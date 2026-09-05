বন্ধুদের বয়ানে অসঙ্গতি! ১৫-র রোহনের মৃত্য়ু 'অস্বাভাবিক', মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তদন্তের দাবি পরিবারের

কিরণ মান্না: জলে ডুবে পনেরোর কিশোর রোহনের মৃত্যুতে একাধিক প্রশ্ন! ছেলের মৃত্যু অস্বাভাবিক। এমনই দাবি মৃত ছাত্রের পরিবারের। তাই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে সঠিক তদন্তের দাবি মৃত ছাত্রের পরিবারের। সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়ে মহিষাদল থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে মৃত ছাত্রের পরিবার। গত ৩ সেপ্টেম্বর মাঠে খেলতে এসে ঝিলে ফুটবল কুড়তে গিয়ে তলিয়ে মৃত্যু হয় মহিষাদলের অ্যাপেক্স অ্যাকাডেমি নামের একটি ইংরেজি মাধ্যমের নবম শ্রেণির ছাত্র রোহন মাইতির। বয়স ১৫ বছর।
পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের ছেলের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়, অস্বাভাবিক। স্কুলের গাফিলতির কারণেই মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয় তাঁদের ছেলের সাথে ঘটনা ঘটার দিন, যারা খেলছিল সেই সব ছাত্রদের বয়ানেও অসঙ্গতি। এমন অভিযোগও তোলা হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়েরের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী কাছে সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছে পরিবার। এদিন পরিবারের সাথে থানায় যান স্থানীয় বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র পাঁজা। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরিবারের লোকেদের দেখা করানোর আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক।
প্রায় ১৯ ঘন্টা পর শুক্রবার সকালে উদ্ধার হয় রোহনের মৃতদেহ। বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে 'মিসিং' ছিল রোহন। মাঠে প্র্যাক্টিসের সময় খেলতে খেলতে বল পড়ে যায় ঝিলের জলে। সেই বল কুড়োতে গিয়েই জলে তলিয়ে যায় রোহন। তারপর থেকেই 'মিসিং' ছিল সে। খবর পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজে ফোন করে খোঁজখবর নেন 'মিসিং' রোহনের। নিখোঁজ কিশোরের খোঁজে স্পিডবোর্ড নিয়ে তল্লাশি শুরু করে বিপর্যয় মোকাবিলা দল। রাতভর চলে তল্লাশি। তল্লাশিতে নামানো হয় ডুবুরি। ফ্লাড লাইট জ্বেলে স্পিডবোট ও ডুবুরির সাহায্যে সারারাত চলে তল্লাশি।
শেষে নিখোঁজ পড়ুয়ার খোঁজে দিঘির জল পাম্প করে তুলে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দিঘির জল তুলে ফেলা শুরু করতেই, অবশেষে প্রায় ১৯ থেকে ২০ ঘণ্টা পর দিঘি থেকে উদ্ধার হয় 'মিসিং' রোহনের নিথর দেহ। স্থানীয় মোহনবাগান ফ্যান ক্লাবের উদ্যোগে আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। সেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্যই পূর্ব মেদিনীপুরের অ্যাপেক্স অ্যাকাডেমি নামে একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের পড়ুয়ারা বৃহস্পতিবার দুপুরে মহিষাদল রাজ গ্রাউন্ড মাঠে প্র্যাক্টিস করছিল। সেইসময় হঠাৎ বলটি গড়িয়ে গিয়ে মাঠের পাশে ঝিলে পড়ে যায়। ঝাঁপ দিয়ে সেই বল কুড়োতে যায় রোহন। বল কুড়োতে গিয়েই ঝিলের জলে তলিয়ে যায় চণ্ডীপুরের বাসিন্দা ১৫-র কিশোর রোহন।
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