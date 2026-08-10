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আরজি করকাণ্ডে বিরাট আপডেট: বাজেয়াপ্ত নার্সের ফোন, শ্মশানে 'তড়িঘড়ি দেহ দাহে'ও নতুন করে তদন্ত

R G Kar Case: সিবিআই সূত্রে খবর, ঘটনার দিন এই নার্সের ফোন থেকেই, অভয়ার মাকে ফোন করা হয়েছিল বলে অনুমান তদন্তকারীদের। নিহত চিকিৎসকের দেহ তড়িঘড়ি করে দাহ এবং শ্মশানের কার্যক্রমে পরিবারের অনিয়মের অভিযোগে ব্যারাকপুর পুলিস কমিশনারেটের পৃথক তদন্তের নির্দেশ। 

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Aug 10, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:34 PM IST
আরজি করকাণ্ডে বিরাট আপডেট: বাজেয়াপ্ত নার্সের ফোন, শ্মশানে 'তড়িঘড়ি দেহ দাহে'ও নতুন করে তদন্ত
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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