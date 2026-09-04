/তাড়াতাড়ি পোড়াতেই প্রাইজ পোস্টিংয়ে চেয়ারম্যান! অভয়ার দেহ নিয়ে সোমনাথ দে... আরজি কর কাণ্ডে বিস্ফোরক আপডেট

বরুণ সেনগুপ্ত: "তাড়াতাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রাইজ পোস্টিং হিসেবে চেয়ারম্যান হয়েছিলেন সোমনাথ দে।" পানিহাটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সোমনাথ দে গ্রেফতার হতেই বিস্ফোরক রত্না দেবনাথ। অভয়ার মা তথা বিধায়ক রত্না দেবনাথের দাবি,"এই সোমনাথ দে, আমার মেয়ের দেহ তাড়াতাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রাইজ পোস্টিং পেয়েছিল, আর সেই পোস্টিং চেয়ারম্যানের।"
রত্না দেবনাথ আরও বলেন, "আগে সে নিছকই একজন কাউন্সিলর ছিল। যখন আমার মেয়ের দেহ তড়িঘড়ি দাহ করে দিতে সাহায্য করে তারপরই তাঁকে পানিহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান করা হয়। মলয় রায়কে সরিয়ে তাঁকে চেয়ারম্যান করা হয়।" রত্না দেবনাথ আরও দাবি করেছেন, সোমনাথ দে জোর করে তাঁর মেয়ের মৃতদেহ গ্রিন করিডোর করে সোজা আরজিকর থেকে তাঁদের বাড়ির সামনে নিয়ে আসে। সেই গাড়িতে সোমনাথ দে নিজে ছিলেন। পরিবারের অনেক লোক থাকা সত্ত্বেও কাউকে আনা হয়নি। এমনকি তাঁরা যে বাবা-মা, তাঁদেরকেও না। তারপর তড়িঘড়ি শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দেহ দাহ করে দেওয়া হয়।
রত্না দেবনাথের মায়ের দাবির প্রেক্ষিতে পরিবহনমন্ত্রী অর্জুন সিংও দাবি করেছেন, "শশ্মানকাণ্ডে যাঁরা যাঁরা ধরা পড়েছে, তাঁদের সবাইকে জেলে রেখেই তদন্ত করা হোক। খুব তাড়াতাড়ি ট্রায়াল শুরু করা উচিত।" অর্জুন সিংয়ের স্পষ্ট কথা, সবাই দেখেছেন কী হয়েছিল! তাই এরা সবাই জেলেই থাকুক। প্রসঙ্গত, রাজ্য়ে পালাবদলের পরই খুলেছে আরজি ফাইল। ব্যারাকপুর পুলিস কমিশনারেটে নতুন করে একটি FIR দায়ের করেছেন নির্যাতিতার বাবা।
সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই নির্মল ঘোষ, সোমনাথ দে, সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়-সহ আরও বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়। তারপরই ওড়িশা থেকে গ্রেফতার হন পানিহাটির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ। ধরা পড়েছেন নির্মল ঘনিষ্ঠ প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন পালিয়ে বেড়ানোর পর অবশেষে বেঙ্গালুরু থেকে গ্রেফতার হন পানিহাটি পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সোমনাথ দে। নির্যাতিতা দেহ তড়িঘড়ি দাহ ও প্রমাণ লোপাটে চেষ্টার অভিযোগে সোমনাথ দে-কে গ্রেফতার করা হয়েছে।
যে প্রসঙ্গে পানিহাটি বিধায়ক রত্না দেবনাথ বলেন, "এটাতো হওয়ারই ছিল। ও পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। ও গ্রেফতার হয়েছে। তিনজন একদলে। একসঙ্গে আমার মেয়ের শবদেহ সেদিন ওরা এনে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। কে তাঁকে দায়িত্বটা দিল? কোথা থেকে অনুমতি পেলেন তিনি? গাড়িচালককে উঠিয়ে মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে আরজি কর থেকে ডেডবডি এখানে এনে ফেলে রাখলেন। আমরা তখন দ্বিতীয় পোস্টমর্টেম চেয়ে টালা থানায় বসে আছি। পুলিস লেগেই ছিল। পুলিসের কোনও গাফিলতি নেই এখানে।"
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