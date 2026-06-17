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R G Kar Case: ফাইল খুলতেই আরজি মামলায় বিরাট আপটেড- সোজা শ্মশানে সিবিআই! কারা ছিল পিছনে? কাদের কাদের সই? বিস্ফোরক অভয়ার মা

R G Kar Case CBI-SIT team visits Panihati burning ghat: ২০২৪-এর ৯ অগাস্ট পানিহাটি শ্মশানঘাটে সৎকার করা হয়েছিল মৃত চিকিৎসকের। নির্যাতিতা অভয়ার মায়ের বিস্ফোরক অভিযোগ, "বাড়ির লোকের কাছে কেউ কিছু জানানোরই প্রয়োজন মনে করেনি।"

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 17, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:34 PM IST
R G Kar Case: ফাইল খুলতেই আরজি মামলায় বিরাট আপটেড- সোজা শ্মশানে সিবিআই! কারা ছিল পিছনে? কাদের কাদের সই? বিস্ফোরক অভয়ার মা
Image Credit: আরজি কর মামলা

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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