আরজি করকাণ্ডে বিরাট আপডেট: বাজেয়াপ্ত নার্সের ফোন, শ্মশানে 'তড়িঘড়ি দেহ দাহে'ও নতুন করে তদন্ত

অর্ণবাংশু নিয়োগী: আরজি কর কাণ্ডের তদন্তে বিরাট আপডেট। আরজি কর কাণ্ডের ২ বছরের মাথায় তদন্তে নয়া মোড়। সূত্রের খবর, ঘটনার দিন উপস্থিত নার্সের ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সিবিআই-এর নতুন সিট তদন্তভার গ্রহণ করার পরই ঘটনার দিন উপস্থিত নার্সের ফোন বাজেয়াপ্ত করা হল। ফোন পরীক্ষার জন্য ফরেন্সিকে পাঠানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর।
বাজেয়াপ্ত নার্সের ফোন
সিবিআই সূত্রে খবর, ঘটনার দিন এই নার্সের ফোন থেকেই, অভয়ার মাকে ফোন করা হয়েছিল বলে অনুমান তদন্তকারীদের। এর পাশাপাশি সিবিআই সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, নির্যাতিতার মা-এর বয়ানের ভিত্তিতে যাদের যাদের নাম পাওয়া গিয়েছে, এবার তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চলেছে সিবিআই। একইসঙ্গে আরজি কর কাণ্ডের তদন্তে ব্যারাকপুর পুলিস কমিশনারেটও একটি বড় নির্দেশ দিয়েছে।
পানিহাটি শ্মশান নিয়ে পৃথক তদন্তে ব্যারাকপুর পুলিস কমিশনারেট
৯ আগস্ট, ২০২৪, পানিহাটি শ্মশানে তড়িঘড়ি আরজি কর মেডিকেল কলেজে ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের শিকার নির্যাতিতা ট্রেইনি চিকিৎসকের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। সেই ঘটনা ও পরিস্থিতি নিয়ে ব্যারাকপুর পুলিস কমিশনারেট একটি পৃথক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। নিহত চিকিৎসকের দেহ তড়িঘড়ি করে দাহ করা হয়েছে এবং শ্মশানের কার্যক্রমে অনিয়ম ছিল বলে অভিযোগ পরিবারের। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
পুলিস শ্মশানের নথিপত্রের পাশাপাশি সেই রাতের ঘটনার ক্রমপর্যায়, উপস্থিত ব্যক্তি এবং শেষকৃত্য প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা থেকে স্থানীয় প্রতিনিধিদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখবে বলে সূত্রের খবর । উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই পানিহাটি শ্মশান পরিদর্শন করে গিয়েছে নবগঠিত সিট। সিবিআই সিটও মৃতদেহ দাহ করার আগের পরিস্থিতি ও দাহ করার ঘটনাক্রম খতিয়ে দেখছে।
স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্য
প্রসঙ্গত, শনিবারই আরজি কর কাণ্ডের তদন্তে বড় কথা বলেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন, আরজি কর কাণ্ডে এবার স্বাস্থ্য দফতরও পৃথকভাবে তদন্ত করবে। সেদিন রাতে নির্যাতিতা চিকিৎসকের সঙ্গে ডিনারে যতজন ছিলেন, তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে নিহত চিকিৎসকের অধ্যাপকদেরও। স্বাস্থ্য দফতরের যারা যুক্ত তাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তদন্তে প্রাপ্ত তথ্য তুলে দেওয়া হবে সিবিআইয়ের তদন্তকারী দলের হাতে।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেন, "আরজি কর কাণ্ডে বিচারবিভাগীয় তদন্ত হবে। নির্যাতিতা চিকিৎসকের সাথে সেই দিন যত ছিলেন তাদের জিজ্ঞাসাবাদ হবে। সেই রাতে যারা ছিল, মৃত্যুর পর কারা কেন এসেছিলেন ,তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্বাস্থ্য দফতরের যারা যুক্ত, তাদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যেহেতু স্বাস্থ্য দফতর ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদ হবে।" এরপর রবিবার পানিহাটিতে অভয়ার স্মরণ অনুষ্ঠানেও স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, "ঘটনার আগে ও পরে কারা উপস্থিত ছিলেন, তাদের বক্তব্য ও উদ্দেশ্য খতিয়ে দেখা হবে। সেই রাতে কারা এসেছিল? কার আদেশে তথ্য লোপাট?সব তদন্ত হবে।"
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