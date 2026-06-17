/R G Kar Case: ফাইল খুলতেই আরজি মামলায় বিরাট আপডেট- সোজা শ্মশানে সিবিআই! কারা ছিল পিছনে? কাদের কাদের সই? বিস্ফোরক অভয়ার মা

বরুণ সেনগুপ্ত, অর্ণবাংশু নিয়োগী: খুলেছে আরজি কর ফাইলস। এবার পানিহাটি শ্মশানে CBI। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুন মামলার তদন্তে এবার পানিহাটি শ্মশানে CBI-এর SIT। ২০২৪-এর ৯ অগাস্ট পানিহাটি শ্মশানঘাটে সৎকার করা হয়েছিল মৃত চিকিৎসকের। তড়িঘড়ি দাহকাজ সেরে ফেলার অভিযোগ করেছিল চিকিৎসকের পরিবার। কারা ছিল পিছনে? কেন তড়িঘড়ি দেহ দাহ? উত্তর খুঁজতেই পানিহাটি শ্মশানে CBI।
পানিহাটি শ্মশানে CBI-এর সিট টিম যাওয়া প্রসঙ্গে অভয়ার মা বলেন,"শ্মশান ঘাটে তখন তিনটি ডেডবডি ছিল। তাদেরকে টপকে আমার মেয়ের বডি দাহ করা হয়। তখন পুরপ্রধান ছিলেন মলয় রায়। তাঁর সই ছাড়া সই করেছিলেন সোমনাথ দে, সঞ্জীব মুখার্জি এবং শ্মশানের ইনচার্জ ভোলানাথ পাত্র।" আরজি করের নির্যাতিতা অভয়ার মায়ের বিস্ফোরক অভিযোগ, "বাড়ির লোকের কাছে কেউ কিছু জানানোরই প্রয়োজন মনে করেনি। এই বিচার পাওয়ার এতদিন লাগার কথা-ই না।" পাশাপাশি, তিনি এও প্রশ্ন তোলেন,স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম সহ আরজি কর কাণ্ডে জড়িত তৃণমূল নেতাদের ও জড়িত থাকা ডাক্তারদের কেন এখনও সিবিআই জেরা করছে না?
প্রসঙ্গত , আরজি কর মামলার তদন্তে থেকে বাদ রাখা হয়েছে সীমা পাহুজাকে! আরজি কর মামলার ফাইল খুলতেই জয়েন্ট ডিরেক্টরের নেতৃত্বে তিন সদস্যের টিম গঠন করা হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্ট পুনরায় তদন্তের জন্য সিট গঠনের নির্দেশ দেয়। সেই টিম থেকেই সীমা পাহুজাকে বাদ রাখা হয়েছে। তাঁকে তদন্ত থেকে সরানো হয়েছে বলে সিবিআই সূত্রের খবর। আগামী ২৫ তারিখ আরজি কর মামলার শুনানি। সেদিন রিপোর্ট দেবে সিবিআই সিট।
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