদের বয়ানে অসঙ্গতি! ১৫-র রোহনের মৃত্য়ু 'অস্বাভাবিক', মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তদন্তের দাবি পরিবারের

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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