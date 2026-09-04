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তাড়াতাড়ি পোড়াতেই প্রাইজ পোস্টিংয়ে চেয়ারম্যান! অভয়ার দেহ নিয়ে সোমনাথ দে... আরজি কর কাণ্ডে বিস্ফোরক আপডেট

R G Kar Case: "আগে সে নিছকই একজন কাউন্সিলর ছিল। যখন আমার মেয়ের দেহ তড়িঘড়ি দাহ করে দিতে সাহায্য করে তারপরই তাঁকে..." অর্জুন সিং দাবি করেছেন, "শশ্মানকাণ্ডে যাঁরা যাঁরা ধরা পড়েছে, তাঁদের খুব তাড়াতাড়ি ট্রায়াল শুরু করা উচিত।"

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 04, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 01:18 PM IST
তাড়াতাড়ি পোড়াতেই প্রাইজ পোস্টিংয়ে চেয়ারম্যান! অভয়ার দেহ নিয়ে সোমনাথ দে... আরজি কর কাণ্ডে বিস্ফোরক আপডেট

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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